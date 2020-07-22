普通高中招生计划新增7279人

受疫情影响今年中考延迟，但对今年的考生来说，他们也在这个毕业季迎来利好，随着东莞教育扩容提质推进，今年多所公办高中学校扩大招生，同时多所新开办民办高中加入招生，预计今年普高录取率达六成。

“学霸本命”“少年，快去创造奇迹吧”“考试季，做自己的英雄”。7月20日，东莞5.8万考生迎来中考。在东莞中学松山湖学校，老师们为学生准备了印有祝福语的笔，考生带着鼓励奔赴考场。

受疫情影响今年中考延迟，但对今年的考生来说，他们也在这个毕业季迎来利好，随着东莞教育扩容提质推进，今年多所公办高中学校扩大招生，同时多所新开办民办高中加入招生，预计今年普高录取率达六成。

多所学校安装空调防暑降温

东莞已经进入一年中最闷热难耐的三伏天，为做好中考考场的防暑降温工作，不少考点紧急安装空调，帮助考生清凉应考。

在中堂镇，为给学生创造一个舒适、凉爽的学习环境，也为了让考生安心考试，中堂镇委、镇政府大力支持和推动辖区内中堂中学、中堂实验中学两校利用学生放学和节假日时间，加班加点、连夜赶工完成了安装空调。

其中，中堂中学用了8个晚上，一共给37个班级，安装了74台空调；中堂实验中学由于需调整空调线路改装，安装扩容变压器等问题，工程进度受到一定影响，为此学校用了20多天，共给50个班级安装了100台空调。

中堂中学有学生表示，安装空调以后学习环境有了很大改善，“有一个特别清凉舒适的学习环境，看书学习舒服多了。”

不同于中堂中学、中堂实验中学的做法，茶山中学则充分调动家委会的力量，完成对教室的空调安装。学校向家长发出“关于安装课室空调倡议书”，建议按照每年学生收100元使用费的原则，由各班家委以班费形式自主筹集该笔费用，并采用三年分期支付的方式，空调电费及日常维护费则全部由学校承担。

秉持自愿参与的原则，家委会积极倡议、发动家长，一批空调机快速到位。为确保学生及时用上空调，学校安排总务处工作人员全程跟进，7月初学校完成了空调安装。

不管是紧急安装空调，还是贴心为学生送考，今年中考“暖心”贯穿始终。在东莞中学松山湖学校，老师们把“学霸本命”“少年，快去创造奇迹吧”“是学霸，总会发光”等祝福印在笔上。学校宿管部，贴心在黑板上温馨写下每日气温，提醒学生防暑防燥；东莞中学南城学校在中考前一晚上演亮灯活动，学校以一封信致考生及家长，一起为考生加油；可园中学则特别为学生搭建寓意喜庆的“成功之门”，学校教师站立成功门两侧与考生击掌祝福。

对于学校来说，疫情防控之下的中考，在暖心之外，更多了一份严谨，消毒水、免洗洗手液、纸巾等成为各个试室的标配，完成一天的考试后第一时间启动全面消毒。正如考生所说，“这个夏天很难忘，也会成为一段特别的记忆”。

今年学位计划大于招生人数

特别的中考带来特别的记忆，作为初中毕业生人生第一次选拔考试，成绩及录取备受关注。来自东莞市教育局数据，今年东莞中考的报名人数5.8万，较去年5.2万增加了6000考生；其中本市户籍考生3.3万，较去年3.05万人增加约2500人；外市户籍考生2.5万人，较去年2.15万人增加约3500人。

学位方面，2020年东莞市高中阶段学校共计划招生64668人，学位计划大于招生人数。换言之，考生有意愿在东莞升学，均能满足。

具体来看，今年普高计划招生3.6万人，相比去年新增7279人，预计今年普高录取率将达到60%。其中，公办普通高中共计划招收1.99万人，今年新招生的清溪中学、通过扩改建的东莞中学松山湖学校、常平中学招生人数皆比往年有较大增加。

清溪中学首年招生300人，东莞中学松山湖学校和常平中学招生计划分别增加300人，前者今年招生达900人，后者今年招生达1300人。不仅如此，在东莞前六所公办高中学校中，还有东莞市第一中学、东莞高级中学、东莞外国语三所学校今年不同程度扩大了学位供给。

