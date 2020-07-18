华南农业大学发布2020招生计划，新增人工智能专业

近日，华南农业大学发布了2020年普通高考招生计划，其中广东省招生计划为7647人，与2019年持平。

近日，华南农业大学发布了2020年普通高考招生计划，其中广东省招生计划为7647人，与2019年持平。

今年，华农提前批理科招生计划953人，较2019年增加283个计划，招生专业为农科类专业及涉农专业，在2019年提前批理科招生专业的基础上，增加生态学、木材科学与工程、海洋科学、资源环境科学、中药资源与开发、社会工作6个招生专业。

提前批文科在2020年恢复招生，招生专业为华农的5个特色专业:城乡规划、城乡规划（乡村振兴）、园林、土地资源管理、地理信息科学，招生计划210人。

本科批次

本科批次方面，2020年华农理科专业新增人工智能专业。由于学科调整等原因，暂停商务英语、交通运输、工业工程、软件工程（温氏阿里创新班）、社会学、通信工程六个专业招生。原来的社会学类（含社会工作、社会学专业）、电子信息类（含电子信息工程、通信工程专业）取消大类招生，分别改为社会工作专业和电子信息工程专业招生。专业调整后，因为生态学、木材科学与工程、海洋科学、资源环境科学、中药资源与开发、社会工作6个专业转到提前批理科招生，另有6个专业停止招生，因此，2020年广东省本科批次理科招生计划为3550人，相对于2019年有所减少。专业调整后，广东省本科批次理科专业为非农科专业、非涉农专业及农科专业（丁颖创新班）。

文科招生计划为1589人，较2019年增加188个招生计划。

本科批次的地方专项计划

理科招生专业较去年有增加，比去年招生计划增加100个，文科招生计划与2019年持平。符合地方专项计划的报考条件是广东省原革命老区、民族自治县和原扶贫开发重点县的考生，考生本人及父亲或母亲或法定监护人的户籍，在实施区域内，考生本人具有上述区域连续3年以上户籍，以及所在县区高中连续3年学籍并实际就读。以上为享受分数优惠政策的特定群体，同一专业与本科批次普通文理科招生计划录取的考生，进校后无区别，毕业时自由就业。

中外合作办学和国际班专业

华农中外合作办学和国际班专业，单独编制院校代码招生（院校代码为70564）。在本科批次的15个平行志愿中，要占一个院校志愿。因此，如果考生没有填报华农单独编制院校代码招生（院校代码为70564）的中外合作办学和国际班专业，不用担心如果专业服从调剂，被调剂到中外合作办学和国际班专业。

中外合作办学和国际班招生的理科专业中，生命科学（中外合作办学）、食品质量与安全（中外合作办学）、园艺（中外合作办学）三个专业，是2020年教育部批准设立华南农业大学广州都柏林国际生命科学与技术学院的招生专业，招生计划为180个，其中120个招生计划在广东省招生，60个计划在其他省份招生。华农中外合作办学的三个专业，为4+0培养模式，大学本科四年均在华农学习，爱尔兰都柏林大学派专业老师来为学生授课。

此外，国际班招生的专业有:风景园林（国际班）、金融学（国际班）、工商管理类（国际班）、计算机科学与技术（国际班）、统计学（国际班）、环境科学（国际班）6个专业，招生计划为255个，因此，在中外合作办学和国际班专业理科招生计划，为375个，较去年增加96个招生计划。

文科只招收国际班的三个专业，招生专业为风景园林（国际班）、金融学（国际班）、工商管理类（国际班），招生计划为75个，较去年增加41个招生计划。

广东省艺术类专业

华农2020年美术类专业、广播电视编导和音乐表演均认可广东省相应的术科统考成绩，表演专业认可华农表演专业校考成绩。其中，美术类的服装与服饰设计、视觉传达设计、环境设计、产品设计、动画5个专业招生计划为412人，较2019年减少37个计划，广播电视编导专业招生计划为90人，较2019年增加30个计划，音乐表演专业招生计划为40人，较2019年增加3个计划，表演专业招生计划23人，较2019年增加10个计划。

其他省份

其他省份招生计划为2073人，较2019年增加185个计划，主要增加在理科招生专业。

南方日报记者 钟哲