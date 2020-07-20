高招会｜温州肯恩大学2020年在本科提前批招35人

一是招生录取批次改为本科提前批（非军检、体检院校），也就是按高考裸分录取；二是招生计划增加到35人，其中文科11人，理科24人；三是新增市场营销、管理科学、心理学、传播学、生物科学、环境科学6个专业的招生计划。

南方网讯（记者/柯丹洁）为满足考生、家长对高考升学、志愿填报和高校招生的信息需求和各类的咨询需求。7月19日，“南方青春高考季-2020年广东高考招生咨询会”邀请到温州肯恩大学招生办助理主任谷慕君详解温州肯恩大学2020年在广东省的招生政策。

温州肯恩大学位于浙江温州，是一所具有独立法人资格的中美合作大学。学校致力于“为不同的学生找到不同的发展方向”，引进国际优质教育资源、理念和模式，实施全英文、小班化教学。就读期间同时在中国和美国注册学籍，毕业后可获得中美双文凭；共颁发三个证书：分别为温州肯恩大学学士学位文凭、美国肯恩大学学士学位文凭、温州肯恩大学本科毕业证书。期间，还享有自由赴美交换、免费英语强化、专业自由选择等各项政策。

学校现设有商学院、建筑与设计学院、人文学院和理工学院四个学院，目前共设有18个专业，包括金融学、会计学、计算机、英语、心理学、生物学等。其中，计算机等3个专业被列入浙江省高校“十三五”特色专业建设项目，金融学等6个专业入选省级一流本科专业建设点。

谷慕君老师在访谈中说，今年学校的招生政策主要有以下三个变化，一是招生录取批次改为本科提前批（非军检、体检院校），也就是按高考裸分录取；二是招生计划增加到35人，其中文科11人，理科24人；三是新增市场营销、管理科学、心理学、传播学、生物科学、环境科学6个专业的招生计划。

谷老师建议广东的考生们：在报考温州肯恩大学时候，要注意以下几点：（1）注意填报批次，学校今年在广东的招生批次为提前批；（2）看清录取单科要求。学校录取新生的外语语种须为英语，且英语单科必须达到110分及以上。（3）巧妙运用转专业政策。之前已提到新生入校后第一学期内就有一次自主选择专业的机会，即使一些专业在广东没有招生计划，入校后，也同样可以运用自由选专业方式转入。（4）充分了解就读费用。温州肯恩大学是中外合作大学，所以相对学费会比传统大学高：目前我们的学费是普通文理类6.5万一年。（5）了解学校新生奖学金政策。我校设有精英奖学金和优秀新生奖学金等，奖学金可用于抵免学费以及在读期间参加各类活动等。

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