2020年普通高校招生填报志愿工作将于7月25日开始

第一时段：7月25日10:00－7月26日16:00；第二时段：7月26日19:00－8月2日16:00。

2020年我省普通高校招生网上填报志愿工作将于7月25日开始，有关事项，快来看看。

一、填报方式

2020年普通高校招生实行网上填报志愿。考生可自行上网或到中学（报名点），凭本人考生号和密码登录广东省教育考试院高考志愿填报系统填报志愿，凭报名时绑定的手机号码接收短信验证码，在规定时间内完成网上志愿确认。

（一）填报网址。https://www.eeagd.edu.cn/kszy，凭高考考生号和密码登录。

（二）志愿确认。考生通过手机短信验证码方式进行网上志愿确认，以考生网上确认的志愿信息为投档录取依据。今年不设现场签名确认环节。志愿填报期间，广东省教育考试院将使用10639678、106904886、10690045165号码发送有关短信。请考生密切留意这三个号码发送的短信。为确保志愿信息准确，保护自身权益，考生务必妥善保管好自己的考生号、密码、手机验证码，不得委托他人填报志愿。

二、填报时间

考生填报志愿分两个时段进行，所有考生（包括已在第一时段填报志愿的考生）必须在第二时段填报其他所有院校志愿并在网上确认志愿信息，具体如下：

第一时段：7月25日10:00－7月26日16:00。本时段仅填报需政审、面试、体检的提前批军队、武警、司法、消防、飞行技术、公安等院校（含本科和专科院校）志愿，报考上述院校或专业志愿的考生须在本时段填报并进行网上确认志愿信息。

第二时段：7月26日19:00－8月2日16:00。本时段除第一时段，即除提前批需政审、面试、体检的军队、武警、司法、消防、飞行技术、公安等院校外的其他所有各批次、各科类（普通文理类、艺术类、体育类等）院校志愿，均需在本时段填报并进行网上确认志愿信息。

三、填报流程

（一）了解招生录取政策。考生填报志愿前，要认真查阅省招生委员会《关于做好广东省2020年普通高校招生工作的通知》（粤招〔2020〕3号），及有关体育艺术院校（专业）招生政策规定，了解平行志愿、顺序志愿投档录取模式的批次、志愿填报、投档原则；务必登录拟填报高校网站和教育部“阳光高考”平台（网址：http://gaokao.chsi.com.cn），了解拟填报高校的招生章程，特别是招生专业的录取规则、身体条件限制等要求。

（二）查阅招生专业目录。考生根据本人高考成绩、排位和《关于公布广东省2020年普通高考考生成绩各分数段数据的通知》各分数段的人数情况，查阅省招生办公室编写的《广东省2020年普通高等学校招生专业目录》（“文科 艺术版”或“理科 体育版”）（下称《招生专业目录》）、《广东省2020年普通高等学校志愿填报指南》，以及省教育考试院官网、官方微信公众号公布的《广东省2020年普通高等学校特殊类型招生专业目录》，分科类分批次选择适合自己的高校和专业进行填报。志愿填报期间，务必要密切关注省教育考试院官网（网址：http://eea.gd.gov.cn）和省教育考试院官方微信公众号（名称为：广东省教育考试院，ID号：gdsksy）上关于增补或更正《招生专业目录》的信息。

（三）对照身体体检要求。考生要认真阅读《招生专业目录》重要说明及高校招生章程，对照教育部、卫生部、中国残疾人联合会《普通高等学校招生体检工作指导意见》（教学〔2003〕3号）和教育部办公厅、卫生部办公厅《关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》（教学厅〔2010〕2号）规定和自己体检情况，选择合适的专业填报。对于规定不宜就读的专业，考生不应填报，如因此被高校退档，后果由考生自负。

（四）拟定志愿表草稿表。考生上网填报志愿前，可预先填写《广东省2020年普通高校招生考生志愿表》（附件1，下称《考生志愿表》）作为草稿表，《考生志愿表》可在省教育考试院官方微信公众号下载。

（五）网上填报志愿及网上确认。

1.录入院校志愿。考生须在规定时段内凭本人考生号和密码登录高考志愿填报系统（如忘记登录密码，可通过已经绑定的手机号码重置密码），按照事先填写并校对正确的《考生志愿表》草稿表，录入各批次志愿的院校代码、专业代码、是否服从专业调剂并在网上提交。

2.网上确认志愿。考生需逐批次填报志愿，在提交某一批次所填报的志愿后，系统会先进行志愿校验，如果出现红色警告字符，该批次所填志愿将无法保存，请考生仔细核对院校代码及专业代码，直至修改正确为止。确认该批次志愿无误后，请保存所填志愿。考生填报的所有批次志愿均填报并保存后，须进行网上确认。网上确认时，须点击获取短信验证码，并输入收到的验证码（发送到报名时已绑定的手机）后再进行网上志愿确认。手机收到的短信验证码为6位数字，有效时间为3分钟，超过有效时间则需重新获取验证码。考生未在网上进行志愿确认的，其填报的志愿无效，后果自负。

