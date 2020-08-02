珠海主城区重塑中小学教育新格局

记者从7月30日召开的珠海市香洲区教育系统媒体监督员聘任会议上获悉，今年起，香洲将重点实施南湾教育振兴计划、民办教育提升计划，加快推进7所新办中小学建设工作，推动全域教育优质均衡发展，夯实粤港澳大湾区教育高地建设。

记者从7月30日召开的珠海市香洲区教育系统媒体监督员聘任会议上获悉，今年起，香洲将重点实施南湾教育振兴计划、民办教育提升计划，加快推进7所新办中小学建设工作，推动全域教育优质均衡发展，夯实粤港澳大湾区教育高地建设。

人才是推动香洲教育新一轮发展的基础。除激活存量人才外，香洲区教育局广纳天下英才而用之。今年，香洲区通过网络方式面向社会公开招聘240名新教师，现有资料显示，这批新教师学历高、整体素质高，其中有两名博士研究生、两名北京大学硕士研究生，硕博占比近七成，985、211院校毕业生占比近8成。

“这次人才招聘在香洲教育史上是一次突破。”香洲区教育局局长朱秀湖表示，新教师们下周将来珠海报到。通过核酸检测、体检等程序后，合格人员将实施岗前培训，之后分配到全区各所初中、小学。

区域发展

南湾片区教育将变“洼地”为“新高地”

当前，香洲教育规模大、整体发展质量高，但也存在优质教育资源分布不均、区域教育发展相对不平衡的情况。

实施“南湾教育振兴计划”是补齐香洲教育发展短板的新举措。香洲区教育局副局长郑亚栋介绍，实施这一计划意在提升南湾片区学校的办学质量和水平，变“洼地”为“新高地”，努力让每一名孩子就近上学、就近上好学。

对此，今年香洲区教育局将采取三方面的举措充实“南湾教育振兴计划”：一是增配名校长、名教师，计划选拔优秀的校级领导、名师骨干交流到南湾片区学校，让其成为整个片区教育走出“洼地”的领路人;二是建立并深化一对一帮扶机制，如文园中学帮扶南屏中学，九洲中学帮扶湾仔中学，香洲一小帮扶湾仔小学，凤凰小学帮扶广昌小学，香洲区实验学校帮扶广生小学等，帮扶计划“一校一策”，从班主任工作、科组活动、家长学校等多个方面进行校际共享，进度细化到天，下足“绣花工夫”;三是加强南湾片区学校学科骨干和青年教师培养工作，采取优秀教师支教、南湾教师跟班学习等方式，为学校办学质量提升扶植更多内生力量。

民办教育

设法提高民办学校教师长期从教津贴标准

实施民办教育提升计划是推动香洲全域教育优质均衡发展的另一抓手。郑亚栋介绍，香洲区教育局将加大对民办教育的扶持力度，引导民办教育健康发展。

在加强民办教育人才培养方面，香洲区教育局将根据学校的需求，合理安排一所公办学校与一所民办学校“一对一”结对帮扶;开展公民办学校骨干教师双向短期交流，帮助民办学校提升教研水平;将民办学校教师全面纳入全区教师培训体系，并在评优评先、职称评定等方面同等待遇。

在提高民办学校教师待遇方面，香洲区教育局将参照深圳、东莞等地的民办学校教师长期从教津贴方案，设法提高全区民办学校教师长期从教津贴标准，从而更好稳定民办教学教师队伍，保证学校教育教学的持续性。

此外，香洲还计划引进优质民办教育资源，鼓励和支持社会力量打造高水平办学品牌，推动全区民办教育整体优质发展。

学位供给

两所新校今年秋季投用，5所新校建设正在推进

学位是学校教育的基础，没有学位，学校教育无从谈起。郑亚东表示，香洲区全力挖掘潜力增加优质学位供给。

现有新校建设方面，今年秋季凤凰中学、容国团小学将投入使用。目前两所学校正有序推进，计划在8月交付使用，预计可增加4680个学位;推进造贝学校扩建工程及广生小学扩建工程项目，确保今年8月投入使用。

已有学校潜力挖掘方面，5所“超员”学校尽最大可能满足了户籍新生入读需求。今年香洲共有3所初中、9所小学户籍新生拟录取人数超出招生计划数。香洲区教育局通过学校内部挖掘潜力的方式增加学位供给，其中九洲中学、凤凰小学、香洲十六小、香山学校和南湾小学等5所学校尽最大可能满足了学区内户籍新生的入学需求。

规划学校推进方面，5所新办中小学校正有序开展前期工作。香洲区将学校建设作为全区最大的民生项目，已启动群贤小学、南屏小学和长沙中学(暂定名)前期报建工作，办理文园小学、造贝中学用地选址，确保各重点项目全面提速，不断增加优质学位供给。

人才基石

240名新教师下周开始接受岗前培训

香洲全域教育优质均衡发展需要源源不断的人才队伍作为支撑。今年5月，香洲区面向全国招聘240名公办中小学教师，涵盖语文、数学、英语、体育、物理、化学、心理、特殊教育等学科。目前，香洲区教育局按照流程已基本确定人选。

“招聘工作进展顺利。”朱秀湖介绍，因疫情原因，在征得上级部门允许后，今年该局优化招聘程序，对招聘人员采取网上报名、网上资格初审、线上面谈方式进行。7月4日已基本确定了人选，240名新教师下周将到珠海报到，经过核酸检测、体检和合同签订等程序后，该区将对符合条件的新教师开展岗前培训。

据统计，今年新招聘的240名教师中，有博士研究生2人，硕博研究生占比近七成，其中有两人为北京大学硕士研究生;985、211院校毕业生189人，占比78.75%。

【文字】冉小平