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高招会｜南京大学今年在广东统招106人

2020-07-20 08:14 来源：南方网
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　　南方网讯（记者/柯丹洁）目前，高考升学、志愿填报的准备工作也逐步进入冲刺阶段。为满足考生、家长对高考升学、志愿填报和高校招生的信息需求和各类的咨询需求。7月19日，“南方青春高考季-2020年广东高考招生咨询会”邀请到南京大学广东招生组副组长孙文杰详解南京大学2020年在广东省的招生政策。

　　南京大学是首批985工程高校C9联盟成员，是“双一流”建设A类高校，是清华北大之外著名的华东五校之一。据了解，除强基计划、保送生等特殊类型招生外，今年南京大学在广东省投放了106个统招计划，其中文科18人，理科本一批71人、提前批17人，除医学外所有专业均在广东省招生。

　　今年我们的招生相比往年也有一些变化，其中包括：“一增”：全国招生总规模较去年增加50人；“一调”：恢复汉语言文学专业招生计划，同时，考生也可以通过报考人文科学试验班专业大类，一年后分流到汉语言文学专业。“一延续”：继续实施大类招生培养。今年南大将成立本科生院、新生学院等机构，进一步强化学生知识的宽厚基础，增强学生多元发展的选择能力。不变的是，在录取时我们将继续坚持“不退不调”的做法。对于本一批次报考且服从专业调剂的考生，坚持进档“不退档”，不设专业级差，对于本一批次报考、专业志愿填满且不重复的考生，基本做到志愿“不调剂”。

　　从近三年的录取数据来看，南京大学的理科本一批次录取的最低排位基本稳定在省排名700名左右，文科录取的最低排位基本稳定在省排名200名左右。在本一批次之外，我们还投放了理科提前批次的计划，提前批的录取分数比普通批次略低。孙文杰建议，建议理科前800名、文科前300名的同学可以大胆报考南京大学本科批次，理科前1500名的同学可以报考南京大学的提前批次。

　　想要进一步了解南京大学，可扫描下方二维码查看直播回顾。

编辑： 罗予岐

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