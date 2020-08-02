广东首家“粤菜师傅”产业学院揭牌，学生“入学即就业”

8月1日，由广东省外语艺术职业学院、广东省贸易职业技术学校与广东省餐饮技师协会联合多家广东餐饮知名企业合作建立的广东首家“粤菜师傅”产业学院正式揭牌，将以产业需求为导向，为粤菜产业建设高标准培训基地，培养复合型粤菜产业专门人才。

8月1日，由广东省外语艺术职业学院、广东省贸易职业技术学校与广东省餐饮技师协会联合多家广东餐饮知名企业合作建立的广东首家“粤菜师傅”产业学院正式揭牌，将以产业需求为导向，为粤菜产业建设高标准培训基地，培养复合型粤菜产业专门人才。

中国烹饪大师任高级顾问

广东省委教育工委书记，省教育厅党组书记、厅长景李虎，广东餐饮名店名厨、广东省餐饮技师协会成员、职业院校老师、媒体代表等出席揭牌仪式。

会上举行了产业学院“特聘高级顾问”和“特聘导师”受聘仪式。中国烹饪大师黄振华、黎永泰、何世晃、徐丽卿，广东中式烹调师职业技能鉴定专家组组长黄明超等被聘为“特聘高级顾问”。

这是一支烹饪届的“梦之队”——四人获“中国烹饪大师”称号;黄振华是中国烹饪协会第一届、第二届副会长，被授予“中国烹饪文化大师”等称号;何世晃在业内被尊为“粤菜泰斗”，从业60年为广州饮食业培养数以千计的人才，仅总厨级就有近百人……

随后，广东省餐饮技师协会，广州酒家集团股份有限公司、广州侨美发展有限公司、广州金华安大酒楼连锁有限公司、广州市恒胜客邑餐饮有限公司等企业代表与广东省外语艺术职业学院、广东省贸易职业技术学校分别签订合作协议。

广东“粤菜师傅”产业学院的人才培养目标与定位就是要培养具有国际化视野的高素质、强技能、大潜力的复合型粤菜师傅专门人才。“此次合作将筑起湾区粤菜师傅人才‘蓄水池’，为‘粤菜师傅’工程注入新活力。”广东省贸易职业技术学校校长余世明说。

学校+行业+企业，学生“入学即就业”

在活动现场，数十位学员正在制作中西面点。据介绍，产业学院有望于今年秋季启动“粤菜师傅专班”，将依托原有的烹饪工艺与营养、中西面点等4个专业，计划招收400名学员。

多元化的招生与就业形式，让学生“入职即入学，入学即就业”。

产业学院以产业链为纽带，由院校和行业企业共同研究制定粤菜师傅培养方案，全程共同参与专业设置、课程开发及考核评价等，对接职业技能等级标准，培养符合产业需求的高技能人才。

从产业学院理事会名单中看到，参与的广东餐饮知名企业涵盖广府菜、客家菜、潮汕菜几大粤菜主要菜系。

企业对于这种合作充满期待。“我们承接了‘粤菜师傅’工程的技能扶贫、学制培养、短期培训、普及性远程教育等多项任务，产业学院的成立真是‘及时雨’。”广州酒家集团股份有限公司培训部经理李鸿朝介绍，集团人员的技能培训、学历提升也有了自己的产业学院，订单班、学徒制培养精准到岗，极大缩减了人才流转的时间成本。

广东省外语艺术职业学院党委书记卢羡文介绍，产业学院将以产业为主导，以产业需求为导向，校、行、企共同合作，一是培养具有高素质、强技能、大潜力的复合型粤菜产业专门人才;二是建设与粤港澳大湾区粤菜产业生态紧密对接，集学历教育、职业培训、技术研发为一体的高标准高起点的“粤菜师傅”培训基地;三是推进职业教育的学历证书+职业技能等级证书的“1+X”证书试点，积极推动实施粤港澳大湾区“粤菜师傅”等级证书融通;四是实施“粤菜师傅”人才培养助力精准脱贫，推进乡村振兴发展;五是搭建国际学术交流平台，为“一带一路”沿线国家输送“粤菜师傅”，推进岭南饮食文化品牌走向世界。

“粤菜师傅”工程首个X证书将出炉

广东省餐饮技师协会会长、广东省餐饮职教集团名誉理事长周发茂刚刚参与完成“粤菜师傅工程职业技能等级证书”项目申报教育部X证书的工作。“我们的项目内容主要包括制定粤菜师傅职业技能等级标准，构建粤菜师傅职业技能人才培养体系及等级证书试点、评价，开发等级证书配套教材、考核题库。”

由广东省餐饮职教集团为负责单位，联合粤港澳地区多所中高职、本科院校以及行企专家共同打造的“粤菜师傅”职业技能等级证书项目，是广东省教育厅落实“粤菜师傅”工程的重点建设项目之一。该标准的试点工作将在产业学院开展并融入学院的人才培养体系中。

据悉，“粤菜师傅工程职业技能等级证书”(含粤菜制作和粤点制作)的试点考核评价已经在广东省贸易职业技术学校、广州市旅游商务学校等2所中职学校，顺德职业技术学院等高职院校，韩山师范学院等本科院校中试点推广应用，未来将以产业学院为平台，探索形成系统化、标准化、可复制的人才培养模式。

南方日报记者 钟哲

通讯员 彭玫