3.修改志愿时限及次数。考生志愿未在网上确认前，在规定时间内（第一时段：7月25日10：00－7月26日16：00，第二时段：7月26日19：00－8月2日16：00）可多次上网修改自己填报的志愿；考生首次“确认志愿”后，如有需要可最多进行2次取消志愿确认，修改志愿并重新确认志愿。当考生确定不再进行志愿修改时，必须在规定时间内进行网上志愿确认。取消志愿确认后重新修改的志愿，必须再次进行网上确认，否则志愿修改无效。录取时以考生网上最后确认的志愿数据为准。

4.填报志愿提醒。一是在规定的时间内（第一时段:7月26日16:00，第二时段:8月2日16:00）截止后的2小时内（第一时段：7月26日16:00-18:00，第二时段：8月2日16:00-18:00），考生志愿信息不可修改，但仍可以获取短信验证码完成志愿确认。二是为避免集中填报造成网络“塞车”，请考生注意避开填报志愿高峰期，减少连续在线时间，并在规定时间内确认完毕。逾期未填报志愿的，责任由考生自负。漏报志愿（含未在规定时间内确认志愿）的考生，只能在相应批次征集志愿阶段补报有缺额计划的院校志愿。

四、注意事项

高校招生录取顺序，除专科提前批次院校安排在本科录取批次结束后、专科录取批次开始前进行外，其他院校原则上按照志愿表中反映的先后顺序进行投档录取。报考强基计划的考生，不用再填强基计划志愿（其他院校志愿仍需填报）。强基计划安排在提前批开始录取前进行（即其他所有院校开始录取前完成）,省招办根据招生院校提供的经其测试合格并确定录取的名单进行办理录取备案手续，被录取考生不再参加后续高考志愿录取投档。

（一）志愿填报应有合理梯度。2020年，我省招生录取批次分提前批次、本科批次、专科批次3个录取批次。具体批次及院校志愿个数见《考生志愿表》。考生填报时，要结合自己高考成绩及高校和专业的往年录取分数、投档最低排位等情况，适当拉开填报的院校和专业志愿之间的梯度，提高被录取机会。

本科批次录取，普通文理类将分别设置高分优先投档线，分两次投档录取。录取时，第一次投高分优先投档线上的考生，待相关院校录取结束后进行第二次投档；第二次投档时，高分优先投档后未录取或被退档的考生与其他未投档考生一起排序投档，但该类考生在第一次投档时被退档的院校志愿无效。第二次投档时，第一次投档录取已完成招生计划的院校不再安排第二次投档，如有未完成招生计划的专业则可进行专业投档。

专科批次录取，普通高中学考三门科目成绩均达到D级及其以上等级（即3个D以上）的考生，可与普通高中学考均获得等级成绩，且至少有一门达到C级及其以上等级的考生一起，同时填报专科录取批次普通文理类院校志愿，分两次投档录取。录取时，第一次投普通高中学考均获得等级成绩且考试成绩至少有一门达到C级及其以上等级的考生，待相关院校录取结束后进行第二次投档。第二次投档投3个D以上考生（第一次投档时未被录取或被退档的考生与其他未投档考生一起排序投档，但其在第一次投档时被退档的院校志愿无效）。第二次投档时，第一次投档录取就已完成招生计划的院校不再安排第二次投档，如有未完成招生计划的专业则可进行专业投档。

（二）查询高校学费标准。部分公办高校“中外合作办学”专业，以及民办高校、独立学院、中外合作办学高校的收费较高，请考生务必结合自身家庭经济情况，详细了解清楚相关高校奖、助、贷政策后再填报此类高校或专业志愿。

（三）高水平艺术团、高水平运动队(统考)、综合评价、高校专项计划考生。

1.符合《广东省教育厅关于做好2020年重点高校招收农村和贫困地区学生工作的通知》要求的考生，已完成“高校专项计划”院校报名、资格审核，被高校确定入选资格并经公示的，可填报“高校专项计划”。

2.经招生院校确认资格并在教育部“阳光高考”平台上公示符合高水平艺术团、高水平运动队（统考）、高校专项计划及综合评价资格等特殊类型（下称特殊类型）的考生，须在“特殊类型招生院校”志愿栏中填报相应院校志愿，具备以上资格的考生只能选择其中一类一所院校进行填报。具有资格，但未在“特殊类型招生院校” 志愿栏填报的考生，将被视为自动放弃相应特殊类型的报考资格。考生要与其测试高校确认是否符合报考资格，并在志愿填报时正确选择报考高校，以免填报了不符合报考条件的高校，导致未能被录取。由此产生后果，考生自负。

