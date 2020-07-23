七所高校齐开讲，专家带你读懂2020高考志愿表

“南方青春高考季—2020年广东高考招生咨询会”也将持续开讲，带你读懂2020高考志愿表！

7月23日17点45分，广东省教育考试院将第一时间权威发布今年广东高考各批次录取最低控制分数线，进行政策解读。

放榜当天，“南方青春高考季—2020年广东高考招生咨询会”也将持续开讲，浙江大学、宁波诺丁汉大学、深圳大学、华南理工大学、广东警官学院、广东外语外贸大学、南方医科大学招办负责人将带来今年最新招生政策和报考指南，更有南方网教育频道特邀广东高等教育出版社原社长张耀荣带你读懂2020高考志愿表!

特别提示，在观看直播时点击屏幕下方的【咨询高校】，可与高校老师私信留言互动，边看直播边咨询。

直播安排

第一场：

【高校最新招生政策解析】

主讲人：

1、浙江大学广东招生组组长 胡济安教授

2、宁波诺丁汉大学广东招生组组长 戴一淼

3、深圳大学招生办公室主任 李智军

直播时间：7月23日(本周四)14:30

直播通道：

第二场：

【高校最新招生政策解析】

主讲人：

1、南方医科大学教务处处长 佟矿

2、广东警官学院教务处处长 张成教授

3、广东外语外贸大学教务处处长&招生办主任 姜琳

4、华南理工大学广州国际校区教学与全球事务办公室、常务副主任 吴招胜

5、华南理工大学招生工作办公室老师 岳春雷

直播时间：7月23日(本周四)16:30

直播通道：

第三场：

【高考志愿填报主题分享】——带你读懂2020高考志愿表

主讲人：广东高等教育出版社原社长 张耀荣

直播时间：7月23日(本周四)20:00

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