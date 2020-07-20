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高招会｜中国人民警察大学2020年在广东招327人

2020-07-20 08:14 来源：南方网
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　　南方网讯（记者/柯丹洁）为满足考生、家长对高考升学、志愿填报和高校招生的信息需求和各类的咨询需求。7月19日，“南方青春高考季-2020年广东高考招生咨询会”邀请到中国人民警察大学招生办老师宋子威详解中国人民警察大学2020年在广东省的招生政策。

　　宋子威老师透露，中国人民警察大学2020年普通本科在广东的招生计划共327名，是学校在全国投放计划最多的省份，其中包括：公安专业总数297名（包括面向地方公安机关就业123名男生、22名女生，面向国家移民管理部门就业121名男生、21名女生，面向铁路公安机就业8名男生、2名女生）以及消防专业总数30名（不区分男女比例，自主就业）。从招生专业上看，学校9个公安专业均在广东招生，分别是：移民管理、出入境管理、边防管理、警务指挥与战术、公安政治工作、公安情报学、涉外警务、网络安全与执法、数据警务技术。公安专业安排在本科提前批次，按顺序志愿原则录取，录取控制线为本科线。报考这些专业，要在提前批正确填报志愿，并入围加公安加试并结论合格。此外，6个消防专业分别是：消防工程、火灾勘查、电子信息工程（智慧消防方向）、消防指挥、抢险救援指挥与技术、核生化消防。消防专业安排在普通本科批次，按平行志愿原则录取，录取控制线为本科线。报考消防专业的考生，无需参加公安加试，在普通本科批次正确填报志愿即可。

　　据了解，中国人民警察大学,简称警察大学，公安部直属高校。办学地点位于“京津冀协调发展核心区”——河北省廊坊市。警大的前身为中国人民武装警察部队学院，成立于1981年，是原公安现役部队的最高学府，主要为原公安边防、消防、警卫部队培养指挥管理和专业技术警官，承担我国维和警察、成建制维和警察防暴队、常备维和警队、驻外警务联络官和外籍警察的培训任务，担负着公安现役部队军师职领导干部的培训工作。转制后的中国人民警察大学面向全国公安机关和国家移民管理队伍，培养移民管理、特种警务行动与战术、公安政治工作、公安信息技术等领域专业人才。

　　宋子威老师提醒考生：考生在看学校招生计划的同时，要重点理解“就业面向”的概念。也就是说，面向地方公安机关就业的，原则上报考地方公安机关职位；面向铁路公安机关就业的，限报考铁路公安机关职位；面向移民管理部门就业的，限报考移民管理部门职位。地方公安机关主要是广东省公安厅和下辖的局、分局、派出所等，铁路公安机关主要是广州铁路公安局、和下辖的各铁路公安处、和车站派出所等，国家移民管理部门主要是广州、深圳、珠海出入境边防检查总站和下辖分站等。在填报志愿时，就业面向信息一般标注在各专业的备注当中。

　　那么，考生在报考的时候需要注意哪些信息？宋子威老师提醒考生：一是注意区分就业面向，不要遗漏计划数。二是注意参加公安加试，不要漏掉任何环节。三是要确保良好的身心健康状态，合理调节心情、不要过度紧张，可以科学适度的进行几个体能测评项目的适应性训练，但一定要注意防范运动受伤、保证充足良好的休息，为面试、体检和体能测评做好准备。

　　想要进一步了解中国人民警察大学，可扫描下方二维码查看直播回顾。

编辑： 罗予岐

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