3.招收“高校专项计划”、综合评价资格考生的院校，在提前批录取之后投档，本科录取批次正式投档前录取结束。招收高水平艺术团、高水平运动队（统考）资格考生的院校录取工作，与院校文理类专业所在批次同期进行。

4.北京外国语大学、浙江大学、中山大学、华南理工大学、南方科技大学、西交利物浦大学、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院、上海纽约大学、香港中文大学（深圳）、深圳北理莫斯科大学、昆山杜克大学等11所高校在我省实行高考基础上的综合评价录取试点，高考成绩符合要求并经高校公示已获资格的考生，只能在“特殊类型招生院校”的“综合评价”志愿栏中选择一所院校填报。

（四）艺术类（音乐类、美术类、舞蹈类、广播电视编导，下同）考生。

1.报考艺术类专业的考生须注意各招生院校对术科考试类型及成绩的要求。艺术类术科考试类型分为“统考”“统考＋校考”“校考”“统考合格”。填报本科艺术类“统考”“统考+校考”“统考合格”专业时，考生术科统考成绩必须达到省招委会或高校规定的相应类别及批次的术科录取最低分数线。

2.我省艺术类统考专业实行平行志愿投档，在考生文化课成绩、术科统考成绩双上线的基础上，音乐类、美术类和舞蹈类按公式：文化课成绩×40%+术科统考成绩×2.5×60%合成总分，广播电视编导按公式：文化课成绩×60%+术科统考成绩×2.5×40%合成总分，从高到低进行投档。考生在填报志愿时，务必了解相关招生政策，并分类别、分专业、分术科考试类型、分批次查阅艺术类院校各专业的招生计划，必要时可直接向招生院校咨询。今年，为进一步增加考生被录取机会，艺术类统考增加了2个院校志愿，详见志愿表。

3.艺术类考生要处理好跨类兼报的问题。艺术类考生不能在同一批次内既报艺术类院校（专业）志愿又报文理类院校（专业）志愿，只能选择一种填报。

4.艺术类校考是指除音乐、美术、舞蹈和广播电视编导术科省统考外的其它所有艺术专业的校考。报考艺术类校考的考生应在志愿表的“艺术类校考”栏目中填报相关院校及专业。

5.受疫情影响，今年部分独立设置本科艺术类院校（含参照）及经批准的院校（专业）取消了校考。因此，增加了“统考合格”类别。考生术科统考成绩达到术科本科合格线的考生均可报考此类院校，具体录取模式请查询院校招生章程及艺术类招生简章。

（五）体育类考生。

我省体育类院校实行平行志愿投档，在考生文化课成绩、术科成绩双上线的基础上，按公式：文化课成绩×40%+术科成绩×2.5×60%合成总分，从高到低进行投档。体育类考生要处理好跨类兼报的问题。不能在同一批次内既报体育类院校（专业）志愿又报理科类院校（专业）志愿。

（六）报考空军招飞院校、军检、公安院校的考生。

1.报考空军招飞、军检、公安院校的考生，须在第一时段内填报。同时，要在第二时段填报其他所有各批次院校志愿。

2.报考空军招飞院校、军检、公安院校及专科提前批次需政审、体检、面试院校志愿的考生，请在填报志愿前认真阅读有关附件，也可直接向招生院校电话咨询或登录院校网站查询具体详情：

（1）报考提前批次公安普通高等院校及提前批广东警官学院公安类专业的考生，请关注广东省公安厅网站“平安南粤网”（www.gdga.gd.gov.cn）发布的相关信息。今年公安院校单列批次并实行平行志愿，有利于提高考生志愿的满足度，降低考生填报志愿的风险，安排在军检院校录取结束后进行，请志愿报考公安院校的考生，结合自身实际，合理填报。

（2）报考提前批军队院校的考生，请参阅附件2。

（3）报考提前批中央司法警官学院的考生，请参阅附件3。

（4）报考提前批北京电子科技学院的考生，请参阅附件4。

（5）报考提前批中国消防救援学院的考生，请参阅附件5。

（6）报考提前批广东司法警官职业学院司法行政警察类专业的考生，请参阅附件6。

（七）少数民族班考生。符合《广东省民族宗教委 广东省招生委员会关于做好普通高校招收广东省少数民族聚居区少数民族考生工作的通知》（粤民宗规﹝2017﹞1号）规定的少数民族聚居区的少数民族考生，报考招收少数民族班院校时，须在本科录取批次普通类本科院校栏目中填报志愿。

