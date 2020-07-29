2020广东省普通高考志愿填报热点问答

问1：今年志愿填报和录取需要提醒各位考生关注?

答：一、要关注填报时间。特别提醒所有考生(包括已在第一时段填报志愿的考生，第一时段:7月25日10:00-7月26日16:00。本时段仅填报需政审、面试、体检的提前批军队、武警、司法、消防、飞行技术、公安等院校(含本科和专科院校)志愿，报考上述院校或专业志愿的考生必须在本时段填报并进行网上确认志愿信息)均需要在第二时段填报其他所有院校志愿包括专科院校志愿并网上确认志愿信息。

第二时段：7月26日19:00-8月2日16:00。本时段除第一时段，即除提前批需政审、面试、体检的军队、武警、司法、消防、飞行技术、公安等院校外的其他所有各批次、各科类(普通文理类、艺术类、体育类等)院校志愿，均需在本时段填报并进行网上确认志愿信息。

每年总有少数考生认为自己分数足够的高，上自己心仪大学绝对没有问题，就只填那么几所院校，只在个别批次填报，但结果却因排位不够高，不但未能被心仪院校录取，还造成整个本科批次落选，造成非常大的遗憾。

二、关注志愿填报的变化。今年志愿设置有四点变化：

一是艺术类增加了招生类别。受疫情影响，今年部分独立设置本科艺术类院校(含参照)及经批准的院校(专业)取消了校考，改为按统考或者统考合格基础上按文化分录取。因此，志愿表增加了“统考合格”类别。考生术科统考成绩达到术科本科合格线的考生均可报考此类院校，具体录取要求请查询院校招生章程及艺术类招生简章。

二是增加了艺术统考志愿数。为进一步增加考生被录取机会，艺术类统考增加了2个院校志愿，从去年6个院校志愿，今年增加到8个院校志愿。

三是提前批公安院校实行平行志愿。为进一步提高考生填报志愿的满足度，减轻填报志愿的风险，今年对提前批公安院校单列批次实行平行志愿，安排在军检院校录取结束后进行，请志愿报考公安院校的考生，结合自身实际，合理填报。

四是专科批次的本专科三二分段联合培养专业实行单独代码、单独填报。本专科三二分段联合培养专业是为了构建职业教育立交桥，打通高职和职业本科教育的一项举措，学生录取后进入高职院校学习三年，然后参加转段考核合格，即可以转入本科院校学习，毕业时发本科毕业证书，符合条件的还可以获得学士学位。

三、要进行志愿填报网上确认。今年广大考生一定要按照我省填报志愿工作的通知，在规定的时间，上网填报志愿，完成后点击“确认志愿”按钮完成志愿确认。要重点提醒的是，今年不再安排志愿现场确认环节，考生不需要再到报名点打印志愿表签名确认，录取时，以考生网上最后确认的志愿为依据进行投档录取。在这里，还要提醒广大考生，保管好自己的报名系统登录密码，保持登记在系统的手机号码畅通，确保填报志愿的安全。

四、要关注录取批次安排。2020年我省招生录取批次依然分为提前批、本科批、专科批3个录取批次。

其中，提前批次包括空军招生院校、军检院校、公安院校、独立设置艺术类本科院校、非军检院校、教师专项计划、卫生专项计划7种类型;提前批次后、本科批次前还有一个特殊类型招生院校，高水平运动队、高水平艺术团、综合评价、高校专项计划4种招生类型在此填报;专科批次前还有一个专科提前批。

今年录取时间大体安排如下：8月7日-9月11日。其中，提前批次：8月7日-8月12日，本科批次：8月13日-8月28日，专科批次：8月29日-9月11日。实施过程中，也会结合录取进度安排进行调整，具体以省招生办公布的为准。特别是每个批次录取结束后，省招办会根据录取情况，公布征集志愿资格线、参加征集的院校专业和缺额计划的信息，请广大考生密切留意考试院发布的消息，以免错过征集志愿的填报。

五、要通过正规渠道查询信息。省教育考试院会把考生高考成绩和录取结果发送短信到考生在报名系统留存的手机号码，考生也可以通过省考试院在官微官网公布的查询渠道查询成绩和录取结果。除此之外，省考试院从未委托或授权任何个人或单位微信公众号、微博、网站发布考试招生信息。请广大考生家长提高警惕，谨防被误导或个人信息泄露，以免上当受骗。

问2：填报志愿时，考生要注意什么问题呢?

