8月7日广东省提前批开始录取

8月7日，广东省2020年夏季普通高校招生录取工作正式开始。省招生办对提前批空军招飞院校、军检院校开始投档录取，空军招飞投出55人，军检院校投出605人，其中文科类投出59人，理科类投出546人。

8月7日，广东省2020年夏季普通高校招生录取工作正式开始。省招生办对提前批空军招飞院校、军检院校开始投档录取，空军招飞投出55人，军检院校投出605人，其中文科类投出59人，理科类投出546人。从投档情况看，考生志愿填报踊跃，大部分院校生源良好，第一次投档基本满档。主要呈现两个特点：

一是空军招飞院校受到青睐。空军招飞主要是为部队培养飞行专门人才，尽管要求考生经过严格的身体检查，但仍深受考生青睐。空军航空大学共录取55人，全部为理科类，最低投档分527分，录取分数都在高分优先投档线以上。

二是军检院校生源持续向好。今年公安院校单列批次后，军检院校依然深受欢迎，考生报考军队院校的热情高涨，大部分院校都能在第一志愿完成招生计划，只有少部分院校存在缺额。目前文科第一志愿只有两所院校尚存缺额，理科第一志愿有中央司法警官学院、北京理工大学珠海学院等7所院校还有缺额。国防科技大学、北京电子科技学院等高校依然深受欢迎，投档分居高不下，均远超高分优先投档线，其中，国防科技大学文科、理科(男生)、理科(女生)投档分数线分别为591分、608分、649分;北京电子科技学院理科(男生)、理科(女生)投档分数线分别为615分、622分。

从8月8日17:00起，考生可关注省教育考试院微信公众号(ID：gdsksy)，在页面底部选择“小程序”栏，通过考生号和密码登录即可查询考生录取结果。省招生办也将每天17:00后通过号码10639678或106904886或10690045165向已在高考报名系统绑定手机且被录取的考生推送录取结果。

根据录取工作日程安排，提前批军检院校录取将于8月8日结束。公安院校、非军检院校分别将于8月9日、10日开始投档。

广东省教育考试院

2020年8月7日

来源：广东省教育考试院