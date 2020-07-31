高校毕业生就业利好有哪些？这个专访话你知

近期，广东省教育厅等七部门联合印发了《关于推进2020年广东省普通高校毕业生就业工作的若干政策措施》（以下简称《若干政策措施》），提出了助力高校毕业生就业的八大措施。

近期，广东省教育厅等七部门联合印发了《关于推进2020年广东省普通高校毕业生就业工作的若干政策措施》（以下简称《若干政策措施》），提出了助力高校毕业生就业的八大措施。7月28日，省教育厅二级巡视员邱克楠上线省政府门户网站“政府工作话你知”栏目，对推进高校毕业生稳就业相关措施进行详细介绍。

文字实录

主持人：

各位网友大家好！“政府工作话你知”又和大家见面了。近期，广东省教育厅等七部门联合印发了《关于推进２０２０年广东省普通高校毕业生就业工作的若干政策措施》（以下简称《若干政策措施》），提出了助力高校毕业生就业的八大措施。本期访谈，我们将围绕“如何推进高校毕业生稳就业”话题，专访省教育厅二级巡视员邱克楠。

邱厅，您好，请您先跟大家打个招呼。

邱克楠：

主持人好，各位网友大家好，很高兴通过省政府门户网站和大家一起聊聊《若干政策措施》出台的背景、主要政策措施以及当前我省高校毕业生就业问题。

主持人：

邱厅，您可以先跟大家介绍下《若干政策措施》出台的背景吗？

邱克楠：

受疫情影响，今年我省高校毕业生就业形势十分严峻，主要体现在四个方面：一是毕业生数量再创新高，岗位刚性需求大。今年我省高校应届毕业生人数约有６０．３万人，比去年增加２．７万人，加上外省入粤求职的毕业生，将有超过８０万毕业生在广东求职。二是在疫情冲击下，新增就业岗位减少，吸纳就业总量大的行业短期内“负增长”，中小企业面临减员，岗位需求萎缩明显。三是受疫情影响，求职时间推迟，线下招聘活动暂停，加剧了毕业生焦虑感。四是受大环境影响，企业降薪裁员，务工人员、就业困难人员流向职场，压缩了高校毕业生就业市场，毕业生就业压力进一步加大。面对严峻的就业新形势挑战，我们把２０２０年高校毕业生稳就业作为当前一项重要而紧迫的工作来抓，在此背景下印发了《关于推进２０２０年广东省普通高校毕业生就业工作的若干政策措施》，助力高校毕业生就业。

主持人：

广东是人口大省，也是就业大省。今年受疫情影响，年初将所有的线下招聘会，学校宣讲会，以及就业手续办理等都搬到了线上。这个是全新的形式。据了解，为适应疫情常态化，６月１１日我省根据教育部有关通知下发了关于做好高校有序恢复线下校园招聘活动的通知，各地高校也在陆续举办线下招聘活动。截至目前，我们推出了多少场线上招聘？

邱克楠：

截至目前，面向我省２０２０届高校毕业生共举办６２４场招聘活动，共有１２．３万家企业参加，总计提供３４１．７万就业岗位，通过广东省高校毕业生就业创业智慧服务平台共匹配推送９６次，累计将近２５９万个就业岗位推送给全省高校毕业生。

主持人：

据我所知，《若干政策措施》提出了八条有力措施，对高校毕业生的稳就业、保就业意义重大，干货满满。您可以跟大家介绍一下《若干政策措施》的主要内容吗？

邱克楠：

《若干政策措施》包含八部分内容：一是拓宽高校毕业生就业渠道，二是推进高校毕业生实习见习计划，三是助力开展大规模招聘活动，四是加强就业指导和困难帮扶，五是加大高校毕业生就业扶持力度，六是鼓励高校毕业生自主创业，七是实施部分职业资格“先上岗、再考证”阶段性措施，八是优化高校毕业生就业服务政策。

主持人：

谢谢您简明清晰的总体介绍。我们看到，在这次重磅出炉的就业新政中，拓宽高校毕业生就业渠道摆在了首位。那么，今年广东在拓宽高校毕业生就业渠道方面推出了哪些利好政策呢？

