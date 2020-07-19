华工今年开设5大类拔尖创新人才培养教改班

今年，华南理工大学在19个专业中开设22个直接面向高考考生招生的教改班，其中7个教改班入学后还面向全校高考理科背景的新生进行二次选拔。此外还开设一批教改班，入学后所有普通类专业学生均有多次选拔进入学习的机会。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/华轩）华南理工大学于近期对外发布了2020年本科招生资讯。据了解，华南理工大学今年共有58个专业或专业类进行高考招生。其中，智能制造工程、临床医学和生物医学工程等新工科、新医科专业增加了招生计划。同时，为解决我国水资源开发利用、水灾害防治、水生态环境保护和水安全保障等复杂问题，以及满足社会对电子信息材料领域专业人才的需求，华南理工大学今年新增了水务工程专业和功能材料专业。此外，为培养有志于服务国家重大战略需求且综合素质优秀或基础学科拔尖的学生，学校新增了化学类、数学类、生物技术强基计划班。

备受考生关注的华南理工大学广州国际校区，今年则继续在智能制造工程、机器人工程、微电子科学与工程、分子科学与工程、生物医学工程等5个新工科专业招生。

近年来，拔尖创新人才培养的“华工模式”得到了教育界和社会的高度认可。这一模式坚持因材施教，积极整合优化校内外办学资源，不断深化科教协同、校企协同、学科协同、国际协同等协同育人机制，通过组建教改班加快推进拔尖创新人才培养模式改革。据了解，华南理工大学每届教改班的学生1000多人，覆盖面近17%。

今年，华南理工大学在19个专业中开设22个直接面向高考考生招生的教改班，其中7个教改班入学后还面向全校高考理科背景的新生进行二次选拔。此外还开设一批教改班，入学后所有普通类专业学生均有多次选拔进入学习的机会。

为了让考生及家长在报考时有的放矢，记者采访了华南理工大学教务处、招生工作办公室负责人，对该校今年开设的5大类共30个教改班进行了全面细致的了解。

一、学术研究型人才创新班

华南理工大学学术研究型人才创新班包括1个基因组科学创新班、8个本博（本硕）连读创新班和3个强基计划班。

基因组科学创新班由华南理工大学与深圳华大基因研究院共建，以“2.5+1.5”模式培养基因组科学前沿研究学科交叉型创新人才，学生主要面向理工类专业本科生进行选拔。截至目前，基因组科学创新班学生先后共有99人次以第一作者、并列第一作者或署名作者身份在国际学术期刊上发表研究成果81篇，其中49人次以第一作者、共同第一作者或署名作者身份在Nature、Science、Cell等国际顶尖学术期刊及其子刊上发表高水平论文37篇。多位基因组科学创新班学生已成长为我国基因组学与生物信息学领域青年一代的中坚力量：其中金鑫（生物技术专业）现任华大基因大数据总监，实现了第一作者论文Nature、Science、Cell大满贯；刘石平（应用物理学专业）现任华大研究院超级细胞研究所生物信息负责人，获全国青少年科技创新奖；李俊桦（计算机科学与技术专业）现任华大研究院病原研究所所长，入选2019爱思唯尔全球高引论文作者列表。

依托优势专业，华南理工大学自2009年起先后组建机械类创新班、工程力学创新班、材料类全英创新班、计算机科学与技术全英创新班、信息工程创新班、应用物理学严济慈英才班、自动化创新班、经济学创新班等8个本博（本硕）连读创新班。创新班以“加强基础、突出创新、精英教育”为办学理念，实行“3+1+X”（“X”硕士生为 2 或 3 年，博士生为4或5年）培养模式（各创新班可根据学科专业特点选择培养模式），即学生前三年完成除毕业实习、毕业设计（论文）以外的本科课程；学院在第六学期末对创新班学生进行综合评价，综合评价排名前80%的学生可参加推荐免试研究生，后20%的学生继续留在创新班并完成本科培养计划，获得学士学位。第四年可提前进行研究生课程的学习，并完成本科毕业设计（论文），四年期满获得学士学位；从第五年起取得研究生学籍，攻读硕士或博士学位。华南理工大学在本博（本硕）连读创新班推行动态管理机制、学生出国（境）制、全程导师（组）制、课外科研制以及小班化教学。创新班学生在本科期间要有至少一次出国（境）学习经历、至少参加一项大学生创新创业训练计划项目。

