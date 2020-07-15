增加！广东高校这个关键数据位列全国第二

全省高校本科学位数量增加，更多学生接受优质高等教育，为此在校生人数从2016年的1006083人增加至1158760人，总数仅次于河南省。

近日，广东省教育厅发布的《广东省普通高等学校2018-2019学年本科教学质量报告》透露，全省高校本科学位数量增加，更多学生接受优质高等教育，为此在校生人数从2016年的1006083人增加至1158760人，总数仅次于河南省。

超四成是理工科专业

《报告》委托华南师范大学研制，以2019年高等教育质量监测国家数据平台和66所普通本科高校2018-2019学年本科教学质量报告等为基础，从本科教育基本情况、师资与教学条件等八个方面呈现广东本科教学一年来的发展脉络，展现广东一流本科教育教学质量的基本情况。

据统计，广东高校专业数量增加，专业选择范围进一步扩大。全省设有3121个专业点，较2016年增加361个专业点，其中工学类增加22.70%，增幅最大，医学类增加15.08%。

“全省高校专业结构持续优化，紧贴经济社会发展需要。”省教育厅有关负责人说，高校积极开设广东经济社会发展急需专业，其中全省理工科专业布点1254个，占全省专业布点数40.18%，理工科在校生数占比达37.02%。

更引人关注的是，一流本科专业建设点数量居全国前列。234个专业入选首批国家一流本科专业建设点，187个专业入选省级一流本科专业建设点。国家级一流本科专业的地方赛道中，广东省属高校158个专业入选，占比达6.7%，名列全国前茅。

同时，“新工科”取得新进展，实施卓越工程师人才培养计划，建成产业学院80多个，覆盖电子、通信、农林、医药20多个产业领域，全省超过80个专业通过权威组织的工科专业认证；“新师范”实现新推动，教育部师范专业认证工作平台和质量监测平台落户广东，率先启动5个专业二级认证，11个本科专业接受认证；“新医科”展现新作为，实施卓越医师人才培养计划，立项建设医学教育教学改革研究类项目约190项，并面向粤东西北地区基层医疗卫生机构招收定向医学生1600人，补齐基层医疗人才短缺。

教学经费达186.46亿元

随着专业点和学生数增加，广东高校的资源投入力度不断加大。

《报告》显示，全省高校任教师总数连年增长，总人数达69403人，数量在全国领先。其中，师资队伍优化，职称及年龄等结构日趋合理，具有博士学位专任教师占43.50%，具有高级职称的教师占47.13%；36岁-45岁专任教师占比最高（37.48%），35岁以下次之（28.52%）。

同时，专业课程数量83633门，较上一学年增加4302门；精品在线开放课程、MOOC、SPOC规模不断增大，在线课程达7139门，较上一学年增加2296门；教学经费总额186.46亿元，生均教学日常运行支出4753.92元，教学科研仪器设备、实验室、图书与信息资源数量等保持增长。

《报告》透露，教研教改项目增加，引领卓越本科教学。立项国家级和省级教育教学研究与改革项目1054个；获2018年高等教育国家级教学成果奖31项，其中一等奖1项，二等奖30项，总数居全国第五，地方高校获奖总数居全国第二。

学科竞赛获奖24169项

《报告》还透露，学生发展能力不断提高。

其中，学科竞赛成绩突出，全省高校学科竞赛获奖共24169项，其中国际级1620项，国家级9241项，省部级13308项。在中国高等教育学会《高校竞赛评估与管理体系研究》专家工作组发布2015-2019和2019年全国普通高校学科竞赛排行榜，广东省分别排名第六与第四。

就业质量保持向好，应届毕业生数260788人，初次就业率93.44%，其中艺术学类（94.80%）、教育学类（94.53%）、工学类（93.84%），就业率较高。同时读研深造逐年增加，升学总人数28923人，其中出国（境）升学人数10150人，学生深造意愿及能力不断增强。

“在全国中，广东学生创新创业表现优异。”省教育厅有关负责人举例，广东获第五届中国“互联网＋”大学生创新创业大赛金银奖16项，位居全国前列；获第十六届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛15项，学生创新创业能力不断提升。

南方日报记者 吴少敏 钟哲