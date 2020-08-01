2020广东学考成绩将公布，分两个时间两种方式

记者从广东省考试院获悉，广东省2020年7月普通高中学业水平考试（以下简称学考）评卷工作已全部完成。为做好新旧高考和学考的衔接工作，本次学考成绩在两个时间按两种方式公布。

记者从广东省考试院获悉，广东省2020年7月普通高中学业水平考试（以下简称学考）评卷工作已全部完成。为做好新旧高考和学考的衔接工作，本次学考成绩在两个时间按两种方式公布。

用于2020年夏季高考的学考成绩

为配合做好2020年夏季高考录取工作，广东省考试院将于7月31日18：00起发布参加2020年夏季高考的考生本次学考考试成绩。

用于2020年夏季高考录取的学考各科目的卷面满分值为100分，成绩公布采用等级+卷面原始分方式。成绩分为A、B、C、D四个等级呈现，各科卷面成绩与等级对应关系是：100分－85分为A级，84分－70分为B级，69分－50分为C级，49分-25分为D级，24分（含）以下不给等级（在成绩单上表达为无等级）。

广东省考试院将于7月31日18时使用10639678或106904886或10690045165向在高考报名系统绑定手机的参加2020年夏季高考录取的考生推送学考的卷面成绩，参加2020年夏季高考录取的考生可通过广东教育考试服务网查询各科卷面成绩与等级成绩。

用于2021年及以后的学考成绩

用于2021年及以后的本次考生的学考考试成绩将于8月25日10时起公布。

合格性考试各科目的卷面满分值为100分，考试成绩以“合格/不合格”、等级、分数呈现;不合格的比例不超过当次当科考生总数的2％，其他考生成绩均认定为合格。合格性考试等级成绩，位次由高到低分A、B、C、D、E五个等级。各等级人数所占比例依次为：A等级15％，B等级30％，C等级30％，D、E等级（含0分，下同）共25％。E等级为不合格。

考生可通过广东教育考试服务网查询考试成绩，也可以通过考试院官微小程序查询、自行下载并打印成绩证书。考生成绩公布方式如下。

南方日报记者 钟哲 吴少敏

通讯员 粤考宣