2020年，华南理工大学入选“强基计划”试点高校，组建数学类、化学类、生物技术等3个强基计划班，学校将在本硕博衔接培养的基础上，通过配备一流师资队伍（遴选院士、省级以上教学名师、高层次人才担任班主任）、创造一流学术氛围（各类重点实验室、科研基地等平台等向学生全面开放）、构建一流课程体系（“通识+专业+双创”深度融合）等举措，推进基础学科拔尖学生培养。

二、校企合作高层次应用型人才教改班

华南理工大学校企合作高层次应用型人才教改班包括6个卓越人才培养试点班和1个南航创新班。

华南理工大学卓越人才培养试点班分为电气工程及其自动化卓越班、软件工程卓越班、土木工程卓越全英班、机械工程卓越双语班、微电子科学与工程卓越全英班和法学卓越法律班。其中，工程类卓越班培养能站在国际技术发展前沿、了解我国国情，掌握关键技术并能结合企业实际提出和解决问题，国际认可的研究型工程师或工程领域领军人才；法律类卓越班培养具有复合型、应用型知识结构与国际视野的精英法律人才。卓越班学生在第六学期末进行筛选分流，一部分学生以推荐免试攻读研究生形式进入研究生阶段学习（本硕卓越班），未获得推免资格的卓越班学生完成本科学业后获得学士学位（本科卓越班）。卓越班学生总的推免人数比例占在读学生数的50%左右。本科卓越班培养模式以“3＋1”为基本框架，3年为本科阶段的基础知识和专业知识学习，1 年为本科阶段的实践能力训练。本硕卓越班培养模式以“3+1+X（“X”工程类卓越班为3，法律类卓越班为2）”为基本框架，3 年为本科阶段的基础知识和专业知识学习，1 年为实践能力训练和硕士公共基础课程学习，X年为硕士专业课程学习和专业实践环节以及学位论文阶段。卓越班学生在本科期间实现“三个一”：至少一次出国（境）学习经历、参加一项大学生创新创业训练计划项目、一年（不少于32 周）企业（法律实务部门）学习经历。

华南理工大学与中国南方航空股份有限公司、南京航空航天大学签订“民用航空人才联合培养合作协议”，成立“华工南航创新班”，联合培养民用航空飞行签派人才，共同探索校企合作下的创新人才培养模式。该创新班按照“双向选择、择优录取”的原则，采取“3+1”模式开展飞行签派人才的培养，学生从三年级全日制本科生中选拔，并由南方航空公司派往南京航空航天大学参加飞行签派专业培训，学生毕业后到南方航空公司运行指挥中心工作。

三、学科交叉复合型人才培养教改班

华南理工大学复合型人才培养教改班共有工业设计（信息与交互设计实验班）、工业工程复合型人才培养班和电信转专业班各1个。

工业设计（信息与交互设计实验班）通过构建以创新设计为驱动的多学科交叉课程体系，建设跨学科课程和校企合作课程，实现“工学+艺术”的学科交叉培养，着力培养具有扎实交互设计知识和综合创新设计能力、良好的人文、艺术与技术素养以及前瞻性国际视野的复合型设计人才。实验班以“1+3”模式为基本框架，即每年从华南理工理工科专业一年级本科生中选拔优秀学生，进入实验班学习三年。学生在大一执行原专业培养方案，从大二开始执行“工业设计（信息与交互设计）实验班”培养方案，达到要求后获工业设计专业学士学位。实验班30%的学生具有推荐免试攻读研究生资格，申请推荐的学生需符合学校免试攻读研究生的基本推荐条件。

工业工程专业致力于培养具备扎实的工程技术基础，掌握现代管理知识和工业工程的理论与方法，具有系统思想和创新精神，能够综合运用自然科学、社会科学和现代管理科学方法和技术，对由人员、物料、设备、能源和信息组成的集成系统进行规划、设计、评价、改善和创新，实现系统整体效益提高的懂技术、懂管理的复合型专门人才。工业工程专业培养实行“2+2”模式，即每年从理工科二年级在读学生中选拔40名热爱工业工程的优秀学生，进入工业工程专业培养，完成两年工业工程专业的本科课程学习后，获得管理学学士学位。毕业生既掌握扎实的理工科基础知识，又具有良好的经营管理知识和技能，深受社会用人单位青睐。

四、国际化培养试点班

华南理工大学国际化培养试点班包括全英班、3个“3+2”中澳班、1个“2+2”联合班和1个“3+2”信息工程中法菁英班。

学校目前建有计算机科学与技术、环境工程、材料类、土木工程、工商管理、微电子科学与工程、机器人工程、智能制造工程、生物医学工程等9个本科全英招生专业，为学生营造了良好的国际化学习和成长环境。

