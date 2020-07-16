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广东高考英语听说考试16日起可查分

2020-07-16 08:30 来源：南方网
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　　目前，广东2020年普通高考英语听说考试评卷工作已经结束。

　　广东高考英语听说考试16日起可查分

　　记者从广东省教育考试院获悉，广东2020年普通高考英语听说考试评卷工作已经结束，成绩将于7月16日发布。

　　高考英语听说考试成绩按考生卷面成绩（满分60分）×0.25，四舍五入取整数后计得。英语听说考试成绩与英语笔试成绩合成考生高考英语科目的成绩。

　　7月16日上午11时起，考生可通过以下方式查询本人的考试成绩：

　　（一）官微查询方式

　　考生关注广东省教育考试院官方微信（ID：gdsksy），底部选择“小程序”栏，点击进入“广东省教育考试院”小程序，即可查询考试成绩。

　　（二）网站在线查询方式

　　考生可登录广东教育考试服务网（www.eesc.com.cn）,进入“综合查询”栏目，按栏目指引即可查询考试成绩。

　　考生查询英语听说考试成绩后，如对本人成绩有疑问，可在7月17日17时前凭准考证向所在中学或当地县（市、区）招生办公室（考试中心）提出复查成绩的书面申请，并填写《2020年普通高考英语听说考试成绩复查申请登记表》，在学校报考的考生可由学校统一组织办理申请复查手续。各县（市、区）招生办公室(考试中心)于7月18日17时前将申请查分的考生资料按要求输入到省教育考试院的数据库中。

　　对复查后发现分数有误的考生，将对其分数进行更正，更正后的成绩由各市、县（市、区）招生办公室（考试中心）通知考生本人。

　　南方日报记者 钟哲 吴少敏

编辑： 罗予岐

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