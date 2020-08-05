广东近九万名师生开展社会实践活动

书写授课讲稿、测试直播设备、动作与言语讲解并用展示“鸡蛋漂浮实验”......

书写授课讲稿、测试直播设备、动作与言语讲解并用展示“鸡蛋漂浮实验”......面向湛江市第三十一小学、湛江市第十三小学、湛江市第三十三小学四至六年级的小学生，广东医科大学利用互联网展开“云义教”，将趣味科学、医学科普辩论赛等融入到特色课堂中，旨在促进孩子们的全面发展。

今年下半年是决胜全面小康、决战脱贫攻坚的最后冲刺期。广东省委教育工委、省教育厅、省扶贫办联合开展2020年“携手奔小康 共筑中国梦”大学生暑期社会实践活动，组织6000多支队伍、近9万名师生开展社会实践活动，助力脱贫攻坚。

疫情防控常态化下，今年的社会实践活动以线上为主、线下结合的形式开展，线下活动以粤东粤西粤北地区为主，省外的西藏林芝、新疆喀什、四川甘孜州等广东对口帮扶地区主要以线上形式开展。

“直播带货”卖出农特产品逾5000元

“化学TV”“一日一更”“线上打卡”.......华南师范大学各学院的实践队伍各施所长，充分运用新媒体平台开展线上社会实践活动。

如该校马克思主义学院“声入祥云”云实践服务队借助多媒体平台协同开拓“微党课、微广播、微直播”的“云宣讲”新思路，形成“三微一体”的宣讲特色，聚焦于脱贫攻坚、党史党建和全民抗疫等重大事件，将党的理论政策和真诚关怀送到群众身边。

实践队以“一日一更”的形式丰富宣讲内容，截至7月24日，队伍已推出22期微广播，收听观众超过4000人次；已推出4节微党课，累计收看人数近1400人次，宣讲效果良好。

疫情防控常态化下，线上宣讲和教育成为今年社会实践活动的主要方式。队员们借助视频平台，打破地域的阻隔，把丰富多彩的活动用安全务实的形式送到群众身边。

“本次社会实践的开展方式比以前更加灵活。我们会全力开展医学知识的科普活动，让民众了解并掌握一定的医学知识，帮助民众追求更加安全、健康的生活。”广东医科大学大同志愿服务队队长曾楚瑜说道。该服务队采用云课堂的方式，以“守望相助，共克时艰”为主题进行急救知识、新冠知识等医学知识的科普，提升民众对疫情的认识，进一步加大医学知识的科普宣传力度。

“直播带货”，为乡代言，实现“云致富”，也成为今年社会实践活动的关键词。

广东技术师范大学学生顺应当下火热的直播带货潮流，协助河源市龙川县老隆镇月乐堂村开展特产直播带货活动，利用线上直播推广平台，宣传和销售当地好吃、实惠的特色农产品，带动当地群众增收创收。在前期宣传和策划基础之上，直播高峰时期有逾1500人进入直播间，下单105单，成交超5000元。

为贫困孩子提供“一对一”学业辅导

今年社会实践活动突出三个“聚焦”:聚焦学习习近平新时代中国特色社会主义思想，开展理论政策宣讲；聚焦疫情防控，开展公共卫生知识宣讲支医；聚焦脱贫攻坚战，开展助农支教。

为更好地保障师生安全，从今年3月开始，广东省教育厅联合省扶贫办，围绕支医、支教、脱贫攻坚等当地所需，省市县多级联动收集粤东粤西粤北经济欠发达地区帮扶需求，精准到户、对接到村、落实到人，加强安全管理和服务保障，摸准当地急需；精准组团帮扶，分类指定牵头高校，按帮扶所需专业精准安排参与高校，建立组团联动机制。同时要求各校严格把关，制定完善的安全方案和应急预案。

知识和温暖是社会实践活动所传递的核心内容之一。大学生团队开展面向留守儿童和贫困家庭儿童的支教，包括课业辅导、素质拓展、亲情陪伴等活动，为其传播知识、传递温暖。

岭南师范学院主动对接湛江（雷州、徐闻、坡头、麻章、吴川、遂溪、廉江）888名贫困学生和信宜273名、茂南25名贫困学生，1000多名大学生经过两期岗前培训后，为贫困孩子提供“一对一”“多对一”的学业辅导，以及通过电话交流的方式进行结对帮扶。除此之外，还为贫困村留守儿童提供心理辅导和校园环境美化等项目，助力教育脱贫。

目前，岭南师范学院242支社会实践队正在陆续开启实践活动，鼓励实践队员积极响应国家“返家乡”号召，在伟大实践中受教育、长才干、作贡献。

除了服务当地，社会实践活动也注重培养学生的核心素养，将红色文化教育、传统文化教育贯穿其中。

广东金融学院团队选取揭阳学宫、普宁红宫、流沙会议旧址、兴道书院4个红色革命基地，开展研学考察。队员们重温了红色文化村的红色历史记忆，了解在揭阳地区发生的革命事迹，切身感受中国共产党一路走来的艰辛、坚定和强大。这些事迹也激励着队员们不断学习革命先烈的革命精神和优良品质。

以广东乡村优秀传统文化为引子，广东金融学院团队还前往揭阳仙美小学进行文化宣传线下活动，给小学生讲授广东美食文化、茶文化、艺术文化的相关课程。

南方日报记者 钟哲 实习生 梁嘉颖