全省首次义务教育质量监测学科学业水平划标工作全面展开

7月27日-8月1日，在教育部基础教育质量监测中心的大力支持下，国家和省70多位专家学者齐聚广州，正式开展我省首次义务教育质量监测学科学业水平的标准划分工作，这是我省贯彻党中央国务院《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》有关精神，建立符合时代特点的教育评估监测制度，着力提高基础教育质量的重要一步。

7月27日-8月1日，在教育部基础教育质量监测中心的大力支持下，国家和省70多位专家学者齐聚广州，正式开展我省首次义务教育质量监测学科学业水平的标准划分工作，这是我省贯彻党中央国务院《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》有关精神，建立符合时代特点的教育评估监测制度，着力提高基础教育质量的重要一步。

我省自2016年以来，连续五年通过购买第三方服务的方式，在全省所有县(市、区)开展义务教育质量监测，目的就是为了把握教育质量现状，诊断、发现主要问题，分析背后的原因，从而采取相应措施，改进与提升区域教育质量。标准是衡量事物的准则，此次划标工作就是在此前监测结果的基础上，结合我省义务教育阶段四、八年级学生语文学习质量的状况，将国际先进的监测学科水平等级标准划定Angoff方法与Bookmark方法相结合，对语文学科的学业标准和水平等级进行划分，精准反映我省义务教育阶段学生语文学习质量的状况。从而为全面掌握全省义务教育质量现状，改进结果评价，加强学校内涵建设，促进学生全面发展，推动义务教育优质均衡发展督导评估打下坚实基础，坚决改变单纯以成绩和升学率为标准来评价学校教育教学质量的工具主义、效率主义和功利主义错误倾向。划标工作是一个系统工程，前期的确定标准类型、确定设置标准的方法和选择标准设定专家已经由教育部基础教育质量监测中心完成，目前正在进行设定标准的阶段，后续计算合格标准及有关工作将继续由教育部基础教育质量监测中心完成，确保此次划标工作规范、科学、可信。

下一步，省教育厅将按照中央和省委省政府的有关要求，继续完善健全教育督导评价体系，尽快壮大本省的监测队伍，探索开展具有我省特色的针对不同主体、不同学段、不同类型教育特点的质量监测，建立推进监测结果应用的长效机制，将监测结果整改情况作为政府履行教育职责考核与问责的重要依据，充分发挥教育质量监测在推进政府职能转变和提升教育治理体系和治理能力现代化过程中的重要作用。

【来源】“广东教育”