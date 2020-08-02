湾区影视产业学院来了！落户广财大佛山校区

佛山新添一所湾区影视产业学院!7月29日，广东财经大学佛山校区理事会第一次全体会议暨湾区影视产业学院签约揭牌仪式在佛山市机关小礼堂召开。以佛山校区文化创意与旅游学院为基础，佛山市委宣传部与广东财经大学共建湾区影视产业学院，精准对接并服务粤港澳大湾区影视产业合作试验区建设。

佛山新添一所湾区影视产业学院!7月29日，广东财经大学佛山校区理事会第一次全体会议暨湾区影视产业学院签约揭牌仪式在佛山市机关小礼堂召开。以佛山校区文化创意与旅游学院为基础，佛山市委宣传部与广东财经大学共建湾区影视产业学院，精准对接并服务粤港澳大湾区影视产业合作试验区建设。

“自从2017年省、市、区、校四方共建启动以来，广东财经大学佛山校区各项工作稳步推进，成为佛山共建的4所子属高校的示范样本。”佛山市市长朱伟表示，接下来，广东财经大学佛山校区要进一步明确办学定位，目标，规模和实施方案，不断提升办学水平，丰富办学成果，扩大办学影响力，打造成为大湾区的高端财经人才培养基地和高端财经智库的主阵地。

今年招收2个本科专业

影视产业学院人才培养计划培养对接影视创作前期、中期、后期各环节的人才，形成完备的人才输出体系。为此，学院计划开办一系列本科和硕士专业。

据介绍，广东财经大学佛山校区湾区影视产业学院2020年招收数字媒体艺术、动画 2个本科专业，并申请新增戏剧影视文学本科专业。在学校已有艺术硕士专业下增设“电影经营与管理”“电影剧本创作”“电影制作”3个方向，并将于2021年开始招生。

“我们将开设影视类专业群，培养满足影视生产全链条需要的专业人才;开设中短期影视教育项目，培养区域内急需的技能型人才，鼓励湾区影视产业学院创新师资聘用方式，通过引进国内知名电影人担任名誉院长等方式招纳全国顶级影视人才，下大力气提升学院专任教师能力和水平。”广东财经大学副校长陈国栋说。

除了完善学科专业体系外，湾区影视产业学院还将强化智库建设，汇聚校内外力量打造具有区域特色的影视智库，不断扩大合作范围。该学院将通过定期举办高端影视产业论坛、建设影视产业孵化中心、举办大学生影视大赛等，打造高端影视产业交流和创新创业实践平台，致力赋能佛山影视产业发展。

近年来，佛山市委、市政府以建设文化导向型城市为抓手，提出建设“粤港澳大湾区影视产业合作试验区”，打造以南方影视中心为基底，以岭南文化为纽带，以影视产业合作联动的粤港澳大湾区影视产业合作试验区。

“今年3月10日，《佛山市建设粤港澳大湾区影视产业合作试验区方案》在佛山市推进粤港澳大湾区建设领导小组第五次全体会议上审议通过。”佛山市委宣传部部长郭长勇表示，为了加快试验区各项重点工作落地，加强影视人才教育培养，佛山将依托广东财经大学共建湾区影视产业学院，构建“立足佛山、服务湾区、面向世界”的影视人才培养和智力服务高地。

广东财经大学是广东省博士学位授权立项建设单位、广东省“冲补强”特色高校提升计划建设学校、广东省大学生创新创业教育示范学校，拥有近20年的影视类专业办学历史，培养了大批影视专业本科、硕士人才。

陈国栋表示，省、市、区、校共建佛山校区，为湾区影视产业学院的建立和发展奠定了坚实基础。湾区影视产业学院将承担为粤港澳大湾区影视产业合作试验区提供高端人才和智力服务的使命，建设一流的人才培养体系、一流的教学创新团队、一流的影视智库和一流的影视平台，将湾区影视产业学院作为学校教育综合改革的“特区”，全力支持湾区影视产业学院又快又好发展。

进行全学段人才培养

今年在校生预计达2400余人

2017年5月，广东省教育厅、佛山市人民政府、佛山市三水区人民政府和广东财经大学签署共建广东财经大学佛山校区协议。作为佛山市高等教育“增规模”“优结构”的重要组成部分，校区三年来的发展成效如何?当日，广东财经大学佛山校区理事会第一次全体会议确定首届理事会组成人员名单，审定《广东财经大学佛山校区理事会章程》(送审稿)，听取广东财经大学佛山校区共建工作总结，并审议广东财经大学佛山校区2020年共建工作要点。

在专业与招生方面，广东财经大学佛山校区2020年计划招收金融学、物流管理、电子商务等10个本科专业，共820人。其中，工商管理(国际创业方向)和动画为2020年新增本科专业。到今年秋季学期，佛山校区全学段在校生2400人左右，其中本科生约2035人，硕士研究生约363人。

校园基本建设也在不断完善。7月30日前，学生宿舍(有为书院)将确保完成工程施工，8月30日前交付使用;力争教师宿舍、国际商学院大楼8月30日前完成工程施工11月30日前交付使用。校地协同推进综合体育馆建设，争取省财政大力支持。

师资队伍建设方面，该校将继续充实佛山校区专任教师队伍，2020年佛山校区拟引进博士研究生等人才30名左右。探讨以市校或区校双聘的模式，引进佛山校区和地方发展亟需的高端人才或团队，为佛山市相关产业发展及学校学科专业建设提供高端人才支撑。

此外，以理论经济学省级特色重点学科为依托，大力提升佛山现代服务业研究院社会服务能力。成立创客中心管理机构，建立创客中心管理运营团队，落实中心校内场地。整合中美合作高校和企业资源，常态化组织学生参加中美青年创客大赛，力争获得优异成绩。开设工商管理专业(国际创业方向)实验班并招生。

“在学校全局中，我们赋予佛山校区教育综合改革试验区、学校事业发展增长极、学校服务佛山经济社会发展主阵地的重要地位。”广东财经大学党委书记郑贤操表示，围绕广东省打造“南方教育高地”目标，学校将紧扣佛山经济社会发展和粤港澳大湾区建设重大需求，协力打造特色鲜明、与佛山产业发展高度融合的高水平校区，为佛山先进制造业和现代服务业创新发展提供人才和智力支持。广东财经大学校长于海峰同样表示，学校将立足佛山，坚决落实省委省政府对学校的期望，努力把广东财经大学佛山校区建设成佛山市共建高校的示范和样板，成为大湾区一流财经大学的重要支撑。

“作为佛山共建的4所子属高校的示范样本，接下来广东财经大学佛山校区要立足大湾区建设，以打造创新型、精品型，国内领先，国际一流的商学院为目标，不断开放创新思维，加大跟一流的传媒学院和传媒龙头企业的合作，不断提升办学水平，丰富办学成果，扩大办学影响力。”朱伟说。

“目前，广东省委、省政府举全省之力推进粤港澳大湾区建设，根据省委、省政府工作部署，广东财经大学要建设大湾区一流财经大学。广财大佛山校区也将作为教育综合改革试验区和学校事业发展新的增长极，为学校建设大湾区一流财经大学的重要支撑。”广东省教育厅二级巡视员朱俊文表示，下一步将一如既往对佛山校区办学定位、发展方向和管理体制机制改革、重点学科、中外合作办学、招生工作、校园建设等方面给予积极的指导和支持，共同努力把佛山校区建设成为学校服务佛山经济社会发展前沿阵地，把佛山校区打造成为省市共建高校的典范。

南方日报记者 王雅铄

通讯员 桑毅