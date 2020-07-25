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已超10万考生与学校“面对面”！广东高考线上咨询会第二波启动！（附参与高校名单）

2020-07-25 10:49 来源：南方网
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　　在广东省全面落实新高考改革的重要历史节点，为帮助家长和考生做好夏季高考志愿填报工作，提高服务考生的质量，并保障防疫工作有效落实，由广东省教育考试院指导，广东省教育考试服务中心主办，南方日报、南方网、南方+客户端承办的“广东省2020年夏季高考线上咨询会”第一阶段活动已在7月15-17日顺利举办。

　　咨询会受到了广大教师、家长和考生的高度关注和欢迎，各地家长和考生踊跃参与。已有超10万考生与心仪高校在线上咨询会上“面对面”沟通。省内外高校精心组织，认真准备，对家长和考生咨询的问题耐心、细致“一对一”回答，反响热烈。

　　鉴于今年广大家长和考生报考的意愿比较强烈，为更好地保障和服务考生夏季高考志愿填报需求，“广东省2020年夏季高考线上咨询会”第二阶段活动将于7月25日起继续火热进行。

　　高考志愿填报期间，在广东省有招生计划的省内外200所院校将继续与考生、家长在线进行1对1私信答疑互动，活动向全省考生及家长免费开放。

　　第二阶段活动时间

　　7月25日起（高考志愿填报期间）

　　如何提问？

　　1.扫描下方二维码，点击订阅，并完成下载。

　　2.下载完成后，打开【南方plus客户端】，点击下方菜单栏【服务】。

　　3.点击并进入【阳光招考掌上平台】，根据指引进行登录。

　　4.在【阳光招考掌上平台】的上方大图中找到主办方“广东省教育考试服务中心”，点击进入后，在服务时间内可看到【私信】按钮，马上咨询。

　　5.找到目标学校南方号，点击【在线咨询】，马上提问。

　　问什么？

　　有关广东省2020年夏季高考的政策解读、常见问题等，考生和家长可在指定时间内在线咨询南方号【广东省教育考试服务中心】。

　　有关多少排位能上这个学校吗？如何转专业？等具体问题，可直接在线咨询具体院校南方号。

　　如何查看相关院校招生办的回复？

　　1.打开【南方plus客户端】，点击下方菜单栏【服务】。

　　2.点击并进入【阳光招考掌上平台】。

　　3.点击【我的咨询】，查看招生办老师的回复。

　　4.也可以打开【南方plus客户端】，点击下方菜单栏【我】，在【我的消息-私信】里查看。

　　温馨提示

　　在活动留言时间内发出的留言提问，各院校招生办将在活动结束当天24:00前回复。

　　在非活动留言时间发出的留言提问，各院校招生办老师将根据具体情况，另行回复。

编辑： 罗予岐

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