关于2021考研报名，这些你需要知道

对于所有参加考研的同学来说，考研报名是非常关键的一步。研招网整理了考研报名需要了解的部分内容，包括“考研报名条件有哪些?要怎么报?预报名是什么?现场确认又是什么?”等，一起来看看。考研报名条件有哪些?

对于所有参加考研的同学来说，考研报名是非常关键的一步。研招网整理了考研报名需要了解的部分内容，包括“考研报名条件有哪些?要怎么报?预报名是什么?现场确认又是什么?”等，一起来看看。考研报名条件有哪些?

在进行考研报名前，首先要确认，自己是否符合当年考研报名条件。

以2020年考研报名条件为例，根据《2020年全国硕士研究生招生工作管理规定》，报名条件部分有以下内容：

总体要求：

第十五条 报名参加全国硕士研究生招生考试的人员，须符合下列条件：

(一)中华人民共和国公民。

(二)拥护中国共产党的领导，品德良好，遵纪守法。

(三)身体健康状况符合国家和招生单位规定的体检要求。

(四)考生学业水平必须符合下列条件之一：

1.国家承认学历的应届本科毕业生(含普通高校、成人高校、普通高校举办的成人高等学历教育应届本科毕业生)及自学考试和网络教育届时可毕业本科生。考生录取当年入学前(具体期限由招生单位规定)必须取得国家承认的本科毕业证书，否则录取资格无效。

2.具有国家承认的大学本科毕业学历的人员。

3.获得国家承认的高职高专毕业学历后满2年(从毕业后到录取当年入学之日，下同)或2年以上的人员，以及国家承认学历的本科结业生，符合招生单位根据本单位的培养目标对考生提出的具体学业要求的，按本科毕业同等学力身份报考。

4.已获硕士、博士学位的人员。

在校研究生报考须在报名前征得所在培养单位同意。

专硕报名条件

第十六条 报名参加以下专业学位全国硕士研究生招生考试的，按下列规定执行。

(一)报名参加法律(非法学)专业学位硕士研究生招生考试的人员，须符合下列条件：

1.符合第十五条中的各项要求。

2.报考前所学专业为非法学专业(普通高等学校本科专业目录法学门类中的法学类专业[代码为0301]毕业生、专科层次法学类毕业生和自学考试形式的法学类毕业生等不得报考)。

(二)报名参加法律(法学)专业学位硕士研究生招生考试的人员，须符合下列条件：

1.符合第十五条中的各项要求。

2.报考前所学专业为法学专业(仅普通高等学校本科专业目录法学门类中的法学类专业[代码为0301]毕业生、专科层次法学类毕业生和自学考试形式的法学类毕业生等可以报考)。

(三)报名参加工商管理、公共管理、工程管理硕士中的工程管理[代码为125601]和项目管理[代码为125602]、旅游管理、教育硕士中的教育管理、体育硕士中的竞赛组织专业学位硕士研究生招生考试的人员，须符合下列条件：

1.符合第十五条中第(一)、(二)、(三)各项的要求。

2.大学本科毕业后有3年以上工作经验的人员;或获得国家承认的高职高专毕业学历或大学本科结业后，符合招生单位相关学业要求，达到大学本科毕业同等学力并有5年以上工作经验的人员;或获得硕士学位或博士学位后有2年以上工作经验的人员。

工商管理硕士专业学位研究生相关考试招生政策同时按照《教育部关于进一步规范工商管理硕士专业学位研究生教育的意见》(教研〔2016〕2号)有关规定执行。

单独考试报名条件

第十七条 报名参加单独考试的人员，须符合下列条件：

(一)符合第十五条中第(一)、(二)、(三)各项的要求。

(二)取得国家承认的大学本科学历后连续工作4年以上，业务优秀，已经发表过研究论文(技术报告)或者已经成为业务骨干，经考生所在单位同意和两名具有高级专业技术职称的专家推荐，定向就业本单位的在职人员;或获硕士学位或博士学位后工作2年以上，业务优秀，经考生所在单位同意和两名具有高级专业技术职称的专家推荐，定向就业本单位的在职人员。

招生单位不得按单位、行业、地域等限定单独考试生源范围，也不得设置其他歧视性报考条件。

怎么报名?

了解并符合考研报名条件后，就可以登录“全国硕士研究生招生信息网”(https://yz.chsi.com.cn)进行报名。

这里需要注意的事项：

第一：考研报名账号：考生需要使用自己的学信网账号和密码登录研招网报系统进行报名，所以在报名之前，该牢记的牢记，该找回的找回，建议先绑定个人微信或支付宝，届时扫码就可以登录。

第二：考研报名时间：考研报名一般分为预报名和正式报名两个阶段，每年的考研报名时间会在招生工作管理规定中明确，研招网也会及时公布相关消息，大家记得提前关注起来;

第三：考研报名流程：从2019年研招网报开始，研招网报系统优化了报考步骤，将网报分为“填写考生信息”和“填写报考信息”两大步骤。具体大家可以参考以下视频：

参考视频：2020考研报名流程

预报名是什么?

每年考研正式报名前，研招网会开通考研预报名，预报名的目的一方面是帮助考生了解报名流程，另一方面则是缓解集中报名造成的网络访问高峰。

这里需要注意的是，研招预报名的信息是有效的，也就是说如果有同学在预报名期间已经生成了报名号，且完成报名缴费，那么在正式报名时不需要重复报名。

现场确认是什么?

考生在完成研考报名后，还需要进行现场确认，简单来说就是考生需要在规定的时间地点携带相关证件材料，现场核对自己的网上报名信息。

关于现场确认的要求，一般来说有以下几点：

1、所有考生(不含推免生)均应当在规定时间内到报考点指定地点现场核对并确认其网上报名信息，逾期不再补办。现场确认时间由各省级教育招生考试机构根据国家招生工作安排和本地区报考组织情况自行确定和公布。

2、考生现场确认应当提交本人居民身份证、学历学位证书(应届本科毕业生持学生证)和网上报名编号，由报考点工作人员进行核对。报考“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划的考生还应当提交本人《入伍批准书》和《退出现役证》。

3、考生本人对网上报名信息要进行认真核对并确认。经考生确认的报名信息在考试、复试及录取阶段一律不作修改，因考生填写错误引起的一切后果由其自行承担。

4、考生应当按规定缴纳报考费。

5、考生应当按报考点规定配合采集本人图像等相关电子信息。

需要注意的是：2020研招现场确认阶段，有部分报考点试行了网上确认，这意味着进行网上确认的考生无需再“千里迢迢”去现场确认。

另外要提醒广大考生，现场确认具体时间、要求由各省级教育招生考试机构根据本地区报考情况自行确定和公布，这一点考生要密切关注。

【来源】“广东省教育考试院”