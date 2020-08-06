杜绝录取通知书引发互换人生

教育部和国家邮政局联合印发《关于进一步做好2020年高校录取通知书寄递工作的通知》，要求各省级招委、教育行政部门、邮政管理部门、邮政企业和高校等部门要明确责任分工、加强协调配合，严格录取通知书投递签收流程，确保精准投递，强调“原则上坚持‘本人当面签收’”，不得投递至智能快件箱（信包箱）、代投自提点、物业或收发室等。

教育部和国家邮政局联合印发《关于进一步做好2020年高校录取通知书寄递工作的通知》，要求各省级招委、教育行政部门、邮政管理部门、邮政企业和高校等部门要明确责任分工、加强协调配合，严格录取通知书投递签收流程，确保精准投递，强调“原则上坚持‘本人当面签收’”，不得投递至智能快件箱（信包箱）、代投自提点、物业或收发室等。

稍微关注高考新闻的读者，都不难了解这个要求的用意。此前，曾有通知书迟到导致考生错过录取的案例，还有一些家庭困难考生，没有及时了解助学政策，最终放弃了入学，等等。而在今年高考顶替事件频发的情况下，这个要求也释放出了别样的意义。

今年5月，山东冠县陈春秀直到参加完成曲阜师范大学成人高考、在学信网上查询学籍信息时，才意外发现自己在14年前已经“上过”一次大学。纵观这些年见诸媒体的冒名顶替上大学案例，录取通知书被他人冒领、截留拿走，成为了改变命运的重要一步。基于此，教育部和国家邮政局强调通知书的精准投递，十分必要。

时至今日，随着电子档案系统不断完善，考生查询跟踪录取进度和结果的途径和手段越来越先进了。退一步讲，只要录取结果已经确定，即便通知书还在路上，很多考生也早就通过其他方式知晓了。一定程度上说，通知中有关确保高考录取通知书精准投递的要求，重点指向的是信息渠道往往不够发达的偏远和落后地区。因此，站在落实通知要求精神的角度，各地各相关部门尤其要突出重点，强化对偏远和落后地区考生的服务保障。

冒名顶替他人上大学，既是对个体合法权利的侵犯，更关系到高考招生录取的秩序与公平。除了确保通知书精准投递，还应进一步健全其他环节的工作管理，打造全流程监督闭环。陈春秀发现被冒名顶替后，当地有关部门及时介入调查，最终有29人被处理，由此揭示出一个“环环相扣”的关系网和利益链条。事后复盘，人们难免会产生疑问：涉及学校、户籍、招生部门等如此多环节，如此多的经办人，缘何层层失守？倘若任何一个环节的办事人员恪尽职守，这样的事情还有没有可能发生？

对那些寒门学子来说，如果说有一种能够帮助他们开启美好人生的重要途径，那么无疑是教育。“互换人生”这样的事情，听起来很有科幻色彩，但愿今后只发生在影视剧里，别发生在考生身上。

作者：子长