为进一步提高考生志愿填报的命中率，在这里有五方面要提醒广大考生家长，简单来说就是“五要看”：

一要看政策文件，了解规定规则。首先是要看《广东省2020年招生录取工作的通知》，它是招生录取的依据，对今年投档规则、录取要求等各项招生政策做出了详细的规定和说明，大家要了解清楚。比如本科文、理类的高分优先投档线，往年发现有些考生没有正确理解，把高分优先投档线当成高分保护线，没有审慎填报服从专业调剂而落榜，出现第一次投档出去后因为排位低又不服从专业调剂被退档，第二次投档时，因为所填报的其他院校或专业在第一次投档时已经录满，从而投不出去或者投出去后又因为不服从专业调剂再次被退档的情况。所以，大家一定要清楚了解高分优先投档线和平行志愿投档录取规则。其次是要看《广东省2020年网上填报志愿的通知》，这里有今年网上填报志愿的详细安排，包括各批次各科类考生报考时间、注意事项。通过查看文件，清楚地了解我省招生录取政策规定和工作安排。

二要看自己成绩排位，帮助准确定位。在填报志愿时，不能仅仅简单用分数与往年做加减进行比较，一定要综合评判。尤其是填报平行志愿，更重要的是看自己的排位，因为平行志愿投档是分数优先，按排位从高到低进行检索投档，而分数每年都会因试题难度、考生水平的不同而有所差异。但高校录取，只要招生计划没有较大变化的高校，一般来说其投档排位会相对稳定些。为帮助考生更好地知悉自己的排位，今年我省在公布分数段时，继续公布1分1段人数的统计情况，请广大考生密切留意考试院微信公众号和门户网站。

三要看招生专业目录，知晓招生计划。《广东省2020年普通高等学校招生专业目录》把今年所有在粤招生的高校、招生计划、招生专业、办学地点、收费标准等都刊登在里面，考生填报志愿时，可以了解到招生专业、招生计划等的变化情况，另外就是在《目录》里有的专业才能填报。

四要看往年投档情况，帮助选择学校专业。《广东省2020年普通高等学校志愿填报指南》里刊登了2019年在粤招生高校本专科批次的投档录取分数、最低排位，是填报志愿的主要参考，考生可以根据往年院校录取投档排位情况进行科学合理分析，按“冲、稳、保”的思路填报志愿，要把自己最想去的学校填报在前面，但是一定要形成合理的梯度，有效规避风险。同时，要慎重选择是否填报专业服从调剂，建议尽可能选择服从调剂，增加被录取机会。

五要看高校招生章程，了解招生要求。《招生专业目录》由于受篇幅限制，只是对院校招生关键信息进行简要刊登。招生章程才是高校招生最全面的政策要求，也是高校向社会承诺公开公平公正的政策依据，其内容包括院校名称、校址、办学层次、办学性质、录取规则等要求都有详细的规定和说明，特别是专业录取规则，考生应仔细了解和熟悉，才能更好填报志愿，特别要注意有些专业可能对考生身体条件有限制的，有些专业可能对考生单科成绩有限制的，查阅时一定要仔细查看自己是否符合拟报考专业的要求。往年录取过程中，也有个别考生未查看院校招生章程，填报了明显与院校招生章程要求不符合的院校志愿，导致投档后被院校退档。

问3：强基计划招生录取是怎么样安排的?

答：今年教育部实施了基础学科招生改革试点，也称“强基计划”，主要是为了选拔培养有志于服务国家重大战略需求且综合素质优秀或基础学科拔尖的学生，这是国家深化高校考试招生制度改革的重要举措。招生高校通过对“强基计划”录取的学生制定单独人才培养方案和激励机制，探索建立本硕博培养模式。“强基计划”的报考前期已经完成，考生本次不用再填“强基计划”志愿，有关高校将根据报考考生高考成绩确定参加校测名单，再合成综合分，按学校招生章程确定录取名单、办理录取备案手续。“强基计划”录取安排在提前批录取开始前完成(即其他所有院校开始录取前完成),被录取考生不再参加后续高考志愿录取投档。由于“强基计划”还有校测环节，存在不确定因素，所以考生仍需填报其他批次院校志愿，增加被优质高校录取的机会。取得“强基计划”校测资格的考生应积极踊跃参加测试，并结合自身实际情况，处理好“强基计划”和其他院校志愿的关系，科学合理做出选择。

问4：我省高考投档中有两种方式：一是平行志愿投档，二是顺序志愿投档，他们怎么投档的呢?

答：今年我省高校招生，除提前批的军检院校及艺术类统考+校考、校考、统考合格的专业实行顺序志愿外，其他各批次、各类型招生均实行平行志愿。具体在高考志愿表中，标记A、B、C、D、E…的是平行志愿，标记1、2、3…的为顺序志愿。

