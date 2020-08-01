填报高考志愿前的4项准备工作，考生和家长了解一下

各地高考成绩陆续公布，考生和家长马上面临的最重要问题之一，就是填报高考志愿。小编温馨提醒：在正式填报志愿之前，考生及家长一定要明确相关问题，做好准备工作。

各地高考成绩陆续公布，考生和家长马上面临的最重要问题之一，就是填报高考志愿。小编温馨提醒：在正式填报志愿之前，考生及家长一定要明确相关问题，做好准备工作。

具体该如何准备？随小编一起了解↓↓↓

一是搜集院校资料，了解本省政策，熟悉有关规定，查阅院校招生章程。

考生家长对于本省的高考政策要有一个整体的把握，比如了解本省高考招生录取的相关办法和规定，知晓自己所在类别的志愿设置和相应投档录取规则。明白哪些政策非常重要，重要政策当年是否有变化。

要认真阅读报考院校当年招生章程，掌握院校政策。其中特别是院校录取原则和各专业对考生的要求，比如投档比例、外语语种、单科成绩等是否符合报考条件等。

二是查询目标院校、专业近几年录取分数和录取考生的位次情况。

查询这些信息其实是个知己知彼的过程。高校的录取分数线是自然形成的，在录取结束前无法准确知晓，所以照搬往年录取分数来填报志愿肯定是不行的。但是在不知道考生位次的情况下，院校提档线和各专业录取分数线还是非常有参考价值的。很多省都会下发高校在本省录取统计资料，尤其在填报具体专业志愿的时候，最好参考近三年的录取数据。

“知位”是知道自己的成绩在全省的排位，考生可以根据位次和分数段统计表，选择不同梯次的院校。“冲、稳、保”的原则还是可以使用的。

三是了解考生所在省当年的招生院校、招生专业、招生人数。

这句话中有三个要素：

第一个要点是“招生院校、招生专业、招生人数”，也就是我们常说的普通高校招生专业计划（专业目录）。每年招生院校都要制定本校的分省招生计划，招生计划中包括院校、专业（专业类）、层次、选考科目要求、计划数、学制、学费参考等。有了它，考生可以方便地查看招生专业。

第二个要点是“考生所在省”，也就是看院校分省计划中在本省的招生计划。有些省叫“某某年高校招生计划”，有些叫“某某年招生专业目录”也就是招生高校在本省的招生计划。

第三个要点是“当年”，一定要拿着各校今年的专业录取资料填报今年的志愿，保证你所填报的院校专业、名称、批次、代码和今年招生计划一致。

四是了解本人体检结果，避开限报的学校、专业。

参加高考的学生必须参加高考体检，体检结束后，医生会根据《普通高等学校招生体检工作指导意见》给出一个“报考专业建议”。从往年体检结果看，很多学生的体检结果都是“专业限报”。体检表中的“体检指导意见”，分“学校可不予录取”“有关专业不予录取”“不宜就读专业”等项，考生要在填报志愿时避开限报的学校和专业，否则在录取时因身体条件不符专业要求被退档的可能性就相当大。

填报志愿是考生与院校之间的“双向选择”，做好准备才能事半功倍。祝所有考生都能如愿考入理想的大学！

来源：教育部“阳光高考信息平台”微信号