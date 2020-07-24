南洋理工学院正处于高水平高职院校建设和升本的关键时期，刘东风表示，集团和学校董事会将一如既往地支持学校各项工作，坚决贯彻落实省委教育工委、省教育厅对民办高校党建工作的要求，切实提高政治站位，着力加强学校党的建设，坚持“党建引领学校发展”，早日把学校建设成为特色鲜明、全国一流的高水平本科职业院校，为我国民办高等教育事业和我省经济社会发展做出新的更大贡献。

南方网讯 7月17日上午，广州南洋理工职业学院在第二学术报告厅召开党委书记任职大会，广东省委教育工委组织处副处长叶祝秋，华南师范大学党委副书记黄兆团，广东南博企业集团董事长刘东风，广东南博教育投资公司董事吴梅兴，华南师范大学组织部副部长吕美荣出席大会。全体校领导及中层干部，各二级学院专职副书记及院长助理，各行政教辅部门部长助理，各基层党支部书记参加会议。大会由校长李国年主持。

叶祝秋在会上宣读了省委教育工委、省教育厅任职文件，胡庭胜同志任广州南洋理工职业学院党委书记、督导专员。叶祝秋代表省委教育工委在讲话中指出，这次党委书记、督导专员的调整配备，是根据中共中央办公厅《关于加强民办学校党的建设工作的意见》和省委教育工委《广东省属民办高校党委书记和督导专员选派管理暂行规定》的要求，从学校改革发展的大局和领导班子建设需要出发，经过认真遴选、慎重研究做出的决定。叶祝秋在讲话中对马燕霞负责学校党建工作期间取得的成绩给予充分肯定，并指出南洋理工党委及党委书记马燕霞同志的总体评议考核在全省同类学校名列前茅，为学校健康发展做出了积极贡献。同时向与会人员介绍了胡庭胜同志的基本情况，对他长期在华南师范大学工作所取得的成绩给予了高度评价。希望胡庭胜把这次任职作为新的起点，把以前的好经验好做法融入学校各项工作，认真抓好学校的党的建设和督导工作，凝聚学校发展的强大合力，推动学校办学再上新的台阶。针对学校党的建设和各项工作，她提出了三点要求：一要进一步提高政治站位；二是切实加强领导班子建设；三要不断提升基层党组织战斗力。

李国年代表班子作表态发言。他表示，学校领导班子坚决拥护省委教育工委、省教育厅的任职决定，将全力支持和积极配合胡庭胜书记的工作，严格落实好省委教育工委对学校领导班子提出的各项要求，团结带领好全体师生员工推动学校各项事业持续健康发展。他说，学校当前正处于建设高水平高职院校和升本的关键时期，各方面工作任务繁重而艰巨，更需要党的坚强领导作保障。他表示将和胡书记一起团结全校上下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省委教育工委、省教育厅的正确领导下，在南博集团的鼎力支持下，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，坚守为党育人、为国育才的初心使命，以更加开放的视野和更加执着的精神，在新的起点乘风破浪，早日实现学校的发展目标，不辜负省委教育工委、省教育厅的期望和集团及学校董事会的信任。

学校原党委书记、常务副校长马燕霞同志表示，坚决拥护和服从组织的决定和安排，欢迎胡庭胜书记履新南洋理工。她感谢省委教育工委和董事会的长期培养与信任，以及自己担任党委书记三年里，学校领导班子和全体党员干部的大力支持。她表示，将在今后的工作中一如既往地为学校的发展继续贡献自己的力量。

胡庭胜同志作了履新工作表态讲话。他对省委教育工委的肯定与委派、对南博集团与南洋理工支持与信任、对华南师范大学三十多年的悉心栽培表示感谢。他表示，将认真落实中央、省委以及教育工委、教育厅的要求，围绕以下三个方面着手开展工作：第一，提高政治站位，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，加强学习，深度调研，尽心尽责，尽快熟悉民办高校的办学规律和特点，尽快完成角色转变，不断提升业务水平。第二，紧紧围绕立德树人、培育英才的根本任务，扎实开展好党建和思政工作，切实履行好党委主体责任，为南洋理工各项事业的发展保驾护航，绝不辜负省委教育工委和学校董事会的期望。第三，勤勤恳恳干事，踏踏实实做人，严于律己，廉洁奉公，积极沟通，团结协作，与广大师生员工同呼吸共命运，力争做一个干事创业的南洋人。

黄兆团同志在讲话中表达了对胡庭胜同志的不舍、期盼和祝愿，表示将全力支持胡庭胜同志来我校工作，相信胡庭胜同志定会打开新的工作局面，为南洋理工发展积极贡献力量，也希望未来两校积极沟通，密切联系，互通有无。

刘东风代表学校投资方和董事会对省委教育工委、省教育厅的决定与有关安排表示坚决拥护，对省委教育工委、省教育厅以及华南师范大学对学校建设事业的关心与支持表示感谢，对胡庭胜同志来校工作表示由衷的高兴和热烈欢迎，对马燕霞同志在任期间做出的积极贡献表示衷心的感谢。他说，南洋理工自2008年领先成立党委，始终将党的事业摆在前列，特别是2017年转隶广东南博企业集团以来，以党建引航工程促进学校各方面工作取得多项突破，学校综合办学实力和社会声誉稳步提升。期间，马燕霞同志满怀热情，兢兢业业，带领党委班子和全体党员，为学校党建工作打下了良好的基础，集团及董事会对马燕霞同志所做工作是充分肯定的。新任的胡庭胜书记工作经验丰富，熟悉高等教育规律，定能在民办高校新的运作体系与团队协作中进一步发挥好自身优势，助力学校高水平高职院校建设和升本工作。

当前，南洋理工学院正处于高水平高职院校建设和升本的关键时期，刘东风表示，集团和学校董事会将一如既往地支持学校各项工作，坚决贯彻落实省委教育工委、省教育厅对民办高校党建工作的要求，切实提高政治站位，着力加强学校党的建设，坚持“党建引领学校发展”，早日把学校建设成为特色鲜明、全国一流的高水平本科职业院校，为我国民办高等教育事业和我省经济社会发展做出新的更大贡献。

通讯员王艳君