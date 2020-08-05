广东召开中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0工作推进会

广东省全面推进能力提升工程2.0落地实施，重点关注乡村学校教师信息技术应用能力提升问题，打造一支高素质专业化创新型教师队伍，促进教育优质均衡发展。

7月31日，广东省中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0（以下简称“能力提升工程2.0”）工作推进会在广州召开。

新冠肺炎疫情，让中小学教师感受到提升信息化教学能力的重要性和紧迫性。为此，广东省全面推进能力提升工程2.0落地实施，重点关注乡村学校教师信息技术应用能力提升问题，打造一支高素质专业化创新型教师队伍，促进教育优质均衡发展。

早在2014-2017年，广东就开展了能力提升工程1.0培训，共有102.3万中小学教师接受培训并结业。但是，随着信息技术的发展和突发公共卫生事件的考验，乡村教师信息技术应用能力薄弱、教师信息化教学创新能力不足和项目支持服务体系不够健全等问题日渐暴露，急需正视并解决。

目前，广东省教师继续教育指导中心已经完成能力提升工程2.0的准备工作——聘请165名专家入驻省级培训专家库，确定广东省海洋工程职业技术学校等80所学校、广州市天河区等25个县（市、区）分别为能力提升工程2.0省级试点校和试点县（市、区），并完善培训课程资源库，完成项目管理公共服务平台开发，支持全省项目实施开展。接下来，广东省各地市将配合省级试点校建设工作，实现每个县区每个学段至少有一个试点校。同时，建设广东省中小学教师信息技术能力提升工程2.0服务平台，记录教师学习信息用于数据分析。

广东省教师继续教育指导中心针对乡村学校教师信息技术应用能力提升问题，将指导各地市探索制定“结对帮扶”计划，发挥试点校的示范作用，采用“名师远程课堂+网络协同教研”相结合的“双师教学”培训模式，促进教育优质均衡发展。

广东省教育厅副厅长王创介绍，能力提升工程2.0项目要紧紧围绕广东省教育改革和教育现代化建设的目标，以推动广东省基础教育工作高质量发展为出发点，务求全面提升中小学教师信息化教育教学能力，推动全省教育信息化发展，提高基础教育的教学质量，办好真正令人民满意的教育。