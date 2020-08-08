广东高等职业教育办学知多少？来看看这份质量年度报告！

近日，《广东省高等职业教育质量年度报告(2020)》(以下简称《报告》)出版发行。《报告》有哪些大家关注的重点?一起来看看吧~

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有多少所高职院校?

至2019年底，广东省共有独立设置高职院校89所，其中包含14所国家“双高计划”建设单位、11所国家示范(骨干)高职院校、29所省级以上示范性高职院校。

从院校类型看，以综合性高职院校和理工类高职院校为主体，呈多元并存发展的格局，其中综合类高职院校占49%，理工类高职院校占24%;从所有制性质看，公办高职院校63所，民办高职院校27所，2019年民办高职院校占总体规模的30%。

有多少高职学生?

2019年，广东高等教育专科在校生规模为 89.42万人，其中全日制高等职业学校(含高等专科学校)在校生规模为80.22万人，较2018年增加4.31万人，增幅5.68%。

2019年，广东高职扩招任务为8.12万人，全省高职院校共录取新生52万人;除第二期高职扩招专项行动录取学生于2020年春季入学外，其余学生已于2019年秋季入学，预计报到数新增12万人以上，是国家下达扩招任务的1.5倍。

高职院校开设哪些专业?

2019年，全省高职院校共开设411个专业，覆盖19个专业大类。专业布点数3105个，平均专业布点数7.55个。

有多少高职教师?

广东省高职教师队伍规模不断扩大，高学历教师比例逐年提升，专任教师中“双师型”教师比例稳步提高，2019年达到65.01%。

高职毕业生就业情况如何?

2019年高职学生就业率为96.12%，较2018年提高了1.56%。

2019年，毕业生平均月收入3672元，较2018年毕业生平均月收入增加了310元，增幅为9.22%。

全省高职院校毕业生就业总体情况良好，就业率、理工农医类专业相关度、雇主满意度的比例稳中有升，毕业三年职位晋升比例略有下降。

高职院校技术服务能力如何?

2019年，全省各高职院校技术服务到款额3.5亿元，比2018年增长了25.85%，技术服务产生的经济效益为14.77亿元，为企业高质量发展提供了强有力的技术支持。

经费投入有多少?

2019年累计安排省级以上财政专项资金约10亿元用于高职扩学位，其中省级财政投入9亿元。从2019年起，将省属高职院校生均拨款标准从7000元提高到10000元，增幅达43%，增强省属高职院校经费统筹能力。省级以上财政按每生2000元的标准对实施扩招专项的高职给予奖补，共安排奖补资金2.3亿元。

2018年，全省高职院校经费总收入366.89亿元，较2017年增加了91.83%，其中政府投入和学费收入是重要来源，政府投入占76.68%，达281.34亿元，比2017年增加158.61%。

来源：广东省教育考试院