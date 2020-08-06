“侨校”携手“侨乡”，暨南大学与五邑大学谱写发展新篇章

为积极推动区域协调发展，加强高校间的交流合作，进一步促进粤东粤西粤北地区高等教育事业发展，作为共同具有深厚华侨教育底蕴的暨南大学和五邑大学“喜结对子”。

南方网讯（记者/唐巧燕）为积极推动区域协调发展，加强高校间的交流合作，进一步促进粤东粤西粤北地区高等教育事业发展，作为共同具有深厚华侨教育底蕴的暨南大学和五邑大学“喜结对子”。

针对五邑大学发展需求，暨南大学明确了“1-3-5”帮扶工作思路，即1个核心目标（落实帮扶协议，促进五邑大学在科学研究和人才培养等方面显著提升）、3个工作抓手（科学研究、人才培养和对外合作）和5步走行动方案（“共建平台-共育人才-共研项目-共享成果-协同创新”），推动实现帮扶举措落地见效。近两年来，在两校共同努力下，五邑大学在学科建设、人才培养、教师队伍建设、科研创新平台建设、科研成果转化交流、研究生招生等方面工作取得了新进展新突破新成效，两校谱写了“侨校”+“侨乡”帮扶发展新篇章。

自两校确定为广东省高校教育人才“组团式”对口帮扶高校以来，暨南大学党委高度重视，暨大党委书记林如鹏、校长宋献中等校领导和相关机关部处、学院党政正职多次深入五邑大学开展沟通对接，细化帮扶工作方案，明确帮扶具体目标、任务和工作措施，建立定期协调机制。

以“侨”为特色，共同构建立足侨乡、服务湾区、联结海外的高水平学术平台，发掘侨乡文化学术增长点，培育侨乡文化和华人华侨研究特色学科品牌。两校已在台港澳文学、海外华文文学等学科建设与科学研究方面开展深度合作，签约协同建设省级重点学科“侨乡文化与遗产”，共同申报并获批广东省文艺评论基地，并计划于今年12月联合举办“国际移民与侨乡文化国际学术研讨会”。

以“项目共研”为路径，紧扣产业发展和学科建设实际，服务国家战略和地方需求，大力推进搭建科研创新平台。紧盯江门市产业发展规划和五邑大学重点学科建设布局，对标冲击博士学位点重点建设学科，结合粤港澳大湾区及江门区域产业发展战略性需求，谋划推进多个高水平联合实验室规划和建设，包括智能物联网联合实验室、力学与结构联合实验室和认知科学与管理决策实验室等。

强化创新创业教育体系建设，推进研究生联合培养基地和校外实践基地建设，探索建立健全研究生-本科生多类人才联合培养模式。五邑大学土木建筑学院团队在2020年全国大学生结构设计信息技术大赛中首次获得特等奖1项，一等奖1项，二等奖7项，三等奖1项。

培养高素质研究生导师队伍，扎实推进五邑大学博士点申报和建设工作。2019年12月，18名五邑大学教授受聘为暨南大学兼职研究生导师，其中12名教授为兼职博士研究生导师，6名教授为兼职硕士研究生导师，涵盖药学、化学、光学工程、生物医学工程、工商管理、中国史、生物医学工程和管理科学与工程等学科专业。

搭建高端讲堂和学术论坛，营造浓郁学术氛围和交流平台。在帮扶团队谋划推动下，一批长江学者、国家杰青等业界知名教授在“五邑大学大讲堂”开讲。今年上半年，暨南大学和五邑大学还联合举办了多场线上学术讲座和交流。

举办大型学术研讨会和学科竞赛，大力促进人才培养机制优化，协同创新培育应用型人才。进一步加强两校间学术交流，营造科研育人良好环境，五邑大学文与暨南大学共同举办多场研讨会和赛事。

未来，帮扶团队成员将充分发挥暨南大学侨校优势，助力五邑大学全力打造湾区腹地高水平理工人才培养基地，带动五邑大学重大成果和科技服务“双区驱动”战略发展能力实现更大提升。