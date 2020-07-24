广东省2020年普通高校招生录取最低分数线公布

7月23日，广东省教育考试院公布广东省2020年普通高校招生各批次录取最低分数线。具体如下：
一、本科院校（含执行本批次最低分数线的提前批非军检本科院校）
（一）本科各科类
文科类：总分430分。
理科类：总分410分。
体育类：文化科总分315分，体育术科195分。
美术类：文化科总分260分，美术术科203分。
音乐类：文化科总分250分，音乐术科190分。
舞蹈类：文化科总分210分，舞蹈术科180分。
广播电视编导类：文化科总分403分，广播电视编导术科205分。
艺术类校考：文化科总分250分。
（二）高分优先投档线（含强基计划、高水平艺术团、高校专项计划、综合评价）
文科类：总分536分。
理科类：总分524分。
（三）重点高校招收农村和贫困地区学生（地方专项计划）
文科类：总分506分。
理科类：总分494分。
（四）高水平运动队
文科类：总分480分。
理科类：总分460分。
二、专科院校（含执行本批次最低分数线的提前批专科院校）
文科类：总分160分。
理科类：总分160分。
体育类：文化科总分200分，体育术科185分。
美术类：文化科总分190分，美术术科150分。
音乐类：文化科总分180分，音乐术科150分。
舞蹈类：文化科总分160分，舞蹈术科150分。
广播电视编导类：文化科总分300分，广播电视编导术科180分。
艺术类校考：文化科总分160分。
三、军队本科院校
（一）军队提前本科批次院校
1. 武警警官学院、武警特种警察学院、武警海警学院:
文科类：总分480分。
理科类：总分460分。
其中，武警海警学院文科类法学（维权执法）专业：女生，总分536分。
2. 军队提前本科批次其他院校（含空军招飞）
文科类：总分536分。
理科类：总分524分。
（二）军队本科批次院校
陆军工程大学（人防系统定向）
理科类：总分460分。
四、中国消防救援学院
文科类：总分536分。
理科类：总分524分。
五、本科院校飞行技术专业招收飞行学生（民航招飞）
文科类：总分450分（外语单科90分）。
理科类：总分450分（外语单科90分）。
其中，北京航空航天大学：文科类总分536分（外语单科100分）；理科类总分524分（外语单科100分）。
六、本科院校订单定向培养农村教师人才（教师专项计划）
文科类：总分460分。
理科类：总分440分。
其中，华南师范大学、广州大学：文科类总分516分；理科类总分504分。
体育类：文化科总分315分，体育术科195分。
美术类：文化科总分260分，美术术科203分。
音乐类：文化科总分250分，音乐术科190分。
七、订单定向培养农村卫生人才（卫生专项计划）
（一）本科院校农村卫生人才专项计划
理科类总分440分。
其中，汕头大学医学院、广州中医药大学：理科类总分504分。
（二）专科院校农村卫生人才专项计划
文科类：总分410分。
理科类：总分390分。
八、本科院校少数民族班（招收少数民族聚居地区少数民族考生）
广东技术师范大学（少数民族班）
文科类：总分390分。
理科类：总分370分。
九、预科班
本科院校边防军人子女预科班
文科类：总分350分。
理科类：总分330分。