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暨大华文考试院成立，致力传播中华语言文化魅力

2020-07-15 17:19 来源：南方网
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　　南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/黄佳媛）7月14日，“暨南大学华文考试院”“国家语言文字推广基地”揭牌典礼在暨南大学华文学院举行。典礼上，暨南大学党委书记林如鹏教授被敦聘为暨南大学华文考试院院长。

　　与会领导共同为“暨南大学华文考试院”及“暨南大学国家语言文字推广基地”揭牌

　　据暨南大学华文学院院长邵宜介绍，暨南大学华文学院是专事华文教育工作的语言学院，近年，“华文水平测试”和“华文教师证书”的“两个标准”建设工作，填补了海外华教界的长期空白，成为支撑新时代华文教育发展的两个重要抓手和支柱。

　　暨南大学党委副书记孙彧强调，华文考试院作为暨大基地建设中的重要科研抓手和业务支撑，将能更好地发挥基地面向海外传承传播中华语言文化的作用；基地建设亦为华文考试院提供了一个更为广阔的发展平台，体现了百年侨校在国家通用语言文字推广工作上的特色亮点。

　　典礼上，还举行了暨南大学华文考试院院长敦聘仪式，敦聘暨南大学党委书记林如鹏教授为暨南大学华文考试院院长。考试院和基地项目负责人分别做了项目工作进展报告。

　　记者了解到，暨南大学华文考试院以“华文水平测试”及“华文教师证书”两个重大项目为依托，借助国家语言文字推广基地的平台，将更好地满足海外日益增长的对华语人才的迫切需求，促进中华语言文化在海外的有效传承与传播，这也是建立在侨校的国家语言文字推广基地的重要工作职能。

编辑： 罗予岐

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