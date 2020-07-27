李烈军教授：“知行合一•致真立人”，永怀一颗真诚的心

截止到2019年12月，李烈军共有13项成果获国家和省部级科技进步奖，其中获省部级科技进步一等奖以上10项，推动了我国钢铁产业的技术进步，为我国社会经济发展做出了重要贡献。

南方网讯 7月24日上午9时30分，华南理工大学教授、广东博士创新发展促进会会长李烈军应中国水产科学研究院珠江水产研究所邀请为科研工作者作讲座分享。

李烈军教授在作演讲

演讲主题“知行合一•致真立人“，与李烈军刚刚出版的书籍《知行合一•致真立人》同名，由中国水产科学研究院珠江水产研究所党委副书记、副所长朱新平研究员担任主持。演讲中，李烈军用风趣幽默的语言，从自身经历出发，向在场听众阐释科学道德和学风建设的重要性和必要性。讲座全程趣味横生，氛围高涨，掌声不断。

朱新平副所长作讲座主持

技术人员出身，攻克科研难题

李烈军教授首先与大家分享了自己的求学经历。从1977年恢复高考第一年开始，李烈军教授连续参加了三年高考，最终考取了武汉钢铁学院钢铁冶金专业。

毕业后，李教授先后在广西河池钢厂和广钢集团工作，在工作期间，他凭借出色的理论知识和迎难而上的积极心态，为钢厂生产解决了许多生产技术难题。理论和实践相结合在他人生的最初阶段就显现出来，并一次又一次地不断印证。“知行合一”的理念在李教授的心灵悄无声息地埋下了最初的种子。

1996年，他作为广钢的炼钢负责人，带领团队开发的钢材替代法国进口的钢材中标广东岭澳核电站。1999年，在外国专家指挥冶炼的前两炉钢都失败的情况下，李烈军教授承担起重任，在国际先进水平的电炉CSP线上指挥炼成第一炉钢。

2004年，李烈军教授荣获首届冶金青年科技工作者称号。2007年代表广钢集团，向时任中共中央政治局委员、广东省委书记张德江、教育部部长周济等领导汇报广钢集团产学研成果。

2015年以第一完成人荣获广东省科技进步一等奖。

截止到2019年12月，李烈军共有13项成果获国家和省部级科技进步奖，其中获省部级科技进步一等奖以上10项，推动了我国钢铁产业的技术进步，为我国社会经济发展做出了重要贡献。

华丽转身耕耘教坛，知行合一教学相长

2010年，李烈军教授入职华南理工大学，身份的转变令他感到充满挑战——从一线技术人员到教育从业者，意味着清零重启。入职之初，李烈军教授便面临着无经费、无人手，实验条件几乎为零的重重困难。但他选择了不断付出与坚持、突破与创新，迎难而上。在华工成为了钢铁领域的开拓者，克服重重困难，共培养了毕业硕士、博士及博士后30多名。

此外，李烈军教授尤其注重对本科生的培养，主动担任班主任职务。所带班级荣获华工十佳班集体。他本人也获得华南理工大学最喜爱的导师和优秀班主任。“立人”作为根本贯穿于李烈军教授的教育工作，而知行合一的理念则促进教学相长，融入他的生活中。

科研不宜急功近利，致真才能立人成事

2011年9月23日年中国科协、教育部下发了关于开展科学道德和学风建设宣讲教育活动的通知。2017年9月5日李烈军教授被选为广东省科学道德和学风建设讲师团成员，他认为，“致真”是传统文化的精髓，也是科学精神的根本。

“在研究生培养的过程中，宁愿文章发表得少、发表得晚，都要坚决杜绝学术造假的行为。”李烈军教授希望他培养的学生首先是具备严谨治学的品质，具备诚信、踏实的科学道德，这样的学术成果才能经得起考验。要溯源而上，在源头处掐断学术不端的所有可能，才能推动社会上形成良好的治学风气，推动我国的科学道德与学风建设。

他呼吁科研工作者要更规范自身行为，不仅要依靠政府，也需要大家的共同努力。同时，科研工作者在面临外界诱惑、待遇落差等方面的问题时，更要调整好自己的心态，博采众长，拒绝浮躁，秉持致真。

讲座结束后，李烈军教授向中国水产科学研究院珠江水产研究所赠送了自己的著作《知行合一•致真立人》。

魏泰莉副所长（左）李烈军教授（右）

通讯员林咏嘉