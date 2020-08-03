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关于2020年剑桥少儿英语考试相关安排的通知

2020-08-03 09:06 来源：南方网
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　　根据新冠肺炎疫情防控形势及各考点所在高校的实际情况，经研究并商剑桥少儿英语考试主办机构剑桥大学考评院相关部门，决定对2020年剑桥少儿英语考试做出如下安排：

　　1、原定于2020年3月28、29日举行的剑桥少儿英语考试推迟到12月5、6日举行。如已报名考生决定不参加12月的考试可于7月27日10时-8月26日16时之间通过报名网站首页的 “申请退费(https://cyle-kaowu.neea.edu.cn/refund)”选择全额退费，未在上述时间内选择退费的考生将被视为同意参加12月的考试，其考试资格将予以保留，所报考试级别和考点不变。鉴于疫情防控形势、考点组考条件等方面均存在一定的不确定性，因此，不排除届时在同一城市内我们将根据实际情况对考试、考点、考场安排进行重新调整的可能,考生无法申请更换考点、考试时间及考试级别。具体考试地点及考试时间以准考证上打印的信息为准。准考证打印时间将另行通知。我中心将于8月31日之后向申请退费的考生办理退款手续。考试费将全额退还至考生支付考试费所使用的支付宝或银行账户。

　　2、取消原定于2020年9月举行的剑桥少儿英语考试。感谢广大考生的理解与配合。

　　2020年7月23日

　　【来源】“广东省教育考试院”

编辑： 罗予岐

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