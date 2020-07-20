2020英国高校网上教育展25-29日举办！25所英国高校等你留言咨询！

7月25-29日，由南方网、南方+主办，英国文化教育协会协办，南方网教育频道承办的“2020英国高校网上教育展”将正式开启。届时，25所英国高校以及英国高等院校招生办公室将接受网友在线留言提问。

日前，《教育部等八部门关于加快和扩大新时代教育对外开放的意见》正式印发。《意见》致力于深化拓展与世界各国在教育领域的互利合作和交流互鉴，为推动构建人类命运共同体贡献力量。

为加快和扩大新时代教育对外开放，做强“留学中国”品牌，加快推进我国教育现代化和培养更具全球竞争力的人才，满足大众对留学教育的需求，7月25-29日，由南方网、南方+主办，英国文化教育协会协办，南方网教育频道承办的“2020英国高校网上教育展”将正式开启。届时，25所英国高校以及英国高等院校招生办公室将接受网友在线留言提问。在此期间，网友可登录南方新闻网“2020英国高校网上教育展”专题(网址：http://edu.southcn.com/e/node_402413.htm)，选择想要咨询的高校进行在线留言。

中外合作办学是“建设国际教育示范区”的重要内容，自2000年以来，中英两国已经开展了很多优质高效的教育合作，涵盖了从科研创新、教育质量保障、到研究、办学、以及学术和学生等各个层面的合作和并建立了非常有效的人文交流机制，英国一直以来是中国留学生的热门留学目的地。

作为本次活动的协办方——英国文化教育协会通过艺术、文化、教育和英语语言在英国和其他国家人民间建立联系、理解和信任。在其帮助下，我国已经和英国在高等教育的质量、评估和领导力等方面建立了长期合作伙伴关系，推动了中英双方在学术与科研合作、交流项目、能力建设和增强学生流动性等方面开展合作，如：高等教育国际化项目等。同时，教育部考试中心与英国文化教育协会于2019年1月15日在京联合发布雅思、普思考试与中国英语能力等级量表对接研究结果，标志着中国英语语言能力标准与国际考试接轨，中英在教育领域的合作进入新阶段。

为方便广大网友了解此次教育展参展高校信息，特开放网上展示平台供大家查看。有英国教育相关疑问，可向英国文化教育协会提问。