（八）边防军人子女预科班应在本科录取批次普通类本科院校栏目中填报。

（九）广东省重点高校招收农村和贫困地区学生专项计划(下称地方专项计划)考生。符合资格的考生，如成绩达到地方专项计划录取最低分数线的，可在本科录取批次中普通类本科院校栏目中填报志愿。未经地级市招生办公室（考试中心）审核认定资格且公示的考生，或经省招生办公室复查不具备报考资格的考生，所填报的“地方专项计划”志愿无效。地方专项计划考生录取与普通本科院校录取同步进行。

( 十)卫生专项计划考生。高考成绩分别达到本、专科“农村卫生定向”录取最低分数线的考生，可在相应批次的卫生专项计划栏中填报相应院校志愿。被录取考生须按《关于印发广东省订单定向培养农村卫生人才实施方案的通知》（粤卫〔2014〕21号）《广东省卫生健康委等四部门关于做好2020年订单定向培养农村卫生人才工作的通知》（粤卫科教函〔2020〕24号）要求签订培养协议。

（十一）参加香港中文大学、香港城市大学录取的考生。香港中文大学、香港城市大学在内地招生，参加内地高校统一录取，安排在提前录取批次非军检院校中填报志愿。请考生注意这两所高校录取时均按高考统一考试成绩（不含加分）投档。

（十二）参加香港地区高校单独招生的考生。根据教育部规定，报考香港地区有关高校并被录取的考生，不再参加内地高校统一录取，省招生办公室不再向其他高校投放已被香港地区高校录取的考生档案。

（十三）征集志愿录取。录取期间，高校如因生源原因，在录取最低分数线上未能完成招生计划，或因专业间生源不平衡、考生不服从调剂造成招生计划尚未完成的，由省招生办公室公布征集志愿资格线，面向未被录取的当批次征集志愿资格线上的考生征集志愿，进行二次录取。未被录取的考生要密切关注省教育考试院官网、官方微信公众号发布的征集志愿院校及缺额计划数等信息，在规定的时间内上网补报征集志愿。在各批次征集志愿时，考生可根据征集志愿填报条件及资格分数线，填报相应的征集志愿院校及专业。

五、组织管理

（一）各市、县（市、区）招生考试机构以及各中学（报名点）要提高站位，切实履行好组织考生填报志愿工作的主体责任。要把国家对高校学生的资助政策传达到每一个考生。各市招生考试机构要加强志愿填报工作的组织领导，组织、协调、指导辖区内各县（市、区）开展志愿填报工作，及时发放各类招生专业目录，及时公布增补或更正的招生专业目录信息。各县（市、区）招生考试机构要通过各种方式及时公布增补或更正的招生专业目录信息，并为不具备上网条件的考生提供网络填报志愿，及时了解各中学（报名点）志愿填报进度，及时整理汇总遗留问题报地级市招生考试机构处理。各中学（报名点）要认真组织考生做好志愿填报系统绑定手机号码的工作，在规定的时段内，按时段分别通知考生网上填报志愿，并帮助考生解决志愿填报中的困难，特别是在志愿填报截止前督促考生及时进行网上志愿确认。

（二）各市、县（市、区）招生考试机构以及各中学（报名点）要做好组织考生填报志愿的准备工作。指导考生认真阅读高校招生相关政策、规定以及招生专业目录，提醒考生在成绩公布前先进行估分，务必登录高校门户网站或教育部“阳光高考”平台，了解拟填报高校的招生章程及有关信息，草拟填报志愿方案。待高考成绩公布后，根据实际情况再对志愿方案做必要的修改和调整。省招生办公室在公布考生高考成绩及各招生批次录取最低分数线时，同时公布各科类考生分数区间人数和考生排位，各市、县（市、区）招生考试机构、中学（报名点）和考生要密切关注省教育考试院官网、官方微信公众号及省招生办公室公布的文件和要求。

（三）各市、县（市、区）招生考试机构以及各中学（报名点）采用普通高考报名时使用的用户名和密码，登录省教育考试院的普通高考志愿填报系统。各招生考试机构及中学（报名点）不得通过代理服务器登录使用本志愿填报系统，并做好计算机病毒防范和故障排查工作，确保网络安全。

（四）各市、县（市、区）招生考试机构以及各中学（报名点）要切实加强考生信息安全管理，考生志愿填报账号由考生个人保管，严防考生志愿填报账号、密码、手机验证码被他人盗用或窃取，严禁各中学（报名点）和教师代替或干预考生填报高考志愿。

请各市招生办公室（考试中心）速将本通知转发辖区内县（区）招生考试机构、各中学。各级招生考试机构、各中学要积极做好填报志愿的准备工作，加强平行志愿投档录取模式及招生政策的宣传和解读，让每一位考生充分知晓相关政策和要求，确保网上填报志愿安全、有序、顺利开展。

（广东省教育考试院）