华工：多招政策帮助考生克服“选专业难”，首推“6+1”政策

今年对广东省考生重磅推出志愿填报“6+1”政策——报考华南理工大学的广东省考生，除了在广东省报考志愿系统上填报6个“心水”的专业（类）外，还可在华南理工大学招生工作办公室官方网站的系统上填报1个非意向专业（类），录取过程中如果出现需要专业（类）调剂的情况时，考生将不会被调剂到这1个非意向专业（类）。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/华轩）据广东省教育考试院通知，今年高考放榜时间提前到7月23日17点45分。记者从华南理工大学获悉，今年华工共有58个专业或专业类进行高考招生。今年对广东省考生重磅推出志愿填报“6+1”政策——报考华南理工大学的广东省考生，除了在广东省报考志愿系统上填报6个“心水”的专业（类）外，还可在华南理工大学招生工作办公室官方网站（http://admission.scut.edu.cn/）的系统上填报1个非意向专业（类），录取过程中如果出现需要专业（类）调剂的情况时，考生将不会被调剂到这1个非意向专业（类）。

据了解，该系统计划于2020年8月2日至2020年8月9日开放（最终以官网通知最准）。华南理工大学招办提醒考生，此系统今年仅限于广东省实施，其他省份考生请勿填报；且仅适用于广东省普通类考生志愿填报，不适用于广东省强基计划等特殊类型考生志愿填报。

除了可以在报考时选择不想去的专业（类）外，考入华南理工大学的普通类本科生（艺术类专业生、高水平运动队、运动训练专业学生、外语保送生和强基计划班等特殊类除外）在校期间均有三次转专业机会：第一次是在新生入学阶段，通过校内二次选拔进入部分教改班以及广州国际校区专业；第二次是参加第三学期初的全校范围转专业，学生转出时实行“零门槛”（即不设条件），转入专业根据接收能力和专业要求提出转入条件并提前向学生公布；第三次是参加工业工程等专业以及工业设计（信息与交互设计）等复合型人才培养教改班的选拔。华南理工大学规定，每个学生在校期间最多只能转一次专业。

不想转专业，又想学习其他专业怎么办？华南理工大学开设有金融学、工商管理、法学、计算机科学与技术、工业设计、广告学等辅修专业、辅修学位。据统计，华南理工大学约有15%的学生参与辅修专业、辅修学士学位。

据悉，为推进跨学科人才培养，华南理工大学还推出辅修微专业政策。学有余力的学生可通过线上与线下授课相结合的方式，辅修瞄准重点新技术、新产业、新经济的信息工程（人工智能）、计算机科学与技术（大数据技术）、金融学、音乐学等微专业。学生修满学分且成绩合格即可获得学校授予的微专业合格证书。