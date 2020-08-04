8月6日校测，中大公布2020年广东省综合评价录取考核资格名单

中山大学将于8月6日（周四）于广州校区南校园组织2020年广东省综合评价录取考核。

根据《中山大学2020年广东省综合评价录取招生简章》规定，我校依据考生高考投档成绩排位，结合报名材料审核情况，按照不超过综合评价录取文理科类计划的3倍比例确定考核名单。文史类考核资格考生分数线为590分（排位3107），理工类考核资格考生分数线为580分（排位31874）。现将考核资格名单公示（附件1）。考生可登录“阳光高考”综合评价报名平台查询。

中山大学将于8月6日（周四）于广州校区南校园组织2020年广东省综合评价录取考核。为切实保障广大考生和考务工作人员的健康安全，确保面试和体质测试顺利进行，根据教育部及广东省疫情防控要求，学校对考核安排告知如下：

一、打印准考证

考生可于8月5日8时起登录“阳光高考”综合评价报名系统（http://bm.chsi.com.cn/）打印准考证。考生必须凭准考证方能入校。

二、报到及测试安排

（一）入校报到

1. 入口：中山大学广州校区南校园北门（海珠区滨江东路），考生经专用通道入校后，由学校专车接送到报到点。

2. 时间：8月6日，请考生严格按照准考证的时间安排入校报到。

（二）面试

地点：中山大学广州校区南校园逸夫楼

（三）体质测试

1. 时间：安排在考生面试考核结束之后进行。

2. 地点：中山大学广州校区南校园英东体育馆

3. 项目：因天气原因，原定体育测试项目50米跑（男生标准<9.2s，女生标准<10.4s），改为男生测试一分钟俯卧撑（标准＞12个）、女生测试一分钟仰卧起坐（标准＞25个）。若考生确因残疾等特殊情况无法参加测试的，请于测试现场提交相关证明。

4. 考生须自行购买测试当天有效的人身意外保险。

注：中山大学将统一安排车辆运送考生往返报到点及各测试点，体质测试完成即送至北门，离开学校。请考生凭准考证乘车。

三、考生防疫要求

（一）所有到校参加考核的考生须完成本人健康码注册，如实完整填写《中山大学2020年广东省综合评价录取考生健康卡及安全考试承诺书》（附件2），并由本人签名确认。报到时须随身携带，并按要求出示。

（二）考生应关注疫情防疫专题等官方途径，理性判断、拒绝谣言；加强防疫知识学习，积极配合卫生健康部门防控措施。

（三）考生本人及家人考前应尽量减少外出，避免走亲访友聚餐、减少到人员密集的公共场所活动；考前14天尽量避免跨省外出，严禁去重点疫情地区旅行。

（四）注意个人卫生，科学安排作息，加强饮食营养，保证以健康的状态、良好的心态参加考试。

（五）加强旅行途中和住宿期间自我防护。考生乘坐火车、飞机、公共汽车、地铁等过程中全程佩戴口罩，减少进食，尽量避免脱口罩；途中尽量与他人保持安全间距，密切留意周围乘客的健康状况，尽可能选择靠窗座位，并减少来回走动；在公共区域需带好口罩，避免与人近距离接触；尽量减少接触电梯开关等公共设备，进入房间打开窗户，保持通风。

（六）根据广东省疫情防控要求，考前14天出现发热、干咳、乏力、鼻塞、流涕、咽痛、腹泻等疑似症状，从中高风险地区返回或健康码为红码的考生，须提供考前7天核酸检测阴性证明，方可参加测试。

（七）考核当天，除身份验证及体质测试外，考生原则上全程佩戴口罩。

四、其他说明

（一）考生报到时须出示本人身份证、准考证、《中山大学2020年广东省综合评价录取考生健康卡及安全考试承诺书》、健康码或核酸检测阴性报告，并进行体温测量。体温异常者，在留观区休息5分钟后再进行测量，复测1-2次，若仍为异常，详细询问病史，进行病情研判，必要时联系当地医疗机构进行核酸检测，待检测结果回报为阴性，方予以考试。

（二）根据疫情防控要求，学校实行封闭管理，陪考人员不得进入校园。

（三）有关防疫和报到测试工作安排可能将视本地疫情防控情况作出相应调整，以最新公布为准。