一是平行志愿是指在录取批次中，能够填报若干个平行但有排列顺序的院校，按照“分数优先、遵循志愿”的原则投档，投出档案都被视为第一志愿，由高校择优录取。

平行志愿投档时，省招生办会分文、理类15个院校志愿，体育、音乐、美术、舞蹈、广播电视编导类6个或8个院校志愿，根据考生综合总分排序情况，从排名第一的考生开始按排位从高到低逐个考生进行投档。当轮到某考生时，系统会根据该考生填报的A、B、C、D、E…15个(或6个、或8个)院校志愿，从A开始依次检索每个院校志愿是否录满。如果考生分数达到A院校的投档线，则将考生投给A院校，如果达不到，将依次检索B高校，以此类推。一旦考生投档成功，将不会再进行后续志愿的检索投档。需要提醒的是：平行志愿除高优线外，也都是投档一次，档案一旦投出，其他志愿即为无效志愿。而不是说我档案投到A校，专业不服从调剂被退档，还可以继续检索投到下一个达到投档分数线的B学校录取，这是不可以的。所以建议考生在填报志愿时，要按照冲、稳、保的思路进行填报，将自己向往又喜欢的高校填在前面，尽可能服从专业调剂，这样被自己向往的高校录取的机会就更大些。

二是顺序志愿是指在录取批次中，填报的若干个志愿有先后顺序，按照“志愿优先、成绩排序”的原则进行投档，由高校按照志愿顺序进行录取。顺序志愿投档时，省招办根据考生院校志愿顺序，从高分到低分投档，先投第一志愿。第一志愿录取后，有缺额高校再投第二志愿。

问5：家庭经济比较困难的学生，想知道高校有什么助学政策帮助完成学业?在填报志愿时应怎样填报?

答：省委、省政府一直非常重视贫困学生的升学就读问题，为帮扶家庭经济困难考生顺利入学，制定了各项有效的助学政策，拓宽扶贫济困的渠道，努力做好贫困考生的升学就读工作，确保每一位考生不因贫困而失去高等教育的机会。为了让每位考生了解相关政策，今年我省专门在《广东省2020年普通高等学校志愿填报指南》和《广东省2020年普通高等学校招生专业目录》中刊登了全国学生资助管理中心致普通高中应届毕业生的公开信和广东省普通高校学生资助政策简介，可以说，目前所有高校都建立起一套包括奖助学金、国家助学贷款、勤工助学、学费减免等多种形式的比较完善的助学体系，来帮助学生完成学业。入学时，家庭经济特别困难的新生如暂时筹集不齐学费和住宿费，可在开学报到的当天，通过学校开设的“绿色通道”报到。入校后再向学校申报家庭经济困难，由学校核实认定后采取不同措施给予资助。因此，考生收到录取通知书后，完全可以放心到所录取的院校报到上学。当然，为减少就学压力，家庭经济相对困难的考生在填报志愿时，应选报一些学费标准较低和生活成本较低地区的高校，使自己能比较顺利地完成学业。

问6：符合重点高校面向贫困地区招收农村学生专项计划如何报考?

答：为贯彻落实党中央、国务院关于重点高校招收农村和贫困地区学生的工作部署，促进教育公平，前期，广东省教育厅专门下发了《关于做好2020年重点高校招收农村和贫困地区学生工作的通知》，2020年我省继续实施“重点高校面向贫困地区招收农村学生专项计划”，高考成绩符合要求并经公示已获资格的考生可以报考专项计划。报考专项计划的考生要在本科录取批次普通类院校志愿中填报地方专项计划。地方专项计划志愿和普通本科类院校志愿一起填报一起投档录取。但专项计划是国家为解决贫困地区农村学生上重点高校的问题而专门设立的重点高校招收贫困地区农村学生专项计划，是国家对高校招生工作的战略部署，使更多优质高等教育资源能够惠及农村、边远、贫困、民族地区的农家子弟，体现了党和政府对贫困地区农村学生的深切关怀，在录取分数线上，比普通类本科重点院校分数线相对较低，相对优惠，因此，考生在选择填报时要结合自身实际情况，合理填报，增加被录取的机会。

问7：录取时，在什么情况下考生档案会被高校退档?

答：从往年录取情况看，高校退档主要有以下情况：一是不服从专业调剂被退档。各高校在专业录取时，有不同的专业录取原则，考生档案被投到所填报的院校后，如果所填报的专业志愿不合理，按学校录取规则都不能录取，又没有填报专业服从，学校无法进行专业调剂，则该考生就可能被退档。从我省近几年实施平行志愿的情况看，因专业不服从而退档的考生占了退档考生的大多数。因此，考生在填报志愿时，要特别慎重考虑好是否服从专业调剂问题。二是因体检不合格或报考专业受限而退档。《普通高等学校招生体检工作指导意见》对一些疾病患者，规定有些学校或专业是不宜录取的，有些考生会因体检不合格或报考专业受限而退档。三是分数较低的考生被退档。今年，除普通类实行平行志愿的投档比例按1:1外，对于实行顺序志愿的高校，投档比例仍可能大于1：1，有的达到1:1.2，低分考生还存在退档的可能。因此，在填报前，要认真搜索目标高校的招生资料，熟悉高校招生章程，弄清高校录取规则(包括专业录取规定、加分政策等)，了解高校办学情况和招生要求，以及目标学校往年投档录取情况等等，结合自身的实际，科学合理地填报志愿，以增加录取机会。