广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育头条

广东近九万名师生开展社会实践活动

2020-08-05 08:51 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　书写授课讲稿、测试直播设备、动作与言语讲解并用展示“鸡蛋漂浮实验”......面向湛江市第三十一小学、湛江市第十三小学、湛江市第三十三小学四至六年级的小学生，广东医科大学利用互联网展开“云义教”，将趣味科学、医学科普辩论赛等融入到特色课堂中，旨在促进孩子们的全面发展。

　　今年下半年是决胜全面小康、决战脱贫攻坚的最后冲刺期。广东省委教育工委、省教育厅、省扶贫办联合开展2020年“携手奔小康 共筑中国梦”大学生暑期社会实践活动，组织6000多支队伍、近9万名师生开展社会实践活动，助力脱贫攻坚。

　　疫情防控常态化下，今年的社会实践活动以线上为主、线下结合的形式开展，线下活动以粤东粤西粤北地区为主，省外的西藏林芝、新疆喀什、四川甘孜州等广东对口帮扶地区主要以线上形式开展。

　　“直播带货”卖出农特产品逾5000元

　　“化学TV”“一日一更”“线上打卡”.......华南师范大学各学院的实践队伍各施所长，充分运用新媒体平台开展线上社会实践活动。

　　如该校马克思主义学院“声入祥云”云实践服务队借助多媒体平台协同开拓“微党课、微广播、微直播”的“云宣讲”新思路，形成“三微一体”的宣讲特色，聚焦于脱贫攻坚、党史党建和全民抗疫等重大事件，将党的理论政策和真诚关怀送到群众身边。

　　实践队以“一日一更”的形式丰富宣讲内容，截至7月24日，队伍已推出22期微广播，收听观众超过4000人次；已推出4节微党课，累计收看人数近1400人次，宣讲效果良好。

　　疫情防控常态化下，线上宣讲和教育成为今年社会实践活动的主要方式。队员们借助视频平台，打破地域的阻隔，把丰富多彩的活动用安全务实的形式送到群众身边。

　　“本次社会实践的开展方式比以前更加灵活。我们会全力开展医学知识的科普活动，让民众了解并掌握一定的医学知识，帮助民众追求更加安全、健康的生活。”广东医科大学大同志愿服务队队长曾楚瑜说道。该服务队采用云课堂的方式，以“守望相助，共克时艰”为主题进行急救知识、新冠知识等医学知识的科普，提升民众对疫情的认识，进一步加大医学知识的科普宣传力度。

　　“直播带货”，为乡代言，实现“云致富”，也成为今年社会实践活动的关键词。

　　广东技术师范大学学生顺应当下火热的直播带货潮流，协助河源市龙川县老隆镇月乐堂村开展特产直播带货活动，利用线上直播推广平台，宣传和销售当地好吃、实惠的特色农产品，带动当地群众增收创收。在前期宣传和策划基础之上，直播高峰时期有逾1500人进入直播间，下单105单，成交超5000元。

　　为贫困孩子提供“一对一”学业辅导

　　今年社会实践活动突出三个“聚焦”:聚焦学习习近平新时代中国特色社会主义思想，开展理论政策宣讲；聚焦疫情防控，开展公共卫生知识宣讲支医；聚焦脱贫攻坚战，开展助农支教。

　　为更好地保障师生安全，从今年3月开始，广东省教育厅联合省扶贫办，围绕支医、支教、脱贫攻坚等当地所需，省市县多级联动收集粤东粤西粤北经济欠发达地区帮扶需求，精准到户、对接到村、落实到人，加强安全管理和服务保障，摸准当地急需；精准组团帮扶，分类指定牵头高校，按帮扶所需专业精准安排参与高校，建立组团联动机制。同时要求各校严格把关，制定完善的安全方案和应急预案。

　　知识和温暖是社会实践活动所传递的核心内容之一。大学生团队开展面向留守儿童和贫困家庭儿童的支教，包括课业辅导、素质拓展、亲情陪伴等活动，为其传播知识、传递温暖。

　　岭南师范学院主动对接湛江（雷州、徐闻、坡头、麻章、吴川、遂溪、廉江）888名贫困学生和信宜273名、茂南25名贫困学生，1000多名大学生经过两期岗前培训后，为贫困孩子提供“一对一”“多对一”的学业辅导，以及通过电话交流的方式进行结对帮扶。除此之外，还为贫困村留守儿童提供心理辅导和校园环境美化等项目，助力教育脱贫。

　　目前，岭南师范学院242支社会实践队正在陆续开启实践活动，鼓励实践队员积极响应国家“返家乡”号召，在伟大实践中受教育、长才干、作贡献。

　　除了服务当地，社会实践活动也注重培养学生的核心素养，将红色文化教育、传统文化教育贯穿其中。

　　广东金融学院团队选取揭阳学宫、普宁红宫、流沙会议旧址、兴道书院4个红色革命基地，开展研学考察。队员们重温了红色文化村的红色历史记忆，了解在揭阳地区发生的革命事迹，切身感受中国共产党一路走来的艰辛、坚定和强大。这些事迹也激励着队员们不断学习革命先烈的革命精神和优良品质。

　　以广东乡村优秀传统文化为引子，广东金融学院团队还前往揭阳仙美小学进行文化宣传线下活动，给小学生讲授广东美食文化、茶文化、艺术文化的相关课程。

　　南方日报记者 钟哲 实习生 梁嘉颖

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2020年 第14期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235