邱克楠：

今年拓宽高校毕业生就业渠道方面的主要利好政策主要有以下几个方面：

公务员招录方面，２０２０年公务员整体招录规模和数量不降低，市级以下机关尤其是县、乡级机关将会积极吸纳应届优秀高校毕业生。

事业单位招录方面，实施事业单位空缺岗位招聘行动，今明两年各级事业单位要拿出空缺岗位的一定比例招聘应届高校毕业生。

升学深造方面，今年在综合考虑经济社会发展需求、财政支撑能力和高校办学条件的情况下，扩大硕士研究生和普通高校专插本招生规模，２０２０年硕士研究生招生计划持续增长，普通高校专插本安排招生计划同比增加２．５万人。

参军入伍方面，一是今年大学参军入伍的征集比例提高至１５％以上，报名参军的大学毕业生合格多少，入伍多少，不设上限。二是制定完善毕业生参军入伍优惠措施。比如高职（专科）毕业生士兵退役参加专插本考试，录取比例不低于５０％。高校应届毕业生退役后３年内参加全国硕士研究生招生考试，初试总分加１０分，同等条件下优先录取。

基层就业方面，实施“千名高校毕业生从医上岗退费”计划，鼓励引导医疗卫生类高校毕业生到基层医疗卫生机构工作。２０２０年“三支一扶”计划招募高校毕业生２０００人，“西部计划”项目招募大学生志愿者５００人，“山区计划”项目招募大学生志愿者９５０人。全省招募１０００名应届高校毕业生到公共就业机构就业，优先招募困难家庭高校毕业生。

企业就业方面，国有企业今明两年连续扩大招聘规模，不得随意毁约，不得将本单位实习期限作为招聘入职的前提条件。

教师招聘方面，加大我省中小学和幼儿园教师招聘力度，扩大招聘应届高校毕业生的规模。

实施部分职业资格“先上岗、再考证”阶段性措施，对部分职业资格在符合条件的情况下，实施“先上岗、再考证”阶段性措施，即：毕业生可以先上岗从事相关工作或实习，再参加考试并取得资格证书。该措施是当前疫情防控形势下稳定高校毕业生就业的重要举措，可以为高校毕业生提供充足的实习、锻炼机会，鼓励毕业生提前先上岗，同时为高校毕业生择业提供一个缓冲期，消除毕业生的焦虑情绪，减轻他们的就业心理压力。

主持人：

谢谢您的全面梳理。今年促就业力度的确很大，广大的毕业生可以根据自身情况更加清晰地选择就业方向。

我们也注意到，新政中加强补助困难帮扶的力度很大。特别是这一条“在我省普通高等学校、职业院校、技工院校就读的湖北籍２０２０届毕业生，按每人２０００元标准及时发放求职创业补贴”。

您能否介绍一下，在粤就读的湖北籍毕业生大概有多少人？求职创业补贴将以什么方式发送？除了补贴之外，对湖北籍毕业生，我们还推出了哪些助力措施？

邱克楠：

今年，在粤就读的湖北籍生源毕业生有５千多人。根据最新的政策，在我省普通高等学校、职业院校、技工院校就读的湖北籍２０２０届毕业生，按每人２０００元标准及时发放求职创业补贴。

求职创业补贴由学校组织符合条件的毕业生集中自愿向当地人社部门提出申请。

除了就业补贴之外，我们还推出了一系列措施助力湖北籍生源毕业生就业，比如：各高校安排专人跟进服务，持续关注湖北籍毕业生就业动态，向湖北籍生源毕业生精准匹配推送就业岗位，组织湖北籍生源毕业生参加教育部湖北高校毕业生及外省湖北籍毕业生网上招聘活动广东专场，宣讲国家和我省内针对湖北籍毕业生的相关就业政策等。

主持人：

除了湖北籍毕业生有“福利”，今年的应届毕业生也将有补助发放。比如在粤东粤西粤北地区就业的，按每人５０００元给予补贴。

从往年的就业情况看，毕业生更亲睐留在珠三角工作。历年毕业生在粤东西北就业的情况如何？如果推介毕业生去粤东西北就业，您会希望传递给毕业生怎样的信息？有什么建议。

邱克楠：

在就业地区方面，历年来毕业生大多数留在珠三角就业，粤东西北吸纳毕业生较少。以２０１９年为例，珠三角地区共吸纳３８．７万毕业生，占已就业毕业生数的８３％，粤东、粤西、粤北地区分别吸纳６％、４％、２％的已就业毕业生。

