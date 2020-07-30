华工“强基计划”分数线公布！月底开始面试

华工按照1:4的比例组织面试，考核将于本月31日采用网络远程视频面试方式进行，取消体质测试，最终录取名单将于8月初公布。

26日，华南理工大学公布首次“强基计划”各省份入围考核标准。该校招生专业类别为数学、化学和生物技术，其中广东省内数学类面试入围线为644分，对应排名为4673名，为三类专业中最高。化学类和生物技术入围线均为633分，对应排名为7314名。

据悉，华工按照1:4的比例组织面试，考核将于本月31日采用网络远程视频面试方式进行，取消体质测试，最终录取名单将于8月初公布。

入围考生往年能报考哪些名校？

华工“强基计划”入围分数线究竟什么水平？这个成绩水平的考生，往年能读什么高校？

记者查阅2019年本科投档线资料发现，与华工数学类入围排名相近的有北京理工大学，理科最低录取排名为 4404名，比华工数学类入围排位略高，而西安交通大学最低录取排名则为4718名。

与化学类和生物技术入围排名相近的有南开大学（7097名）、东南大学(7331名)，相比略低的则有北京邮电大学（8846名）。

华工相关专业往年需要多少分？

今年华工“强基计划”计划招生90人，数学类、化学类和生物技术类各招30人。

记者查阅去年华工相关专业广东省内录取排名发现，除生物技术专业外，华工首年强基计划的入围最低排名与往年相关专业的最低录取排名相近。

其中，录取排名较高的为数学类(创新班)(最低排名4796名)。此外，录取排名由高至低排列分别为：化学类（创新班）（最低排名6621名）、数学类（最低排名7302名）、生物科学类（最低排名9664名）。

需要说明的是，入围考核名单是根据华工分省招生专业计划数1:4确定的，面试淘汰率高达75%。对于获得全国中学生五大学科奥林匹克竞赛全国决赛一等奖、二等奖且高考成绩达一本线的学生，则不受各省计划数限制，直接入围面试考核。最终的综合成绩按照高考成绩85%加上面试考核成绩15%计算。

华工“强基计划”如何培养？

原则上，华工“强基计划”录取考生入学后不转专业，本科阶段转专业范围原则上限于“强基计划”招生专业之内。

据华工相关负责人介绍，华工将对“强基计划”学生实施动态管理，在第三学期初、第五学期初对学生进行综合评价，排名后15%的学生需参与答辩。答辩成绩排在后50%的学生，原则上回本专业普通班就读。通过两次综合评价的“强基计划”学生在第四年100%获得推荐免试攻读研究生资格。

“强基计划”学生也可以享受更加优质的教学资源，先进班级及先进个人单独评选，“学校奖学金”获奖比例为本班学生人数的 40%。“强基计划”学生在本科期间均有至少一次出国（境）学习经历，至少参加一项大学生创新创业训练计划项目，至少有一次独立作学术报告的经历。此外，华工将在“强基计划”班级推行本科荣誉学位项目，符合条件的优秀学生可申请“华南理工大学荣誉学士学位”。

南方日报记者 杜玮淦