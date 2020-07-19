免学费、有补贴，广东拟招3155名公费师范生

2020年公费定向培养粤东粤西粤北地区中小学教师计划已启动，今年共有3155个公费师范生名额，学生毕业后将在粤东粤西粤北地区和惠州、江门、肇庆等地市的中小学、幼儿园或特殊教育学校任教。

2020年公费定向培养粤东粤西粤北地区中小学教师计划已启动，今年共有3155个公费师范生名额，学生毕业后将在粤东粤西粤北地区和惠州、江门、肇庆等地市的中小学、幼儿园或特殊教育学校任教。

根据招生培养计划，今年拟招录初中起点五年一贯制专科层次学前教育专业200名，面向定向培养需求计划来源县（市、区）招生，学生毕业后回定向计划来源地乡镇（不含县城所在镇街，下同）及乡镇以下农村公办学校（含村小、教学点和幼儿园，下同）任教。

拟招录高中起点四年本科层次师范专业1700名，其中学前教育专业180名、小学教育专业690名、体育教育专业250名、美术学专业250名、音乐学专业250名和特殊教育专业80名。面向全省范围招生，学生毕业后到定向计划来源地乡镇及乡镇以下农村公办学校任教，特殊教育专业到定向计划来源地县域内相关学校任教。

拟招录世行贷款项目初中起点五年一贯制专科层次小学教育专业（全科）1255名，面向纳入世行贷款项目的14个县（市、区）招生，学生毕业后回来源县（市、区）农村小学（含村小、教学点）任教。

今年，将由华南师范大学、广东技术师范大学、岭南师范学院、韩山师范学院、广东第二师范学院、广州大学、韶关学院、嘉应学院、惠州学院、肇庆学院和广东省外语艺术职业学院、广东茂名幼儿师范专科学校、湛江幼儿师范专科学校等高校承担公费定向培养任务。

在培养院校基本修业年限内，培养对象免缴学费、住宿费、军训服装费、教材资料费、实习实践费和体检复查费，并按照一年10个月、每月800元的标准领取生活费补助，同时在国家和广东省有关奖助学金政策规定范围内，除不重复享受减免学费和生活补助外，享受与其他在校生同等待遇。

毕业时，由培养计划来源地相关职能部门按照“公开、平等、竞争、择优”的原则，制定工作岗位分配办法，并对公费定向培养对象进行面试、考察。按照人岗匹配、专业对口的要求，由同学段同专业的公费定向培养对象按面试考查成绩由高至低依次选择工作岗位，确保公费定向培养对象到公办学校任教有编有岗。

南方日报记者 钟哲