建议方面，今年是就业形势十分复杂严峻的一年，毕业生要根据自身的专业、能力等各方面因素树立科学就业观，合理调整就业预期，在选择就业地域时不要扎堆在珠三角地区就业，粤东西北是毕业生发挥个人才能的广阔天地，那里有很多好的就业机会，可以去先就业。

没错，粤东西北也有很多好的机会，可以大展拳脚。在今年这样相对特别的就业年份，毕业生们也可以把去粤东西北作为自己重点考虑的方向。

主持人：

那么，除了有补贴政策支持毕业生去粤东西北就业之外，今年对于家庭经济困难毕业生有哪些特别的政策吗？

邱克楠：

接下来，省教育厅还会重点做好家庭经济困难毕业生和湖北籍生源毕业生的就业工作。

一是实行“一生一策一导师”动态管理。一对一帮助家庭经济困难、建档立卡困难毕业生的就业，每一位家庭困难毕业生都安排一名老师负责指导和帮助就业，确保家庭经济困难毕业生全部顺利就业。

二是做好重点人群的就业精准帮扶托底工作。联合省直相关部门举办“木棉花暖”“助力圆梦”“送岗圆梦”“面向湖北高校毕业生及外省湖北籍毕业生招聘专场”“广东省高校毕业生残疾人网络招聘活动”等大型公益网络招聘专场。联合智联招聘、前程无忧等社会人力资源机构，举办“聚力引才，启程未来”和广东省２０２０届高校毕业生２１地市区域系列大型网络招聘活动，加快实现全省网络招聘全覆盖。努力与各部门联合一起举办更多专场网络招聘活动，努力为毕业生争取更加多元化的就业岗位。

三是安排专门的老师跟踪服务湖北籍毕业生就业动态及求职心理变化，及时向湖北籍生源毕业生精准匹配推送就业岗位，配合人社部门落实好湖北籍生源毕业生就业创业补贴发放工作。

主持人：

除了就业，近日广东省教育厅也联合多部门推出了专门推进２０２０年大学生创业的若干措施。那么，在鼓励高校毕业生自主创业方面，今年有哪些干货政策？

邱克楠：

今年下半年广东将承办第六届中国国际“互联网＋”大学生创新创业大赛、举办第四届粤港澳大湾区创新创业项目对接洽谈活动以及广东“众创杯”“创青春”“挑战杯”等创新创业大赛活动，营造浓厚创业氛围。

最近省教育厅联合多部门推出的２０２０年大学生创业若干措施明确指出：

一是支持“双创”示范基地、孵化器等发展，增加大学生就业创业机会。

二是鼓励国家、省市级科研项目聘用高校毕业生担任科研助理或辅助人员。

三是加快推动大学科技园发展，加快布局一批省级大学科技园，鼓励现有的国家级、省级大学科技园在疫情期间安排至少５００平方米场地或者５０个创业工位，免费向高校毕业生开放，降低创业成本。

四是对创业促就业表现突出的大学科技园，省市协同在科技企业孵化载体运营后的补助中择优给予经费补助。

五是普通高等学校、职业院校、技工院校学生（在校及毕业５年内）成功创办初创企业且正常经营６个月以上，同时符合资助条件的，可按规定申请一次性创业资助。

主持人：

说了这么多就业、创业的相关政策，相信大家都很关心，接下来的就业形势会如何？会不会有一个持续的向好？您怎么看？

邱克楠：

虽然受到疫情的影响，我省高校毕业生上半年的就业签约进度缓慢，但我们也要看到，广东经济发展的良好基本面是在的，我们高校毕业生就业的良好基本面也是在的。

随着疫情的有效控制，现在公务员、事业单位、国企等招考也在陆续进行中，企业复工复产恢复也会释放更多的岗位需求，接下来的就业签约进度会进一步加快，下半年还会有更多的就业岗位释放出来，我们对高校毕业生找工作还是充满信心的。

虽然现在大部分毕业生离校了，但还是建议未就业的毕业生积极参加各级各类线上招聘活动及校园的线下招聘活动。同时，抓紧时间在“广东大学生就业创业”微信小程序填写、投递简历，我们的官方平台将为未就业毕业生线上精准匹配推送岗位信息。

