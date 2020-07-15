19所军队院校在广东省招267人！

据广东省军区招生办消息，2020年共有19所军队院校在我省招收267名普通高中毕业生，招生对象以理科、男生为主。

据广东省军区招生办消息，2020年共有19所军队院校在我省招收267名普通高中毕业生，招生对象以理科、男生为主。

其中，15所解放军院校招收学员209名(男生194名、女生15名，理科204名、文科5名)，4所武警院校招收学员58名(男生56名、女生2名，理科52名、文科6名)。武警警官学院、武警特种警察学院、武警海警学院录取划线类别为二类本科，其他16所军队院校均为一类本科;空军航空大学首次在粤招生。

据省军区招生办工作人员介绍，今年军队院校报考条件、招生流程、体检标准与往年大体相同。志愿报考军队院校的考生须在7月20日前完成政治考核。

通知原文如下↓↓↓

关于做好2020年军队院校招收普通高中毕业生工作的通知

各地级以上市招生委员会办公室，各军分区（警备区）：

为做好今年我省军队院校招收普通高中毕业生工作，根据中央军委政治工作部、中央军委训练管理部、教育部《关于做好2020年军队院校招收普通高中毕业生工作的通知》（军训〔2020〕111号）精神，结合我省招生工作实际，现将有关问题明确如下。

一、招生计划

19所军队院校在我省招收普通高中毕业生267名（男生250名、女生17名）。招生计划见附件。

二、报考条件

报考军队院校应具备以下条件：

1. 参加2020年全国普通高等学校招生统一考试的普通高中毕业生（应届、往届均可）；

2. 年龄不低于17周岁、不超过20周岁（截至2020年8月31日）；

3. 参加由军队组织的政治考核、面试和体格检查，结论均为合格。

三、招生程序

军队院校招收普通高中毕业生工作，按照《中国人民解放军院校招生工作条例》《军队院校招收普通中学高中毕业生工作实施细则》有关规定组织实施。

（一）政治考核

7月20日前，凡志愿报考军队院校的考生，自行从省教育考试院官网下载打印《军队院校招收普通中学高中毕业生政治考核表》，填写个人信息栏目后，按程序参加政治考核。政治考核有关要求见省招生办、省军区招生办《关于做好2020年军队院校招收普通高中毕业生政治考核工作的通知》（粤招办普〔2020〕19号）。

（二）填报志愿

军队院校实行顺序志愿（原梯度志愿），在本科提前录取批次填报。考生根据高考成绩、省招生办公布的军队院校录取最低控制分数线和院校招生专业体检标准要求，于规定时间内登录“广东省普通高考志愿填报系统”，在提前录取批次军检院校志愿栏内，填报院校代码、院校名称和专业代码（院校及专业代码见《广东省2020年普通高等学校招生专业目录》）。

填报志愿具体时间安排及相关要求详见省招生办关于网上填报志愿的有关文件。

（三）确定面试体检对象

考生志愿填报结束后，省军区招生办会同省招生办，根据有关规定要求，研究确定参加面试体检人员范围，下发至各地市招生办、各军分区（警备区），并通过县级招生办及中学通知到考生本人,同时在省教育考试院官网、微信公众号（gdsksy）及省军区招生办微信公众号（gdsjqzsb）公布参加面试体检人员范围。

（四）面试体检

列入参加面试体检人员范围的考生，持身份证、准考证，到指定的军队医院参加面试体检（时间、地点另行通知）。凡逾期未参加者，视为自动放弃。考生在参加面试体检前不要前往疫情中高风险地区，在面试体检（预计7月31日开始）前14日起，须在“粤康”小程序每日进行健康申报。考生如有疫情中高风险地区旅居史，或未按要求进行健康申报的，须提供面试体检前7日内核酸检测阴性证明。

体格检查执行《军队院校招收学员体格检查标准》（军后卫〔2016〕305号）。考生体检前必须空腹，待抽血和B超后方可进食。近视的考生可携带眼镜进入体检点，以便测试矫正视力。考生参加面试体检不缴纳费用，但交通和食宿自理。

考生身体有下列情形之一为不合格，建议不必参加体检：

①乙肝表面抗原阳性、艾滋病病毒抗体阳性和血清梅毒螺旋体抗体阳性；②任一眼裸眼视力低于4.5；③男性身高162cm以下，女性身高160cm以下。

面试体检结论在省教育考试院官网、微信公众号及省军区招生办微信公众号公布。

（五）投档录取

军队院校投档录取安排在8月上中旬，具体时间以省招生办公布为准。省招生办根据考生志愿和高考成绩，从政治考核、面试、体检全部合格的考生中，按院校招生计划数量的110%投档。当第一志愿上线考生数量不足时，扩大到第二志愿考生投档。生源仍不足时，省招生办会同省军区招生办，在省教育考试院网站上公布缺额计划，组织符合条件考生在网上征集志愿并组织录取。征集志愿后仍无法完成招生计划的院校，在符合条件的考生中调剂录取。

根据《关于严格规范军队院校招收青年学生和普通高等学校招收国防生工作的通知》（政干〔2015〕64号）规定，烈士子女、因公牺牲军人的子女、现役军人子女，在投档比例范围内优先录取。

（六）复查复审

录取为军队院校学员的考生，入学后需进行政治复审和身体复查，合格者取得学籍和军籍；不合格者按照《军队院校淘汰学员安置办法》（〔2005〕政联字第2号）、《军队院校青年学生学员转入普通高等学校学习实施办法》（参联〔2010〕2号）等有关规定处理。

四、有关要求

（一）严格执行政策规定，从严抓好疫情防控。军地各级招生部门要严格执行党中央、中央军委关于加强人才工作和作风建设的各项规定，贯彻落实国家和军队应对疫情防控工作各项要求，提高政治站位，加强组织领导，坚持分区分级、精准防控、安全第一，统筹疫情防控和招生工作。重点针对政治考核、面试、体格检查等环节，科学制定计划，错峰有序组织，及时公布时间安排和疫情防控有关要求，抓紧抓实抓细各项工作。

（二）充分认清形势任务，加大招生宣传力度。军地各单位要充分认清军队改革期间军队院校招生面临的新形势，以及提高招生质量的新要求，切实增强责任意识。要加强常态化疫情防控条件下线上招生宣传，统筹利用各种宣传媒体，面向社会发布军队院校招生资讯，帮助广大考生和家长及时全面掌握招生院校情况及招生政策规定，吸引立志献身国防、学习成绩优异、身体心理健康的青年学生踊跃报考。

（三）深入推进阳光招生，切实维护公平公正。要严格按原则按政策按规矩按程序办事，全面实行阳光操作，坚持招生信息公开，自觉接受社会监督。要畅通社会监督渠道，严格落实考生申诉复议制度，开通咨询和举报电话，及时反馈申诉复议、重大违规事件处理结果，切实营造公平公正、风清气正的招生工作环境。对新生入学复查复审发现的问题或其他违反招生纪律的问题，将严肃追究当事人和相关领导责任。

附件：2020年军队院校招收普通高中毕业生计划

广东省招生委员会办公室 广东省军区招生工作领导小组办公室

2020年7月14日