中大华工公布综合评价入围名单

今年中大、华工综合评价录取总成绩计算方式进行重大调整，由此前的“631”模式，即高考成绩占60%，学校成绩占30%，高中学业水平考试成绩占10%，改为按照高考文化成绩（不含政策加分）占85%，高校自主成绩占15%计算。

近日，中山大学（下称“中大”）和华南理工大学（下称“华工”）分别公布了广东省综合评价录取考核资格名单。

据悉，今年中大、华工综合评价录取总成绩计算方式进行重大调整，由此前的“631”模式，即高考成绩占60%，学校成绩占30%，高中学业水平考试成绩占10%，改为按照高考文化成绩（不含政策加分）占85%，高校自主成绩占15%计算。这意味着，综合评价录取将更加注重考生的高考成绩。

广州考生入围最多

笔者梳理发现，入围两校的考生中珠三角城市学校居多，尤其以广州市学校最多。

中大方面，本次共有1200名考生入围，其中理科考生1050人，文科考生150人。入围考生最多的是广州市执信中学，共有77人。紧随其后的是广东实验中学（66人）、深圳高级中学（43人）、佛山市第一中学（40人）等。

从文理考生分布来看，理科入围人数最多的同样是广州市执信中学（62人），其次是广东实验中学（60人）。文科入围人数最多的则为是佛山市第一中学（17人）。

华工方面，本次共有1688人入围。其中华南师范大学附属中学入围人数达121人，是入围考生最多的学校。紧随其后的是广州市第七中学（88人）、广州市第十六中学（85人）、广州市执信中学（66人）等。

相比珠三角地区，粤东粤西粤北地区入围考生人数较少，其中入围人数较多的学校有：鹤山市第一中学（23人）、广东北江中学（21人）、汕头市澄海中学（21人）、茂名市第一中学（19人）、清远市第一中学（15人）。

两校共招生700人

中大综合评价录取计划数为400人，其中文科50人、理科350人。从招生目录看，招生计划数较多的为理工科专业，其中海洋科学、化学工程与工艺2个专业大类招生最多，均为40人。海洋工程与技术、核工程类、土木水利与海洋工程、材料类、生物医学工程、航空航天类等专业大类各招生30人。从校区分布看，珠海校区招生280人，深圳校区招生120人。

华工今年综合评价录取招生计划为300人，均为理科。华工招生办有关负责人介绍，最终入围入选资格考生名单的考生必须在“广东省普通高考志愿填报系统”上填报华工综合评价录取志愿，且高考投档成绩必须达到广东省本科录取批次普通类高分考生优先投档线及以上、体质测试无两项及以上项目不及格才予以录取资格。

南方日报记者 杜玮淦 钟哲 实习生 梁嘉颖