华南理工大学在环境工程、电气工程及其自动化、软件工程专业组建3个“3+2”中澳班。“3+2”中澳班实行“3+2”联合培养模式：学生按照本硕培养计划要求，前三年在华南理工完成课程，后两年赴澳大利亚合作高校继续学习，修读培养方案规定课程学分。学生完成学业达到毕业要求准予毕业，符合华南理工本科毕业条件和学士学位授予条件者，颁发华南理工大学本科毕业证书和学士学位证书；符合澳大利亚合作高校硕士学位授予条件者，由澳大利亚合作高校颁发该校硕士学位证书。“3+2”中澳班的部分核心专业课程与通识教育课程原则上采用英文教学。“3+2”中澳班学生在华南理工大学修读期间按照广东省物价局核定的收费标准缴费；赴澳大利亚学习期间按照澳大利亚合作高校国际学生的收费标准缴费，免缴华南理工学费。

目前，华南理工大学在传播学专业开设“2+2”联合班。“2+2”联合班实行“2+2”联合培养模式：学生按照本科培养计划要求，前两年在华南理工完成课程，后两年赴美国合作高校继续学习，修读培养方案规定课程学分。学生完成学业达到毕业要求准予毕业，符合美国合作高校学士学位授予条件者，由美国合作高校颁发该校学士学位证书；符合华南理工毕业条件和学士学位授予条件者，颁发华南理工毕业证书和学士学位证书。若学生赴美国合作高校学习期间，无法继续学业或被美国合作高校认定未能达到毕业要求，则可由学生提出申请，转回华南理工相应专业普通班学习，已修学分由华南理工根据相关规定进行学分互认，如未能达到华南理工毕业要求，须在华南理工规定的最长修读年限内补修所缺学分。达到华南理工毕业条件和学士学位授予条件者，颁发华南理工毕业证书和学士学位证书。“2+2”联合班的部分核心专业课程与通识教育课程原则上采用英文教学。“2+2”联合班学生在华南理工修读期间按照广东省物价局核定的收费标准缴费；赴美国学习期间按照美国合作高校国际学生的收费标准缴费，免缴华南理工学费。

为推动人才培养工作与国际接轨，培养具有国际视野的高层次工程人才，华南理工大学2019年与法国巴黎综合理工学院及南特综合理工学院签署“3+2”联合培养协议，在电子与信息学院设立信息工程中法菁英班。菁英班学生第一学年在原专业学习，第三学期转入菁英班，第二、三学年在华南理工修读信息工程专业课程。按照相关协议，经法国高校选拔，符合法国合作高校选拔条件的学生，第四、五学年前往法国参加相应高校的“3+2”联合培养项目，修读培养方案规定的课程。符合华南理工本科毕业条件和学士学位授予条件者，颁发华南理工本科毕业证书和学士学位证书；符合法国相应高校课程要求者颁发相应证书，其中法国巴黎综合理工学院颁发硕士学位证书，法国南特综合理工学院颁发工程师文凭证书。第四学年因故未能参加“3+2”联合培养项目的学生，继续留在菁英班学习，但不具备参加推荐免试研究生的资格以及评优评奖资格。菁英班部分核心专业课程采用英语或法语教学。法国合作高校在第三学年安排教师来华讲授若干门专业课程，课程采用法语进行授课。学校在第二学年暑假组织菁英班学生赴法国巴黎综合理工学院或法国南特综合理工学院开展暑期访学活动（访学活动费用由学生个人和学校共同承担）。

五、创业型精英人才创新班

华南理工大学于2011年成立创业教育学院，按照激发创业意识、培养创业技能和开展创业实践构建三层次创业教育体系。“创业精英班”是创业教育学院为创新创业人才培育而特别设置的培育机制，以对创业与创新实践有浓厚的兴趣和体验或者具有强烈创业意愿的在校生为培养对象。

“创业精英班”以提升学生创新创业能力为纲，旨在为有创业计划或创业想法的同学提供更专业的辅导。通过精心准备的课程启发同学们的思维，为其分析创业路上可能遇见的困难，帮助他们培养创业者应具备的基本素质和基本能力。

据介绍，“创业精英班”学生不调整学生的原学院和专业，学籍由原学院负责管理。“创业精英班”建立了由“高校教授、金融导师、政策专家、投资人”构成的专业化师资队伍，涵括商务金融、人力资源、电子商务、孵化管理、投资机构等多个领域。课程内容覆盖创新创业思维训练、团队建设、项目管理、商业模式训练、计划书撰写、路演技巧、政策解读等多方面，帮助学员更全面的了解创业，提升能力。