广工招生9500人！新增人工智能、机器人5个专业

会上，广工校长邱学青从学校的办学实力和水平、人才培养特色亮点、促进学生全面发展举措、招生政策和变化等方面介绍了一个“不一样的广工”，并生动阐述了广工“大、实、特、快”四个鲜明特征。

7月20日上午，广东工业大学2020年招生新闻发布会举行。

会上，广工校长邱学青从学校的办学实力和水平、人才培养特色亮点、促进学生全面发展举措、招生政策和变化等方面介绍了一个“不一样的广工”，并生动阐述了广工“大、实、特、快”四个鲜明特征，广工始终坚持立德树人，以培养有家国情怀、有国际视野、有坚实基础、有创新能力的高素质人才作为根本使命，着力打造特色鲜明、有影响力的人才培养“广工模式”，成就有梦想的本科教育。

广工2020年招生总计划为9500名，与去年持平，是广东省生源规模最大的高校之一。其中：理科（含综合改革）招生计划8271名，文科招生计划779名，艺术类招生计划450名；省内计划8290名（约占87%），省外计划963名（约占10%）；还有少量未确定投放省份的招生计划（如高水平运动队计划、预留计划等）共计247名（约占3%）。本科国际班和动画（中外合作）项目继续单独代码招生。

2020年广工本科招生呈现以下新亮点：

一是新增5个新工科专业。分别是：能源化学工程、新能源科学与工程、大数据管理与应用、人工智能和机器人工程，这五个专业都是广工主动对接快速发展的广东产业市场需求，主动面向国家战略性新兴产业和粤港澳大湾区发展战略，不断调整和打造社会热需专业，培养高素质工程技术人才而开设的新工科专业，在广工都有强势的学科支撑。

二是开设4个创新班，今年将通过高考每班直接招生20名。继续在机械电子工程、自动化、化学工程与工艺、材料类4个专业（类）开设4个创新班，这4个创新班招生与往年“在校内选拔组班”不同，今年四个创新班将通过高考直接招生和校内选拔相结合的新方式组班：直接招生仅面向广东考生，每班20名；校内选拔由各相应学院在学生入校后（第1学年或第3学期）组织实施。

三是进一步推进大类招生，新增6个招生大类。广工本科招生专业（含大类）共计46个，其中，30个是按专业招生，其余16个是按专业大类招生，16个专业大类覆盖51个本科专业。对比2019年，新增了6个专业大类，分别为：自动化类、计算机类、化工与制药类、能源动力类、建筑类、管理科学与工程类。进入专业大类招生的学生，入读后有第二次选择专业的机会。

四是开展多样化培养模式的特色人才培养。包括：多专业融合新工科培养，如华南地区第一家机器人学院——广工粤港机器人联合学院、集成电路设计联合学院、印制电子电路联合学院等；产教融合校企合作培养，如飞机维修校企班，每年参加3+1校企人才培养的学生600多人；国际联合培养，如2+2国际班、中外合作办学项目。今年特色人才培养还新增了1个多专业融合培养的新工科专业“人工智能”，这个专业的学生将在校内跨学院选拔组班。

邱学青说，广工通过这些多样性、个性化的因材施教，旨在为那些入学基础好、学习上有更高梦想追求的同学，创造更多更好的学习机会和成才条件，使其更加出类拔萃，成为未来各行各业的领军人才。学校坚持将创新创业教育纳入人才培养的全过程，每年有6000余名学生参与高水平科技创新与研发工作。他指出，广工的经验做法得到全国关注，在同类院校中产生示范与辐射作用，获国家级教学成果二等奖。

邱学青指出，广工是一所充满朝气、充满希望，已进入加速发展快车道的大学。广工不仅是广东省生源规模最大的高校之一，而且是在广东省就业毕业生数量最大的高校。广工一直以来深深扎根广东大地办高水平大学，全面融入粤港澳大湾区和深圳先行示范区的产业发展中，在服务国家战略需求、支撑广东创新发展中不断提升办学水平，为广东经济高质量发展作出重大贡献，真正做到“广东需要广工，广工离不开广东”。

南方日报记者 姚瑶

通讯员 黄华利 卢迪