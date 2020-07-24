南洋理工学院聘请“抗疫英雄”担任专业教师，携手南五医院创新产学研一体化发展模式

广州南洋理工职业学院与南方医科大学第五附属医院举行合作共建签约仪式。会上，学校正式聘请了包括“抗疫英雄”翟燕珍在内的12名医护专家担任该校护理专业特聘专家，参与到健康学院护理专业学生的实践教学中，医院聘请了学校专业教师和高级管理人员共9人担任南五医院客座教授，参与医院的建设与发展，开启了校院合作、共建发展、互融发展的新篇章。

南方网讯 “抗疫英雄”进校担任护理专业特聘专家，“手把手”指导学生进行临床实践，民校联手名院名医共同制定专业人才培养方案，形成校院互助、资源共享、优势互补的命运共同体。

7月23日下午，广州南洋理工职业学院与南方医科大学第五附属医院举行合作共建签约仪式。会上，学校正式聘请了包括“抗疫英雄”翟燕珍在内的12名医护专家担任该校护理专业特聘专家，参与到健康学院护理专业学生的实践教学中，医院聘请了学校专业教师和高级管理人员共9人担任南五医院客座教授，参与医院的建设与发展，开启了校院合作、共建发展、互融发展的新篇章。

响应新需求增设新专业

此次与南方医科大学第五附属医院举行合作共建，是南洋理工学院积极响应“健康中国”战略需求的最新举措之一。

2020年突如其来的新冠肺炎疫情，也暴露出我国的临床与护理、公共卫生与预防等专业人才存在短缺情况，引起社会的广泛关注。广东在《关于进一步加强我省公共卫生人才队伍建设的若干措施》中提出，建设实战化公共卫生快速应急响应人才队伍，加大高层次公共卫生人才引进培养力度，加强护理人才尤其是高层次护理人才的培养。

为响应国家政策，更好满足人民对健康的需求，南洋理工学院增设了中医养生保健专业，成立了健康学院并迎来首届学生，着力培养中医养生保健方面的专业人才。

为加快建设健康学院，加强高校公共卫生与防疫人才的培养，填补公共卫生和护理人才的缺口，南洋理工今年整合优势资源，成功申报增设了护理专业、老年服务与管理两个专业，在此基础上，将健康学院更名为卫生健康学院，并将刚刚建成的卫生健康学院教学大楼命名为“仁爱楼”，同时积极引进了高职称专家副主任医师孙秀、张邦奎担任健康学院专任教师，学校发展所需的硬件设施和软件条件都得到了较好的满足。

聘请“抗疫专家”进校参与实践教学

为进一步实现医教共同“战疫”，南洋理工联合南方医科大学第五附属医院，从今年起，在党建思政、人才培养、课程开发、教材建设、实践合作、技术培训、科技创新、社会服务等领域开展全方位合作，加快医教融合，与南方医科大学第五附属医院形成校院互助、资源共享、优势互补的命运共同体。随着战略合作协议的签订，双方的合作共建将进入实质性推进阶段。

此次，学校聘请了包括今年疫情期间奋战于援鄂抗疫一线的医疗队员、南方医科大学第五附属医院呼吸科护长翟燕珍护师在内的12名主任医师、主任中医师、副主任护师等作为健康学院护理专业特聘专家，参与健康学院教师和学生的短期业务培训和临床实践教学，以加强“双师结构”师资队伍建设。其中，翟燕珍副主任护师从事临床护理工作20年，此次作为南医五院第二批支援湖北医疗队队长，她与新冠患者面对面、与病毒较量以保人民健康，并在工作中不断提出合理的建议，完善工作流程，协助湖北荆州洪湖人民医院隔离病区成立了护理团队，大大提升了整体护理质量。

学校还会根据医疗市场实际需求，与院方共同制定专业人才培养方案、制定课程标准、完善实践教学设计，以促进基于跨界发展的“阶梯式、多平台”人才培养模式的实施，实践教学基地的建立将为学生提供优质的临床实践教学平台，也将进一步拓宽学生就业渠道，有效提升高素质应用型护理人才的培养水平。

此外，校院双方还将以项目为载体，共同申报课题开展研究，对科研成果进行转化、推广及应用，以不断拓展服务社会的功能，为区域社会培养更多高素质健康服务与医学应用人才，提供更优质的医疗卫生与健康服务。

共探民办高校与医院合作共建的新模式

近年来，南洋理工学院着力打造“思想道德好、实践技能高、综合素质高和就业质量高”（简称“一好三高”）的人才培养模式。此次合作共建作为民办高校与地方三甲医院校院合作互融的一次新尝试，将有助于加快学校标准化、规范化、特色化的专业健康服务人才培养体系的构建，贯彻落实全过程、全方位育人的目标，必将整体提升医学教育办学能力和健康服务人才培养质量。

值得一提的是，与其他民办院校与医院合作不同的是，合作共建的两家单位实现“互聘”，即医院方的医师可成为校方的授课老师，校方的高级管理人员也可为医院的建设与发展提供决策建议与咨询，实现充分融合与双赢。

当日，校方负责人表示，以此次合作共建为契机，双方将充分发挥各自优势和特点，有效整合和共享双方资源，实现深度合作、协同发展，共同总结区域医教协同创新发展新经验，共同探索民办高校与医院合作共建的新模式。

通讯员 王艳君