2020广东高考阅卷进度已超60%，预计21日完成

截至16日上午12时，评卷任务已完成超60%，预计整个评卷工作将于7月21日结束，7月25日将公布高考成绩和各批次录取分数线。

2020年高考评卷工作正在紧张进行中。今天，南方+记者实地走访了位于华南师范大学的评卷现场。

截至16日上午12时，评卷任务已完成超60%，预计整个评卷工作将于7月21日结束，7月25日将公布高考成绩和各批次录取分数线。

60多名教授参加评卷

2020年，广东全省参加夏季高考考生67.4万人，实考63.7万人，试卷近256万份。全省共设华南师范大学（大学城、石牌两个校区）和华南理工大学（五山校区）两个评卷点，其中，华南师范大学承担语文、数学（文科、理科）、英语、文科综合等科目的评卷工作。

评卷工作于7月11日陆续开始，全省共选聘3230多名评卷教师开展评卷工作，全部具有中级以上职称，华南理工大学、华南师范大学、广东外语外贸大学共选派了60多名教授参加评卷工作。

评卷教师必须“过三关”

所有参加评卷工作的教师必须“过三关”，一是选聘关，凡是参加评卷工作的中学教师均须具有中教一级以上职称或具有硕士学位并从事3年以上高中相关课程工作的学科骨干教师，且没有直系亲属参加今年高考。科组长和题组长由学术水平高、教学经验丰富、具有副教授以上职称的大学教师担任，不符合以上资格的一律不得参加评卷。

二是培训关，所有评卷教师都必须进行评分标准和细则的业务培训和纪律教育，做到不参加培训不准上岗，不明确职责不准上岗，不掌握标准不准上岗。

三是考核关，评卷开始前，各学科利用试评阶段评定的样卷对评卷教师进行考核，经考核合格，评卷教师方可进入评卷系统正式评卷。考核不合格，各科评卷组要重新进行培训，直至考核合格后才能正式评卷。语文科目作文题，每位评卷教师须考核5份样卷，语文科其他题和其他各科各题，每位评卷教师考核10份样卷，全部考核合格的评卷教师才能进行正式评卷。

做好体温监测，设立卫生值班室

在疫情防控常态化下，广东全面落实“暖心评卷”，全力做好后勤保障工作。

做好疫情防控，要求各地各校在评卷前负责做好评卷教师的健康监测，做好评卷期间每天的体温监测，配置了测温仪、手套、洗手液、口罩等防疫设备和物资，定期进行评卷场地消杀。

加强评卷教师的住宿、饮食、交通等工作生活条件保障，为评卷教师安排较好的酒店，提供优质安全的饮食和就餐环境，确保评卷教师“吃得好、住得好、休息得好”。

在评卷场设立卫生值班室，派驻医疗工作人员和卫生防疫人员，安排医务人员24小时值班，保障评卷教师身体健康；做好用电、用水、用车、保卫、防暑防雨等配套工作，设立岗位专人负责，保证评卷期间后勤保障工作落实到位，确保评卷工作正常运转。

据悉，至16日上午，阅卷进度已超60%，其中历史、地理、政治等学科进度较快，语文、数学的阅卷进度相对较慢。根据工作安排，评卷点集中评卷工作将于21日结束，进行信息核对和成绩统计后，预计25日公布高考成绩和各批次录取分数线。

南方日报记者 吴少敏 钟哲