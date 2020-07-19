广东外语外贸大学发布2020年本科招生计划：新增汉语国际教育

近日，广东外语外贸大学发布了2020年本科招生计划。

近日，广东外语外贸大学发布了2020年本科招生计划。

今年广外计划招生总数5100名，其中，在广东普高招生计划达4167名（含130名面向省内农村和贫困地区学生的“地方专项计划”），包括普通文科2101名，普通理科1965名，艺术类101名。在广东的招生计划占今年招生总计划的81.7%；在外省普通高考计划招生827名；此外，还有保送生招生、对内地新疆高中班招生和新疆少数民族预科学生转入等106名。

共有65个专业有招生计划。其中，英语（师范类）、汉语国际教育（师范类）为本科提前录取批次。英语（师范类）计划招生150名（其中文科90名，理科60名），较去年增加60名。汉语国际教育专业为今年新增设的师范类专业，计划招生70名（其中文科49名，理科21名）。招生专业中，除经济统计学专业、数学与应用数学专业、计算机类（含计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全三个专业）只招理科学生外，其余专业均是文理科兼招。

今年，广外继续实施“大类招生”，共有21个专业按7个大类招生，4个专业（含16个专业方向）不分专业方向招生，涉及的新生人数约占新生总数的62.6%。这部分新生入学后，首先按专业大类或专业进行培养，然后按照有关规定进行专业或专业方向分流。大类招生给予学生更大的专业选择自主性，给予学生更大的发展空间。符合条件的本科生还可申请转专业，转专业在第2学期和第4学期进行。转出条件和名额不设限制，转入程序皆含笔试和面试。2020年，有122名学生成功转换专业，成功率为报名人数的65%。

为适应中国参与全球治理的需要，广外于2019年率先在广东省高校中开展国际组织人才本科培养专项工作，开设“国际经济与贸易”“会计学”“翻译+经济学（全球经济治理）”三个国际组织创新班。今年增设了法学（国际组织创新班），培养高端涉外法律人才。此外，今年广外还新增设了英语（语言学拔尖人才实验班）、经济学（昆士兰大学创新班）、工商管理（商务管理创新班）、金融工程（金融科技创新班）四个创新班，培养国际化创新人才。

广外形成了外语学科与非外语学科“双轮驱动”、多学科多语种协调可持续发展的学科格局。目前共有28个外语语种，是华南地区外语语种最多的学校；共有22个专业获批国家级一流本科专业建设点，5个专业获批省级一流本科专业建设点。获批国家级一流本科专业建设点的专业数量位居全国外贸类院校第一，全国外语类院校第二，广东省省属高校第一。超四成的本科招生专业是一流本科专业建设点，充分反映了广外长期以来持续加强专业内涵建设的务实成效，标志着广外本科专业建设工作实现了整体实力的提档升级。