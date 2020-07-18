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中山大学发布本科招生计划，今年新增4专业2学院

2020-07-18 08:06 来源：南方网
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　　近日，中山大学发布了2020年本科招生计划。

　　2020年，中山大学本科招生规模稳定，面向全国计划招生约8000人。广州校区、珠海校区、深圳校区“三校区五校园”57个院系63个招生大类（专业）以统一代码（10558）进行招生。在全国各省（区、市）招生计划与2019年基本持平。

　　新规则：专业录取无级差

　　今年中大本科招生录取采取新规则:服从调剂不退档，专业录取无级差。

　　在平行志愿投档的批次，一般按照不超过各省公布的招生计划数的105%调档，已投档至中大的考生，在思想政治品德考核合格、体检合格且服从专业调剂的情况下，均不退档。

　　学校在调档时认可政策性加分（根据教育部规定，在高校专项、高水平艺术团和运动队的招生投档录取中不认可政策性加分）。专业录取时，对进档考生按分数优先的原则，根据考生实际高考成绩（不含政策性加分）进行专业录取，不设分数级差。实际高考成绩（不含政策性加分）相同且招生计划余额不足时，优先录取含政策性加分的考生。

　　如果考生所有填报的专业志愿都无法满足且服从调剂时，学校对考生进行专业调剂。调剂时医学类专业只录取填报有该类志愿的考生。学校也会参考考生填报的专业志愿，尽可能将其录取到与其志愿相近的专业。

　　新增四个专业招生

　　今年中大新增四个专业招生，包括测绘科学与技术学院的遥感科学与技术专业，土木工程学院的土木、水利与海洋工程专业，农学院的农学专业以及艺术学院的音乐表演专业。

　　遥感科学与技术主要是在测绘科学、航空航天科学、计算机科学、电子通信与自动控制、地球科学、信息科学与系统科学及其他学科交叉渗透、相互融合的基础上发展起来的一门新兴学科。主要培养能在测绘、国土、林业、农业、海洋、资源、环境、交通、规划和国防等领域从事传感器的集成与设计、遥感数据获取与处理、遥感数据建模与反演、摄影测量与遥感系统集成的研发与推广，以及有关空间信息系统和管理信息系统建设和应用、数字化测绘和遥感信息服务等方面的生产、开发、科研和管理工作，并具有创新能力的复合型工程技术人才。

　　土木、水利与海洋工程专业充分利用综合性大学学科齐全的优势，打破土木工程与相关学科、行业的界限，面向现代“大土木”工程的建造、管理与维护，突出多学科交叉融合的特征，落实学科与专业、德育与智育、第一课堂与第二课堂、本科生培养与研究生培养、科研与教学“五个融合”的人才培养理念，探索符合新时代需要的工科人才培养模式。

　　农学专业立足深圳，全力发展新农科，主要目标是“维护国家粮食安全，实现藏粮于技，藏粮于地，开展现代农业科学研究”，融合生物技术、信息技术和工程技术，以培育良种的追求，培育大胸怀、宽视野、富创新的农业科学精英。农学专业在部分省份以提前批或本科单列代码招生，入校后不得转专业。

　　音乐表演专业旨在培养适应新时代文化、艺术及社会发展需要，具有深厚学术基础、开阔跨学科视野、出众表演能力、引领艺术未来的高素质复合型专门人才。音乐表演专业在艺术类招生，招生方向包括声乐表演、钢琴表演、小提琴、萨克斯、长笛、单簧管、琵琶、古筝、竹笛等。在广东、山西、辽宁、湖北、湖南等省份招生。

　　新成立两个学院

　　为加强相关专业人才培养，更好服务国家和区域经济社会发展需求，贯彻落实学校“德才兼备、领袖气质、家国情怀”人才培养目标，中大2020年在珠海校区新成立人工智能学院和软件工程学院。

　　人工智能的迅速发展正在深刻改变人类社会生活、改变世界。我国先后发布了《“互联网+”人工智能三年行动实施方案》《新一代人工智能发展规划》《高等学校人工智能创新行动计划》等战略文件，系统布局了人工智能相关技术产业与应用及人工智能人才的培养。中大坚持“三个面向”的发展理念，紧跟国家战略需求，充分利用计算机学科优势，广州超算中心等科研平台优势，珠海校区深空、深地、深海、数学等学科布局优势创立了人工智能学院，致力于培养人工智能领域的研发及管理人才。全国招生计划90人。

　　软件工程学院以立德树人为宗旨，以“德才兼备、领袖气质、家国情怀”为人才培养目标，充分发挥中大作为一所综合性大学的学科优势，不断创新计算机软件人才培养模式，围绕工业软件、区块链、Web应用、云计算、分布式系统、物联网、移动应用、人工智能平台等，形成鲜明的应用型、复合型、工程型、创新型的高素质计算机软件人才培养特色。全国招生计划90人。

　　南方日报记者 钟哲

编辑： 罗予岐

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