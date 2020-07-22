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广州“初中综评”新规公布：学校组织的活动由学校认定

2020-07-22 08:54 来源：南方网 马立敏 通讯员 穗教宣
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　　7月20日，广州市教育局发布了《关于稳步推进广州市初中学生综合素质评价工作的意见》（简称《意见》）。《意见》对2019年6月出台的《广州市教育局关于印发广州市初中学生综合素质评价实施办法（试行）的通知》进行了完善，如重要观测点评价不再计分、不再分等级；由学校组织开展的教育教学活动，可由学校直接认定。

　　目前广州市初中学生综合素质评价主要采取写实记录、评语评价和重要观测点计分评价等评价方式，《意见》将重要观测点计分评价调整为重要观测点评价，不再计分、不再分等级，在评价程序的公示确认环节不需对重要观测点计分进行公示。

　　同时，简化了填报过程。凡是学校组织开展的教育教学活动，由学校直接认定，不需要提供佐证材料。学生需填写自主参加的活动，并提供佐证材料，减轻学生和学校填报负担。

　　在建立健全监督机制的基础上，学生和家长需在“广东省初中学生综合素质评价信息管理平台”上提交诚信承诺书，树立诚信意识，确保综合素质评价材料真实可信。

　　广州“初中综评”评价结果将作为学生毕业升学依据或参考。被普通高中录取的考生，录取参考科目成绩均须达D级及以上，被示范性普通高中录取的考生，录取参考科目成绩均须达到C级及以上。

　　南方日报记者 马立敏 通讯员 穗教宣

编辑： 罗予岐

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