主持人：

没错，还未就业的毕业生要抓紧时间，参加各类招聘活动，也祝愿大家早日找到自己满意的工作。最后，能否请您介绍一下，针对未就业毕业生就业服务方面，省教育厅的相关措施呢？

邱克楠：

省教育厅始终认真贯彻落实好党中央、教育部和省委省政府关于高校毕业生就业工作的决策部署，接下来，我们将重点推进落实政策性岗位，提供不断线就业跟踪服务，助力未就业毕业生尽早就业。主要体现在以下几方面：

一是岗位推送不断线，引导未就业毕业生及时报名参加各类企事业单位、基层医疗卫生机构、军队文职人员、直招士官、应征入伍服务义务兵役等招考招录。

二是指导培训不断线，做好毕业生的升学指导，用好专插本和第二学士学位招生政策，指导有升学意愿的未就业毕业生积极报考第二学士学位项目，第二学士学位项目处于公布招生目录阶段，拟录取２７００毕业生；开设免费职业技能培训课程，提升毕业生职业技能，提供专业就业创业指导服务。

三是重点帮扶不断线，面向离校未就业的建档立卡贫困家庭毕业生、５２个未摘帽贫困县生源毕业生、湖北籍毕业生、少数民族毕业生、残疾毕业生等重点群体，建立重点帮扶台账，实时关注就业进展，加大就业帮扶力度，认真落实重点群体求职创业补贴等帮扶政策。

四是持续开拓市场性岗位，联合有关厅局、社会人力资源机构在９月１日前依托广东省大学生就业创业智慧服务平台开展２４ 场公益网络招聘活动，并持续向有就业意愿的未就业毕业生有针对性推送岗位信息不少于２０次。

网友留言

卷卷毛：

择业期内的毕业生在哪些方面享有与应届毕业生同等待遇？我是2019届毕业生，能参加2020届的校园招聘吗？

邱克楠：

这位网友反映的问题也是较多毕业生关注的问题，硕士研究生、本科生和专科生的择业期为毕业2年内，博士研究生的择业期为毕业5年内。择业期限时间从毕业证书落款日期起算。择业期限内的毕业生在广东省就业、升学方面享有与应届毕业生同等的待遇，执行应届毕业生就业、升学、劳动及人事相关法律法规政策。比如，你是2019届的毕业生，可以应届生身份参加2020届的校园招聘。值得注意的是，今年因受疫情影响，2018届毕业生（包括办理了暂缓就业手续的毕业生）择业期限延长到2020年12月31日，这部分毕业生要抓紧时间，利用好这个政策机会先就业。

小胡同学：

未来一段时间，省教育厅和各厅局是否还会开展大规模的招聘活动？如果想第一时间了解招聘会的信息，可以通过哪些途径？

邱克楠：

在助力开展大规模招聘活动方面：

一是省教育厅将依托“广东省高校毕业生就业创业智慧服务平台”继续在线上计划举办系列供需招聘活动。

二是省教育厅与各部门联合举办的“木棉花暖”“助力圆梦”“送岗圆梦”“面向湖北高校毕业生及外省湖北籍毕业生招聘专场”“广东省高校毕业生残疾人网络招聘活动”等大型公益网络招聘专场在继续进行中。

三是省教育厅联合智联招聘、前程无忧等社会人力资源机构，举办的“聚力引才，启程未来”和2020届高校毕业生21地市区域系列大型网络招聘活动也在继续进行中。

四是广东省高校毕业生就业指导中心官方网站的战“疫”就业专区，遴选了省内外百家优质人才就业公益平台资源，还有教育部的“24365校园招聘服务”活动都在持续进行中。

五是我省也在组织高校根据疫情防控情况有序恢复线下校园招聘活动。还未落实工作的同学们要主动积极去参加这些招聘活动，争取更多的就业机会。

关于了解招聘信息方面，毕业生可以通过以下几个途径关注：

一是通过关注“广东大学生就业创业”小程序，在“毕业生求职”栏目中关注招聘信息；

二是登录广东省高校毕业生就业指导中心官网，进入“智慧招聘”的学生求职栏目关注；

三是登录“广东省高校毕业生就业指导中心官网”战疫专区的“组团式”活动关注信息；

四是登录“广东省高校毕业生就业指导中心官网”战役专区的汇聚百家平台，通过各类求职网站了解。

来源：广东省人民政府门户网站、广东省教育厅