广东省教育考试院发布《 2020年广东省普通高等学校本科插班生招生录取答疑》。

近日，广东省教育考试院发布《2020年广东省普通高等学校本科插班生招生录取答疑》。具体如下：

1.2020年广东省普通高等学校本科插班生招生最低控制分数线划线有什么变化？

根据教育部扩大普通高校专升本招生规模有关政策，为进一步满足广大学生升学期盼，结合广东实际，我省积极扩大2020年普通高校本科插班生招生规模，大幅增加了包括公办、民办在内的高校本科插班生招生计划。为促进民办高校健康有序发展，推动公民办高校同组招生，使更多的考生能够达到最低控制分数线，我省今年没有再区分公办、民办高校，而是按各科类统一划定全省普通高校本科插班生最低控制分数线。

特别要提醒的是，我省划定的最低控制分数线不是各高校的实际录取分数线。可能会出现考生达到了省划定的最低控制分数线，但不一定达到高校录取分数线的情况，也就是说生源好的高校最终录取分数线会高于省划定的招生最低控制分数线。

2.2020年广东省普通高等学校本科插班生招生录取安排在什么时间？

2020年广东省普通高校本科插班生招生录取工作安排在7月26日至8月5日进行，实行网上录取。

3.今年招生录取有什么改变？

（1）增加了征集志愿环节。第一次录取结束后，根据高校专业计划缺额情况，省招办增加安排了征集志愿录取。

（2）建档立卡贫困家庭考生实行单独录取。对分数达到省最低控制分数线的建档立卡贫困家庭考生，安排增量计划，单独录取。

4.为什么要增加征集志愿录取？什么考生可以参加征集志愿？

为更好地体现以考生为本的宗旨，最大限度满足广大考生升学的愿望，使未被招生高校录取的考生，可以重新选择报考高校专业志愿，增加考生的升学机会，因此增加安排了征集志愿方式录取。参加征集志愿考生的成绩需达到我省粤招办〔2020〕15号文件规定的本科插班生招生最低控制分数线要求，且符合拟报考高校招生简章规定的专业条件。

征集志愿填报和录取的具体安排和要求会在7月底另行通知。

5.征集志愿投档录取方式是怎样的？

我省普通高校本科插班生考试共五门科目，除省统考科目外，还有高校自主命题的专业课程。由于各高校自主命题专业课程的要求不一致，因此考生在征集志愿时填报了非原报考高校后，考生之间五科总分没有可比性，所以征集志愿录取采用按各高校征集计划数，在考生达到公布的最低录取控制分数线前提下，以考生省统考三科（外语类专业为二科）总分和所报志愿从高分到低分进行投档录取，按招生院校的录取原则进行录取。

6.征集志愿安排在什么时间？

征集志愿填报时间安排在7月31日至8月2日。其中考生填报征集志愿时间：7月31日，高校审核时间为7月31日-8月2日。征集志愿是在以往正常录取结束后，增加的一次录取，为原报考志愿未能录取的考生增加提供了一次录取机会，广大考生应该珍惜这次机会，在省招办公布第一次投档情况后，及时了解缺档学校专业的专业要求、办学地点、收费标准等情况，积极填报符合条件的院校专业，参加征集志愿，实现升读本科的愿望。

7.建档立卡贫困家庭的考生资格如何认定？

广东省户籍的建档立卡贫困家庭考生应是广东省扶贫开发办公室登记在册的，2020年有建档立卡资料的考生，以广东省扶贫开发办公室提供的数据为准；外省户籍符合建档立卡贫困家庭的考生，需向报考高校提出申请，并提交相关证明材料，由报考高校审核同意后，报省招办备案。