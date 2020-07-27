过半广东本科高校今年新增招生专业

增加的大部分专业与前沿技术有关，包括人工智能、数据科学与大数据技术、机器人工程等，公共卫生等医学类专业的招生规模也备受关注。

25日，我省高考生进入填报志愿的第一时段。广东各高校此前已陆续发布招生专业与计划人数，南方教育智库对部分本科高校的招生信息进行了数据分析，发现今年省内有过半数的本科院校进行了专业调整。

其中，增加的大部分专业与前沿技术有关，包括人工智能、数据科学与大数据技术、机器人工程等，公共卫生等医学类专业的招生规模也备受关注。

关键词：“新工科”

多校新增人工智能等专业

南方教育智库梳理发现，今年广东至少39所本科高校新增了本科招生专业，占比过半。其中，新增本科招生专业最多的是深圳技术大学，共有11个；新增本科招生专业超过4个的有中大、暨大、华农、广工等至少12所本科高校。

超过四分之一的广东本科高校在本科招生中增加“新工科”专业，包括中山大学、暨南大学等综合性院校，也不乏诸如广东财经大学和广东医科大学等财经类和医学类高校。

“新工科”指人工智能与计算机、控制、数学、统计学、物理学、生物学、心理学、社会学、法学等学科专业教育的交叉融合。“新工科”紧跟国家战略需求，既为高校传统工科教育的升级服务，加强对前沿技术人才的培养，也为区域经济社会服务，推进战略性新兴产业发展，以应对新一轮科技革命与产业变革。

以中大为例，今年新增的遥感科学与技术主要是在测绘科学、航空航天科学、计算机科学、电子通信与自动控制、地球科学、信息科学与系统科学及其他学科交叉渗透、相互融合的基础上发展起来的一门新兴学科。除了新增专业外，中大还在珠海校区新成立人工智能学院，招生计划为90人。

今年广东工业大学新增能源化学工程、新能源科学与工程、大数据管理与应用、人工智能和机器人工程5个新工科专业，主动对接快速发展的广东产业市场需求。

此外，华农、暨大等高校均增加了人工智能专业，香港中文大学（深圳）、广东财经大学、仲恺农业工程学院等院校则增加了大数据相关专业，有利于提升人才培养与粤港澳大湾区和广东经济社会发展的契合度。

关键词：“新医科”

智能医学工程等专业首亮相

疫情防控常态化下，公共卫生领域的人才队伍建设持续受到关注。

此前，广东印发《关于进一步加强我省公共卫生人才队伍建设的若干措施》，鼓励高校增设预防医学、全科医学、生物医药等公共卫生相关学科专业，适当扩大公共卫生及相关专业招生规模，对全省公共卫生人才队伍体系进行全方位、多领域、多层次完善补强，为全省人民生命安全和身体健康提供卫生人才保障。

南方教育智库梳理今年广东高校招生计划发现，多所高校新增了与人工智能、大数据等领域结合的“新医科”专业，以及公共卫生领域的专业。如汕头大学成立公共卫生学院并开设预防医学专业首次招生，全国招生30人，在省内提前批招生25人。

南方医科大学新增护理学（卓越班）招生，全国11个省市招生20人。公共卫生专业学生数量规模扩大，有利于强化我省医疗卫生人才的储备。

搭建大数据平台，有利于在医疗体系、临床研发、诊断治疗、健康生活等诸多方面提升医疗服务质量。

广东医科大学成为省内首个开设智能医学工程专业的本科院校，目标培养将大数据和人工智能技术应用到医疗健康领域的人才，在东莞校区计划招生72人。该校近年来开设了紧缺的儿科学、助产学2个专业，今年各扩招两个班，招生计划分别为248人和132人，以应对持续增加的二孩需求。

同时，今年广东省内专业型公共卫生硕士也大幅扩招，本科生招收计划也将适当增加。

据已公开的数据，2020年中大公共卫生学院招收硕士研究生290多名，广州医科大学公共卫生专业硕士（MPH）招收人数是去年两倍，南方医科大学专业型公共卫生硕士（MPH）招生规模增加约50%，广东药科大学公共卫生与预防医学专业拟招收硕士研究生比去年约增加一倍。

南方日报记者 钟哲

实习生 梁嘉颖 王思涵 戚逸帆