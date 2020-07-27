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警惕！这些假大学，千万别报！

2020-07-27 10:56 来源：南方网
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　　各地高考分数，录取分数线陆续公布，接下来就是志愿填报了。如何选学校，可是技术活。而其中第一步，是千万别选到假大学!

　　近年来，392所虚假大学被曝光。它们有什么套路，经常傍哪些正规高校?南都大数据研究院来带大家防雷。

　　雷区1：

　　校名改地区

　　为了达到以假乱真的效果，大部分的虚假大学会在校名上傍正规院校，或是修改一下校名中的地区，或是替换一下个别用词。如果不是对国内高校有较深了解，很难发现其中猫腻。

　　比如，全国2740所普通高等学校中，叫“邮电大学”的只有四所，分别是北京邮电大学、南京邮电大学、重庆邮电大学和西安邮电大学。但有虚假大学将城市名称替换为更宏大的“中国”二字，名为“中国邮电大学”。相似的还有，正规大学有对外经济贸易大学、首都经济贸易大学、上海对外经贸大学，而虚假大学为“中国经济贸易大学”。

　　还有些虚假大学直接在“学院”和“大学”上做文章，如华北科技学院是真学校，而“华北科技大学”是假学校;华北理工大学是真学校，而“华北理工学院”是假学校。

　　【真假学校名称对照】

　　雷区2：

　　经贸院校常被山寨

　　正规院校中有不少是被仿冒的“重点对象”，尤其是校名中带有经贸或是财经的。比如“北京财经”、“四川财经”等虚假大学，仿冒中央财经大学、西南财经大学等。

　　医科院校被傍的也挺多，比如借“同济”之名的医科假学校到处招摇撞骗。其实我国早已没有名字叫“同济”的医药类高校，只有一个华中科技大学的二级学院——同济医学院。

　　虚假大学恰恰利用的“你知道，但知道得又没有那么清楚”，鱼目混珠。比如，电子科技大，听说过，但这是不是简称、是哪里的电子科技大，很多人不一定清楚，于是就有了“中国电子科技学院”这样的野鸡校名。其实，电子科技大学就叫这个名字，在四川成都。

　　雷区3：

　　扎堆北京上海

　　虚假大学大多分布在北京、上海两地，超过四成。北京上海经济发达、高校数量众多、优质高校集中，虚假大学或借此增加自己的可信度。

　　财经管理类专业、工程技术类专业一直都是这些年的热门专业。哪里有热品，哪里就有盗版，对392所虚假大学进行聚类分析，我们发现，虚假大学中理工、财经类也是最多的，分别占44%和36%，各种听起来很高端，实际是假冒的工程学院、财经学院层出不穷。

　　【虚假大学院校类型占比】

　　仿冒综合类大学的虚假大学相对较少，仅占一成，或是因为正规综合类大学名称要么为“地区/地名+大学”这种简洁模式，如浙江大学、武汉大学，要么是复旦大学、中山大学这种具有特殊含义的特色校名，很难仿冒得像模像样。

　　雷区4：搞跨界混搭

　　上文提及理工、财经类院校是虚假大学的最爱，但这些假学校的名称远不止“xx工程学院”、“xx财经学院”这么简单。我们对所有虚假大学的校名进行了词频统计发现，不同于正规院校校名的简洁明了，假学校校名爱加“料”——偏爱堆砌各种高级关键词。

　　“科技”“管理”“经济”“工程”“信息”“贸易”等是假学校校名高频词，超过一半以上的虚假大学的校名中包含两个及以上的这类关键词，如“中外经贸管理学院”、“上海经济技术学院”、“首都经济贸易管理学院”;甚至有不少学校的校名就是这些词汇的随机排列组合：“北京经济贸易大学”、“首都财经贸易大学”、“广东科技贸易学院”……

　　【虚假大学名称中的高频词】

　　虽然有不少正规院校校名中也会带有“科技”、“管理”这类词汇，但是比起虚假大学的各种词汇堆砌、跨界混搭，正规院校的校名要干净清爽得多。

　　为了显示自己的高级和正规，虚假大学在设计校名上显然用力过猛。我们归纳了关键词混搭的三种经典案例：

　　“科技”跨界，就连师范院校也可以“科技感”满满;“管理”万物，“财贸”可以管理，“科贸”也可以管理;“国际”冠名，实际上我国普通高校中，除了内地与香港合作办学的北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院，只有教育部主管的国际关系学院，这一所非民办本科院校校名中带有“国际”二字。

　　警惕!

　　志愿填报攻略千万条

　　上正规网站获取官方信息

　　才是避免掉坑踩雷的攻略第一条

　　【附虚假大学名单】

　　这些学校千万别报!

　　特别说明：

　　2020年以前

　　“广州理工学院”为虚假大学

　　日前

　　经广东省人民政府同意、教育部批准

　　广东技术师范大学天河学院

　　转设并更名为广州理工学院

　　现存名为广州理工学院的正规院校

　　来源：“南方都市报”南方号

编辑： 罗予岐

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