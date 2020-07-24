广东文理职业学院2020年文科招3000人，理科招2850人，十大特色不要错过

学校位处广东湛江，招生代码为14126，2020年面向广东省招收文科生3000人，理科生2850人。

7月23日，广东省2020年普通高校招生录取最低分数线公布。出分后，考生们的分数应该选择什么样的学校？是分数优先还是专业优先？近日，广东文理职业学院总结出学生就读其学校的十大理由，广东文理职业学院是经广东省人民政府批准成立，国家教育部备案，面向全国招收国家任务生的全日制普通高等院校，隶属广东省教育厅。一起来看看吧。

广东文理职业学院2020年招生计划

学校位处广东湛江，招生代码为14126，2020年面向广东省招收文科生3000人，理科生2850人。

广东文理职业学院十大特色

1.绿色校园

学院办学用地1590亩；建筑面积400,000 平方米；种有世界各地名贵植物3000多种共20多万株；常年绿树成荫，四季繁花飘香，每天都生活在公园里！已通过广东省”十三五“规划升本指标核查，是中央资金支持升本实训设施建设的院校。

2.超炫图书馆

现代化设计，海量藏书。图书馆建筑面积 61, 000 多平方米；可供借阅藏书 1,300,000 多册；国际化外观设计，内部功能区设置年轻现代；设有自习区、小型创客会议室以及咖啡厅，满足学子的各类需求；是广东文理学子自习学习、休闲社交、畅游书海的好去处；同时也是文理大热的拍照打卡点之一！

3.七系四院

目前设有教学单位“七系一部四院”，共66个专业，现有学生8545人，教职员工726人，专任教师530人，“双师型”教师355名。2019年至今获广东省民办教育发展专项资金共 1488万 元，助力提升教学教研水平。近年来，连年参加全国、省职业院校技能大赛，学生共计获奖200多人次。2019年，学院领导及教师主持的18个项目荣获广东省全民科学素质行动科技活动成果奖，其中一等奖6项，二等奖12项，获奖总计93人次。近年来，师生在各级各类期刊上发表学术论文361篇，编写教材16种，申请国家发明专利和实用新型专利132项。

4.实训教学

学校当前投入大量硬件设备支持学生技能培养，实训中心建筑面积 10,2000 平方米，专业实训室 200 多间；在GDI发布的2018省高职高专民办院校排名中，学校教学科研仪器设备总值 1.13亿元，排名第二，拥有先进、完备的实训硬件设施，完美匹配培养高技能人才所需的实训教学需求。

5.校企合作

学校注重产教融合，校外实训和顶岗实习基地有234家，校办工厂有6个。其中包括：首届“岭南红橙杯”创新营销大赛、“互联网+”大学生创新创业大赛、第二届达内杯设计大赛、第五届汽车技能大赛……广东文理职业学院大力推进校企合作，产教融合，举办一系列高规格、高水平的专业比赛，为学生搭建创新创业实训平台。学校高就业率、高创业率，在GDI发布的2018省高职高专民办院校排名中毕业生就业率 98.11%，排名第三；创业率 9.66%，排名第一。

6.奖助学金：特设“劳丽诗奖学金”

学校以奥运跳水冠军劳丽诗的名义设立了“劳丽诗奖学金”，以奥林匹克精神激励学子奋勇前行。奖金最高达 50000 元，用以表彰奖励品学兼优、创新创业、国际交流和各级职业技能大赛中表现突出的学生。除了丰厚的奖学金，还有针对贫困学生的多项助学金帮扶政策。助力学子求学圆梦。

7.社团文化，找到志同道合的小伙伴

学校校园文化多元丰富，举办了广东文理美好生活节、校园音乐节、体育文化节、社团嘉年华、酷跑迷你马拉松以及各类精彩纷呈的晚会，从艺术类到体育类，从专业技能类，到爱心公益类，共有43个学生社团。

8.国际教育

国际班——打造国际复合型人才 / 国际教育学院开设商务英语专业国际班和酒店管理专业万豪国际班。国际班的主要课程均由海外留学背景硕士及外籍教师授课。国际班针对每个学生的特点、兴趣爱好、能力取向进行辅导，帮助他们进行职业生涯规划和岗位设计选择，将短期岗位与长期的职业生涯规划相结合，进行系统规划。此外，学校与多所国外知名院校签署了友好合作协议，已有多个专业的学生在我院完成2年或3年的学习后，进入国外合作院校攻读本科和硕士学位。每年开展寒暑期访学与交换生等项目，为学生出国深造搭建了绿色通道。部分合作国际院校包括：加拿大汤姆逊大学、日本长崎国际大学、韩国敬仁女子大学、马来西亚英迪国际大学、泰国斯坦福国际大学、泰国格乐大学等。

9.专本同读，本科不是梦

学校在籍学生可报读我院与华南师范大学、广东外语外贸大学联合开办的本科相沟通专业。考试合格后，颁发教育部注册的本科毕业文凭，国家承认学历，享受普通高等学院本科毕业生待遇。报读优势是学制短、费用低、易通过。在校期间，专、本同读，是其他专升本学习形式所没有的优势。部分课程互认免考，仅有少量统考课程，学制两年。教学形式是周末在本校上课，不影响普通大专正常学习。采取重点辅导、考前提纲式辅导相结合的授课方式，考试采用学分制。

10.生活设施：公寓24小时WIFI，24小时热水，不断电！

据了解，学校当前目前共有 8 栋学生公寓，公寓配置类型多样：有单人房两人套间、双人房四人套间、六人套间和九人套间等，学生可按需选择。生活设施供应十分完善，公寓楼下有网红健身房、种满多肉的面包烘焙工作室、特色茶饮店、文印店以及一应俱全的生活超市。