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“广东省本科（专科）院校2020年高考招生服务榜”出炉！

2020-08-01 08:59 来源：南方网
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　　由广东省教育考试院指导，广东省教育考试服务中心主办，南方日报、南方网、南方+客户端承办的“广东省2020年春季高考线上咨询会”和“广东省2020年夏季高考线上咨询会”已在3月及7月圆满成功举办，共有200所省内外在粤招生院校参与积极参与。

　　活动期间，各院校精心组织，认真准备，及时发布招考相关资讯，面对同一时间大量家长和考生的咨询提问，安排多名招生老师，快速、耐心、细致进行“一对一”回答，部分学校的回答次数超过几万条，备受广大教师、家长和考生的高度关注和欢迎。

　　为反映参与院校在活动中的招生服务表现，今日正式发布“广东省本科（专科）院校2020年高考招生服务榜”。

　　该榜由广东省教育考试服务中心、南方号平台以及南方青春高考季联合发布，是基于2020年广东省教育考试服务中心与南方日报、南方网和南方+联合举办的广东省高考线上咨询会活动中，省内外各本科（专科）院校通过南方+“阳光招考掌上平台”进行的线上咨询服务而产生的综合排行榜。

　　上榜学校系依据咨询活动中各高校的服务量、服务响应的情况以及南方号招生文章的热度进行综合排名。

　　其中，广州大学、韩山师范学院、吉林大学珠海学院、深圳大学、华南农业大学、广东理工学院、北京师范大学珠海分校、广东培正学院、广州工商学院、广州医科大学等10所高校排名本科榜前十。深圳职业技术学院、广州华商职业学院、广州番禺职业技术学院、广东科贸职业学院、广州城市职业学院、广东交通职业技术学院、佛山职业技术学院、广东轻工职业技术学院、广东理工职业学院、广东环境保护工程职业学院等10所高校排名专科榜前十。

　　有哪些院校招生南方号上榜？快来看这份新鲜出炉的榜单 ↓↓↓

    来源：“南方青春高考季”南方号

编辑： 陈伟峰

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