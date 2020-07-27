柯大侠阅读笔记|2020年高考志愿填报风险提示

柯大侠综合了广东省教育考试院陆续发布的相关政策、高校录取的一些招生章程，以及跟特邀专家（一鸣惊人）、高校招办老师们激烈地讨论后，整理出针对2020年高考志愿填报的相关风险和应对方式，希望对考生和家长有所帮助。

这几天，柯大侠综合了广东省教育考试院陆续发布的相关政策、高校录取的一些招生章程，以及跟特邀专家（一鸣惊人）、高校招办老师们激烈地讨论后，整理出针对2020年高考志愿填报的相关风险和应对方式，希望对考生和家长有所帮助。

1.高职院校/本科院校招生计划变化大，高校投档线变数多

【风险】从高职院校已公布的招生计划来看，今年各高职院校将75%的招生计划都前移到了春季高考招生上。大部分高职院校在春季高考招生时已经完成75%或以上的计划，夏季高考招生时只剩下25%的招生计划。专科考生和踩线学生风险大。此外，从各校已公布的招生计划来看，今年大部分公办本科学校的招生计划有增加，所以独立学院和民办本科今年的排位可能会有比较大的变化。

【应对】填报志愿时，要看往年投档线和专业数据，更要着重留意招生计划的变化可能带来的影响。

2.明年新高考政策或有进一步变化，草率决策风险高

【风险】2021年，广东省将全面落地新高考改革，政策或有进一步变化，特别在志愿填报方面，可能面临变数增多的情况。

【应对】认真填报今年的志愿，仔细评估复读的利弊，做到无怨无悔。

3.“强基计划”首年招，不熟政策易踩空

【风险】今年教育部首年实施了“强基计划”。“强基计划”的报名前期工作已经完成，考生本次不用再填“强基计划”志愿，有关高校将根据报考考生高考成绩确定参加校测名单，再合成综合分，按学校招生章程确定录取名单、办理录取备案手续。由此看来，“强基计划”还有校测环节，存在很多不确定因素。如果考生因为报考了强基计划而不填报志愿，“强基计划”在参加校考后又录取不到，则可能造成落榜。

【应对】强基考生仍然要认真填报高考志愿。

4.部分院校“综合评价”报考规则变化大，遵循旧例不可取

【风险】2020年，浙江大学、华南理工大学、中山大学三所高校测试比例有变化。此外，中山大学的校考时间安排在志愿填报之后进行，时间是8月6-7日，与往年相比有较大的变化，考生容易忽略和错过。

【应对】留意各校报考规则时间轴，评估实力，做好取舍。

5.志愿表设置有变化，艺术类竞争或加大

【风险】提前批艺术类增加“统考合格”招生类别，考生术科统考成绩达到术科本科合格线的考生均可报考此类院校。这样竞争可能会更加大。

【应对】艺术类考生志愿填报要更谨慎。

6.中大专业级差已取消，专业录取线或有变数

【风险】从中山大学2020年招生政策变化情况看，今年中山大学在专业录取时，对进档考生按分数优先的原则，根据考生实际高考成绩（不含政策性加分）进行专业录取，不设分数级差，往年专业录取分数或有波动。

【应对】尽量勾选“服从专业调剂”选项。