民办学校方面，今年全市民办普通高中共计划招收1.58万人。相比去年，今年共新增7所学校加入普高招生，这7所学校分别是：东莞市丰泰外国语实验高级中学、华南师范大学附属东莞学校、东莞市海德双语学校、东莞市北辰高级中学、东莞市华中师大附属中学、东莞市松山湖清澜山学校、东莞市东华松山湖高级中学，7所学校新增普高招生计划超过3000个。

当前，东莞教育扩容提质千日攻坚行动已经打响，按照规划至2025年，东莞将完成229所公办中小学新建改扩建目标，新增学位约34万个，其中义务教育阶段学校196所、高中学校33所，未来在松山湖、滨海湾、中堂镇、谢岗镇、凤岗镇等8镇街（园区）都将新建公办普通高中。未来，东莞优质高中学位将进一步扩容。

值得一提的是，进一步提高录取精度，今年东莞中考首次参考高考录取方法，引入排位法录取。即考生总分相同时，参考“语文+数学+英语”组合1的总分进行录取；中考总分和组合1总分都相同时，再参考“道法+物理+历史+化学”组合2的总分录取，依次参考到“生物+地理+体育”组合3、语文、数学、英语、道德与法治、物理、历史、化学、生物、地理、体育与健康各单科成绩为止。

16所中职学校“三二分段”招生5335人

一方面是高中学位的受热捧，而另一方面东莞也积极搭好职业教育台，为考生提供实现不同成长路径的机会。

目前，东莞共有中职学校27所（含7所技工学校），其中公办12所、民办15所，在校生共有8.5万人，各学校共开设80多个专业，基本覆盖东莞支柱产业和新兴产业。

在2020年东莞市高中阶段学校提供的64668个招生计划中，中职和技工学校计划招生29346人，各级各类中职学校提供“3+证书”、高职院校自主招生、“三二分段”等多种升学途径。

其中，“3+证书”全称为普通高等学校招收中职毕业生“3+专业技能课程证书”招生考试（语文+数学+英语），每年1月举行，是中职学校高考；高职院校“自主招生”指广东省高等职业院校自主招收中职学校对口专业的应、往届毕业生到高等职业院校相应专业就读，接受全日制高等职业教育。

东莞从2010年开始探索“三二分段”，至今年已经十个年头，东莞市共有16所中职学校的46个专业与省内高职院校实施“三二分段”中高职贯通培养，共招生5335人，开办的专业基本覆盖东莞的主要产业。

记者梳理去年数据，去年东莞公办中职学校录取分数线普遍上涨，高分考生主动选择中职学校比例逐步增大。以东莞理工学校为例，去年该校录取线领跑全市中职学校，商务英语、计算机应用、会计最低录取分数分别达到611分、606分、601分；在“三二分段”招生中，学校以626分完成商务英语专业录取，该分数超过多所普通高中最低录取线。

对此，东莞市理工学校校长巫云直言，对于600分左右及以下的学生，选择职业教育同样合适，这部分考生中80%的人会继续升大专甚至本科，选择中职升大学，意味着提前三年进行了职业意识、职业技能的培养，未来走向社会更具竞争力，定位也会更清晰。

不同于普通高中录取，中职学校面向全国招生，具有初中毕业证的应届、往届毕业生均可报读。因而，对于非户籍学生来说，有意在东莞升读中职学校亦是一种选择。

●东莞中考成绩公布及录取安排

7月31日-8月1日 公布中考成绩

8月2日-8月7日 普通高中录取

8月8日 公布普通高中录取结果，发放录取通知书

8月9、10、11日 普高录取考生注册

8月12日 普通高中确定实际注册人数及办理未注册考生注销手续

●市中招办公布补录招生计划及补录条件

8月13日 考生填报补录志愿

●市中招办补录及公布普通高中补录结果

8月14日-16日 公办中等职业学校录取

8月17日 公布公办中等职业学校录取结果，发放录取通知书

8月18、19日 公办中职学校录取考生注册

8月20日 中等职业学校确定实际注册人数

办理未注册考生的注销手续

●市中招办公布补录招生计划及补录条件

8月21日 考生填报中职补录志愿、市中招办补录及公布中职补录结果

8月22日 民办中职、技工学校录取，自动补录

8月23、24日 民办中职、技工学校注册

（各工作时间节点根据工作实际进展可能有微调）